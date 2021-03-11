2020台灣專利統計：外商設計專利獲證量首次超越本土企業！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在新冠肺炎疫情肆虐的當下，台灣2020年的專利申請量還能維持在7萬件以上的規模，可以說是相當不容易。不過在總量衰退的同時，也能看到高通、英特爾這種科技業大廠默默地逆勢加大布局力道，而在設計專利上，外商企業的獲證量也正式超越台灣企業。何以致此？恐怕不是單純一句「受疫情影響」能解釋得了的……。

2020年，台灣許多產業都受到新冠肺炎疫情的負面影響，連專利也無法倖免。根據智慧局（TIPO）的統計，2020年台灣的三種專利（發明、新型、設計）的新申請量總計為72,238件，比起2019年減少了2400件，回到了2016年左右的水準。同時，專利發證量也僅有58,719件，已經連續兩年不足6萬件的門檻，跟2015、2016年動輒7萬件的發證高峰更有2萬件左右的差距（圖1）。

圖1：2015~2020年台灣專利新申請量與發證量逐年變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html）

圖2：2015~2020年發明專利與設計專利逐年申請量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html）

從這兩種專利的歷年申請量來看，發明專利算是相當穩健，每年的申請量變化不至於太大；但設計專利申請量就顯得暴起暴落，過去5年裡就出現兩次8%以上的高成長。不過，不論如何起落，發明專利、設計專利兩者的年申請量，離5萬件、9千件的關卡始終有一段距離，短期內恐怕不容易突破。

發明專利：台積電仍為申請王，但外商申請量明顯成長

傳統上，外商企業的台灣發明專利量一直高於台灣企業，但在今年的前十大申請人名單卻非如此：除了台積電繼續以破千件的申請量穩居第一名的寶座，包括友達光電、瑞昱半導體等5家台灣企業也榜上有名，也就是說在去年度的前10大申請人裡，就有6名為台灣企業（表1）。

表1：2020年台灣發明專利前十大申請人 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html）

看到台灣企業的專利申請排名往前靠固然值得欣喜，但仔細研究就會發現，這6家企業中除了排名第7的瑞昱半導體，其他5家企業的申請量，比起2019年其實都是衰退的，如第一名的台積電就減少了237件，顯見在疫情當下的謹慎態度。

相反地，外國企業第一名的高通公司（Qualcomm），在2020年的申請量反而比2019年成長了138件，另一家台灣專利榜的老面孔：英特爾（Intel）雖然不在前十名內，申請量也從2019年的45件暴增至205件。這兩個半導體產業的強權在肺炎疫情高峰期，居然還加碼在台灣的技術專利布局，背後動機非常值得玩味。

設計專利：外商企業已具支配性地位

設計專利的申請量規模雖然較少，但這幾年由於國內外均出現矚目訴訟案件、經媒體大幅報導後也開始廣受重視。在2020年內，設計專利申請之所以大幅減少，主要原因是外商企業的申請量衰退太多：比起2019年申請了近4600件，外國人在2020年只申請了4072件設計專利，衰退幅度超過10%（圖3）。然而，即使外國人的申請量衰退這麼多，在佔比上還是比台灣企業高，已經連續兩年的占比超過50%。事實上，對照外商企業的積極佈局，從2016年開始，台灣企業的設計專利申請量就逐年下滑，在2020年更首度低於4000件。

圖3：2015~2020年台灣企業與外商企業的設計專利申請量（左軸）與外商企業占比（右軸）變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html）

在連續數年的此消彼漲之後，台灣的設計專利也如同發明專利一般，被外商企業取得主導性地位。以專利獲證量為例，外商企業在發明專利的獲證量占比，一直穩定維持在55%以上，近年甚至漸漸逼近6成；至於設計專利，原本台灣企業的獲證量占比還能維持在50%以上，但在外商企業不斷加大布局後，在2020年的獲證量首度超越台灣企業，占比高達55%（圖4）。

圖4：2015~2020年外商企業於台灣發明專利、設計專利獲證量占比變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-167-1.html）

出於景氣變化或者營運策略，任何企業的年度專利申請目標本來就會有增有減，受到新冠肺炎疫情的打擊，專利申請總量呈現衰退也相當合理；然而在發明專利上，半導體大咖反而趁此機會加大申請力道，而外商企業在設計專利領域的影響力，也在去年正式壓過了台灣企業。台灣本土企業在這兩個最具指標性的專利戰場上，第一步已經居於劣勢，這個現象非常值得所有台灣企業與有關部門警惕。





【詳細內容請見《北美智權報》280期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】