台灣第一件專利連結判決出爐（下）：專利有效性與侵權判斷

【李秉燊／北美智權報 專欄作家】

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2020年12月31日，台灣首件西藥專利連結判決出爐。由於法院認定系爭學名藥構成對新藥專利權的均等侵害，且有高度以「製造」實施該發明之可能，爰判決學名藥廠不得製造系爭藥品。本文劃分為（上）（下）兩篇文章，接續（上）篇《台灣第一件專利連結判決出爐（上）：專利權侵害防止的請求權基礎》探討專利權侵害防止的請求權基礎等爭點後，本篇將介紹本案系爭藥品、系爭專利的技術背景和法院對專利有效性與侵權判斷爭點的判決結果及理由，期讓讀者在最短的時間內完整獲知台灣西藥專利連結制度在實務上的最新進展。

在《台灣第一件專利連結判決出爐（上）：專利權侵害防止的請求權基礎》文章中，我們將台灣首件西藥專利連結判決劃分為4個主要爭點，包含：（1）在台灣西藥專利連結制度之下，專利法第60條之1增訂之前，專利權人（即新藥廠）得否以專利法第96條第1項後段作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟；（2）本案新藥專利是否有效；（3）本案系爭藥品是否落入新藥專利之文義範圍或均等範圍；（4）法院在何種情況下，應准許專利權人訴請法院禁止被告（即學名藥廠）未經允許而「實施」系爭專利的請求。

接續該篇探討專利權侵害防止的請求權基礎等爭點後，本篇將介紹本案系爭藥品、系爭專利的技術背景和法院對專利有效性與侵權判斷爭點的判決結果及理由，期讓讀者在最短的時間能完整獲知台灣西藥專利連結制度在實務上的最新進展。

系爭專利技術背景

默沙東藥廠（以下稱原告）於起訴時主張中化製藥（以下稱被告）所製造和據以申請學名藥藥證的系爭藥品落入（1）'076號專利請求項1至3、26和29的文義範圍，和（2）'083號專利請求項1至4文義範圍或均等範圍。本文以下先針對系爭專利技術背景與兩造主要爭執的請求項予以介紹。

Ezetimibe（本案新藥「怡妥錠」的活性藥物成份）為一種「膽固醇」吸收抑制劑，其選擇性抑制小腸來自食物與膽道中的膽固醇，而與傳統降血脂藥係透過抑制肝中膽固醇合成的機轉不同。臨床上，若單獨使用statin類降脂血藥無法有效控制血脂時，則可併用Ezetimibe。惟其習知的適應症仍主要為用於治療高膽固醇血症和植物脂醇血症。

'076號專利主要之發明係利用ezetimibe治療β-穀甾醇血症（例如專利請求項1至3），和降低5α-史坦醇（5α-stanols）以治療血管疾病（例如專利請求項26和29）。不論β-穀甾醇為一種植物性固醇（plant sterols或稱phytosterols），抑或5α-史坦醇為一種植物性固烷醇 （plant stanols或稱phytostanols），兩者均有別於「膽固醇」。而β-穀甾醇血症是一種罕見的脂質代謝異常疾病，屬體染色體隱性遺傳，若不治療，將造成血漿與組織中增加之β-穀甾醇及其他植物固醇含量，讓患者在年紀輕輕時因心臟血管疾病而面臨死亡的威脅。β-穀甾醇血症發生率僅約為二十萬分之一，文獻推測全球亦僅約80至100位確診患者。

'083專利則主要利用ezetimibe治療及/或預防「哺乳類」（為治療人類患者之上位概念）中血管病況、動脈硬化、高膽固醇血症、麥硬脂醇過多症、中風、糖尿病、肥胖症或用以降低血漿中固醇及/或類固醇量（例如專利請求項1至4）。

重要爭點一：本案系爭專利是否有效

被告抗辯系爭'076號和'083號專利請求項不具進步性，應予撤銷。囿於篇幅，以下簡述法院判決結果及理由：

'076號專利請求項1至3「具」進步性。

請求項1至3主要技術特徵係利用ezetimibe治療β-穀甾醇血症。'076號專利說明書所揭露之實例，揭露了ezetimibe對β-穀甾醇血症的治療效果，其係觀察受試患者在服用ezetimibe後β-穀甾醇、菜油類醇及LDL-C血中濃度是否顯著下降。由此可知該專利所發明者除降低受試者血漿中LDL-C濃度外，尚著重於β-穀甾醇、菜油類醇等植物固醇濃度是否顯著下降。

法院認為，被告主張之證據11（在判決中稱乙證11，下同）至多僅揭露ezetimibe可用於降低血漿中膽固醇；證據12全然未揭示治療穀甾醇血症之方法；證據13僅揭示使用活性成分cholestyramine降低穀甾醇血症患者血漿中膽固醇濃度，並未評估cholestyramine降低血漿中升高之穀甾醇的功效。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）參酌上述組合不足以證明系爭專利請求項不具進步性。 '076號專利請求項26和29「具」進步性。

請求項26和29主要技術特徵係利用ezetimibe降低至少一種非膽固醇、5α-史坦醇，以「治療血管疾病」或「降低心血管事件之危險」。

法院認為，被告主張之證據11並未揭露降低血漿中β-穀甾醇等非膽固醇之植物固醇、5 α-史坦醇之技術特徵；證據14教示在高膽固醇血症病患中，不同降低血漿中膽固醇濃度機轉之藥物，不一定都會降低正常血漿中植物固醇，且在穀甾醇血症病患當中，抑制膽固醇生成，亦不會伴隨升高的血漿中植物固醇之降低。是以，通常PHOSITA無法藉由ezetimibe抑制膽固醇之吸收而降低血漿中膽固醇作用，可合理推衍至具有降低血漿中升高的植物固醇（非膽固醇之固醇）濃度藉以治療血管疾病。 '083號專利請求項1至3「具」進步性。

請求項1至3主要技術特徵係利用ezetimibe治療及/或預防哺乳類中血管病況、動脈硬化、高膽固醇血症、麥硬脂醇過多症、中風、糖尿病、肥胖症或用以降低血漿中固醇及/或類固醇量。

法院認為，被告主張之證據11並未揭露ezetimibe之重量百分比及其他賦形劑成分及重量百分比；證據15錠劑配方係針對celecoxib 設計，並未教示可適用於其他類藥物，且考量不同結構之活性成分的物化性質不同，可能與配方中其他賦形劑產生不利影響。是以，PHOSITA無法參酌上述組合經一般例行性試驗而輕易完成系爭專利請求項發明。





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