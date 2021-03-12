《產學合作專題報導》- 5 政大培育新創：創新育成中心舉辦創業投資媒合會

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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2021年於3月5日，一場生氣蓬勃、創意滿滿的的「創業投資媒合暨交流會」在政大創新育成中心展開，當天有多位天使創投及企業經理人到場，聽取新創團隊簡報並尋找投資機會，在一番激烈簡報後，今年的「潛力新創」及「人氣新創」究竟獎落誰家呢？

政大創新育成中心成立於2008年，直到2015年政大研究暨創新育成總中心落成，政大創新育成中心開始轉型開啟新的扉頁，不僅提供中小型新創團隊的獨立進駐空間，也開始推動校園創業課程，為有意創業的政大學生及校友提供輔導，結合校友資源建立mentoring、networking等服務機制，幫助更多人能實現創業的夢想。而從106學年起，政大創新育成中心在教育部舉辦的創新創業教育競賽中，連年獲得「最績優」肯定，並獲得創業教育計畫補助。

2021年於3月5日，政大創新育成中心舉辦了一場別具意義的「創業投資媒合暨交流會」，並邀請到多位天使創投及企業經理人到場，為入駐政大創新育成中心的創業廠商提點及鼓勵。活動當天，政大產學營運暨創新育成總中心營運長顏玉明及台北市產業發展局副局長吳欣珮都到場，協助新創產業一同了解北市府近期的新創培育計畫與建設。

在這次創業投資媒合暨交流會中，共遴選出8組新創團隊進行Pitch，分別是「富立資訊」、「Mr.light」、「台灣車輛充電」、「居家整聊」、「迢頻科技」、「艾登生物科技」、「漢薩科技」、「極度守護」，代表著8種不同的產業產品，同時又融入各具特色的「服務創新」概念，充分顯示出政大新創的創新創意。最後在WorkFace執行長陳怡蓉、台安傑國際天使投資董事簡淑真、新創總會顧問林冠妤等三位評審的見證下，「富立資訊」和「極度守護」成為本次活動的「潛力新創」團隊；「台灣車輛充電」則是本次的「人氣新創」團隊。

圖二、富立資訊首創社區藥局共享服務平台，獲得「潛力新創」。 （吳碧娥／攝影）

圖三、極度守護創新科技打造抗電磁波防護產品，獲得「潛力新創」。 （吳碧娥／攝影）

圖四、抓緊電動車產業趨勢，台灣車輛充電獲得「人氣新創」。 （吳碧娥／攝影）

政大創新育成中心專案經理張一成指出，舉辦此次活動最重要的意義，就是要讓政大育成中心的新創企業團隊，在經歷一年的創業輔導及努力後，將成果展現在創投面前，同時也讓新創夥伴們藉此機會，認識更多新創資訊與夥伴同好，除增加自我信心外，更期待激發靈感，為新的一年開展新的努力方向與布局。

北美智權報特地專訪三家進駐政大創新育成中心的新創企業，分別為「台灣車輛充電」、「趣遊網」、「生生品創」等三組團隊，均以「服務創新」概念出發，先後進駐育成中心接受培育，目前已開發出自有服務品項駐足市場，各自發展出獨樹一格的創新潛力與實力。

台灣車輛充電：最快速的電動車充電服務

目前台灣電動車充電環境處處充滿障礙，不僅快速充電站少導致充電都要排隊，或是充電車位遭佔用，還會遇到在家無法設置充電樁、電量不足里程的各種痛點。台灣車輛充電有限公司創辦人林敬哲認為，充電不該成為電動車主的負擔，他的創業構想就是提供快速充電站及完善的周邊服務，為營運商、使用者、車商創造三贏。

圖五、台灣車輛充電有限公司主要核心團隊，包括創辦人林敬哲（右起）、技術長黃鐙緯、策略長李承鴻。 （吳碧娥／攝影）

林敬哲本身熟悉汽車產業，他認為現在處於汽車與電動車世代交替，電動車不只是趨勢更是政策發展重點，現在是創業最好的機會，台灣車輛充電有限公司在2020年5月成立，並在同年9月進駐政大創新育成中心，2021年計畫完成種子輪募資，重點項目包括確認合作充電設備商，並在今年完成充電示範點。

林敬哲指出，電動車充電產業有高附加價值（電費成本低）、高度發展性（能源轉型）、高度確定性（2040年禁售燃油車）等三高特色，再加上無庫存、無耗損、無實體，無疑是未來發展重要趨勢。台灣車輛充電全部採用MIT設備，能提供全台最快速的電動車充電服務，平均30分鐘就能為電動車充滿80％電量，比競爭業者縮短一半時間，並能為各種電動車輛提供充電服務。展望2022年，台灣車輛充電將完成A輪募資，除了推出自有APP軟體，還將成立10座環島快速充電網，讓更多電動車主認識台灣車輛充電的服務。

趣遊網：在地觀光資訊服務提供者

深耕台灣在地觀光資訊服務超過10年的趣遊網，由原本任職於NB產業的白志棠所創立。白志棠相信，唯有從事自己最有興趣的工作，才有動力繼續做下去，因此毅然決然離開電子業，2008年時獲得經濟部商業司SIIR計畫補助研發項目，自行研發民宿管家雲端管理軟體，不但為自己開創了工作機會，還可幫助許多民宿業者販售在地產品，是他認為深具意義的事情。2015年開始，趣遊網率先與Agoda、Booking、Airbnb、Expedia等國際四大OTA合作，以API介面串接方式交換資料，成功無縫接軌國際客人，使用者遍及全台及離島，使用者年齡層涵蓋20至70歲。

圖六、因為對旅遊的喜愛，趣遊網創辦人白志棠開發民宿管家軟體創立了趣遊網。 （吳碧娥／攝影）

趣遊網的服務客群是台灣的微型旅宿，目標對象瞄準喜歡精實管理、重視客戶、追求永續經營的民宿主人；下一步計畫提供更多旅遊資訊的解決方案，導入智能AI客服和旅遊機器人。白志棠指出，民宿管家軟體就像多一個虛擬秘書，隨時幫你管理好訂房，不論在做任何事的同時，只要有手機都能即時管理民宿，不用被綁在電腦前面。趣遊網的核心在B2B的旅遊產業，以解決旅宿業者的問題為出發點，目前全台灣只有2～3成的微型旅宿使用系統管理民宿，因此還有很大的市場開發空間。

展望全球旅遊產業，大型平台都在縮編人力，未來主要旅遊市場不在台灣，白志棠下一個目標是新南向國家，他也建議有志發展事業的新創企業，有機會一定要走出台灣發展，尋找更大的市場機會。

生生品創：深耕地方創生服務社會企業

創立於2015年11月的生生品創策動志業，是一間建立服務生態系的社會企業。生生品創執行長王仁宏本身是政大校友，政大傳播學院EMA碩士畢業的他，擁有超過18年品牌行銷整合企劃實務經驗，生生品創也是第一期進駐政大創新育成中心的元老級新創，至今已超過5年。生生品創為台北101打造的綠建築導覽APP，是台北101和政大第一個產學合作案。生生品創曾入選台北智慧城市展，並陸續接下了新北心旅行、九份茶旅、桃園自在遊等多個與政府單位合作的地方創生企畫案。王仁宏強調，生生品創不只是接下政府標案，更承諾在標案完成後繼續維運、回饋地方。

圖七、生生品創執行長王仁宏致力打造出政大衍生型的社會企業。 （吳碧娥／攝影）

「我們以大計畫挹注小計畫，資源多協助資源少，並以做一捐一的社企服務精神運行；一面為企業品牌與政府組織提供專業服務運營，一面為新創團隊、NGO組織與地方創生發展提供諮詢協作服務，期望打造生生不息，社企共好的創價服務生態圈」，王仁宏說。因為本身從大學出發，也希望回饋給大學，生生品創提供免費的新創加速服務，「先做服務、再講收益」， 而CSR品牌整合、教育培訓、創天使大學活用加速器，是生生品創發展的三大主軸。下一個五年，王仁宏希望帶著生生品創邁入規模經濟，要在亞太地區十座城市、找到十所大學進行合作，生生品創要為品牌與未來社會搭起一座對話的橋，致力打造生生不息的社會服務循環生態圈。





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