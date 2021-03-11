快訊

必要的犧牲？哥倫比亞「空襲毒梟」枉殺女童火風暴

財產申報疑雲 監察院打臉王定宇：絕沒誤觸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TIPO發表我國近5年商標申請趨勢觀察

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

經濟部智慧財產局 （智慧局，TIPO) 於2020年首次參照WIPO IP統計數據中心（WIPO IP Statistics Data Center）每年定期發布「世界智慧財產指標（World Intellectual Property Indicators, WIPI ）」的統計方法，以特定權重計算方式，彙整2010-2019年台灣商標申請案，將商標申請所採用的「商品服務尼斯分類（Nice Classification）」轉換為十大產業類別，深入分析我國產業近10年的發展，並與WIPI公布的同年度各主要經濟體的數據進行比較。到了2021年，智慧局更以2016-2020年的5年商標申請數據進行分析，希望能更快速切入及深入觀察產業輪動的趨勢。

我國近5年商標申請成長快速

智慧局指出，近5年來我國受理商標申請案件數逐年成長，於2019年首次超過11萬類，2020年更逼近12萬類 (119,096類) ，如圖1所示。在2016年至2019年間，外國申請人類別數占比介於34.8%~37%間微幅變動，但從2017年之後，外國申請人類別數已呈負成長，在2020年僅占比30%，較前一年大幅縮減3.91%，由於本國人申請成長幅度達10.69%，致使全年度成長幅度仍逆勢成長6.78%，如圖2所示。

圖1. 台灣本國人及外國人申請商標類別統計 (2016 –2020) （資料來源：TIPO）
圖1. 台灣本國人及外國人申請商標類別統計 (2016 –2020) （資料來源：TIPO）

圖2. 台灣本國人及外國人申請案類別數年成長率占比 (2017-2020) （資料來源：TIPO）
圖2. 台灣本國人及外國人申請案類別數年成長率占比 (2017-2020) （資料來源：TIPO）

依WIPI 2020報告中之2019年的數據顯示，中國大陸商標申請量極為龐大，仍為世界商標申請第一大國，達783萬類，超過第二名美國11.6倍之多。然而，中國大陸的商標絕大部分為大陸本國人申請，外國人占比僅3.2%，較其他國家的外國人申請案占比為低。

圖3. WIPO前20大國與我國商標申請案類別數統計 (2019) （資料來源：TIPO）
圖3. WIPO前20大國與我國商標申請案類別數統計 (2019) （資料來源：TIPO）

圖3顯示中國大陸為世界商標申請第一大國，達783萬類，第二大國為美國的67萬類，中國大陸超過美國達11.6倍之多；第3位為日本54.6萬類；上升至第4位的伊朗45.4萬類；下降一位至第5位的歐盟40.7萬類。韓國為28.4萬類，列全球第9位。我國2019年商標申請11.1萬類，列全球第18位（較前次下降1位），介於越南11.2萬類及義大利9.7萬類之間。

如以外國人占比評估國外申請註冊案占全部案件的比重；第1位為瑞士，達57.7%、第2位為加拿大52.5%、第3位為澳洲44.1%、第4位為我國35.9%，第5位為英國35.4%。觀察外國案類別數，第1位為中國大陸，達25萬類，第2位為美國21.2萬類，第3位為歐盟11.7萬類。

產業類別以「農業食材」、「健康醫事」及「商業金融」占最大宗

就產業類別觀察，近5年來我國受理商標申請案類別所屬前三大產業類別分別為：「農業食材」、「健康醫事」及「商業金融」。本國申請人商標申請案類別所屬前三大產業類別，分別為：「農業食材」、「商業金融」及「健康醫事」；外國申請人前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「農業食材」，與2018年趨勢相當，占比結構仍與韓國極為相近。

以申請人國籍來看，近5年來排名前三名依序均為日本、美國、中國大陸，三者加總占所有外國商標申請案逾半數。日本來台申請商標所屬前三大產業類別，分別為：「健康醫事」、「技術研究」及「服飾配件」。美國來台申請商標所屬前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「休閒教育」。中國大陸商標申請所屬前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「農業食材」。

歐、法、美、日等先進工業國家第1大產業別均為「技術研究」，但「休閒教育」也都位居前列，顯現已開發國家的科技硬底子仍強勢維持，同時重視人文精神層面的軟實力產業布局。此外，相對其他國家，2019年日本在「技術研究」領域占比甚高，超過25%，展現日本以「科技創新立國」的招牌仍未褪色。

圖4. WIPO世界主要國家及我國商標申請案所屬前3大產業類別 (2019 （資料來源：TIPO）
圖4. WIPO世界主要國家及我國商標申請案所屬前3大產業類別 (2019 （資料來源：TIPO）

智慧局表示以2020年商標申請數值分布觀察，並沒有發生產業類別區塊的移動，且或因疫情，國人轉為國內消費而有內需力度的維持，致使本國申請案仍相當踴躍。但值得觀察是，外國申請人類別數的銳減，是否係疫情所致及其他經濟體是否為相同趨勢，尚須待WIPI 2021發布之同基期數據為觀察。


【詳細內容請見《北美智權報》280期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

是嘲諷還是侵權？從LV與LG旗下公司爭執一案看戲謔仿作

嘲諷（parody）或稱戲謔仿作，與智慧財產權侵害往往僅是一線之隔，如何畫下那道界線，全端賴法院的判斷。繼279期討論美國法院的商標嘲諷判決後，本篇以LV與LG旗下公司之侵權爭議為例，回頭瞭解我國智慧財產權法院如何處理商標與著作嘲諷問題，以及一、二審判決結果為何大不同。

陡生變局：全球通信專利許可 愛立信優勢不再 小米等反客為主？

三十年河東，三十年河西。全球通信技術領域的專利許可格局，正在悄然發生變化。一方面，4G時代達成的全球專利許可協議相繼到期，融合了5G專利的全新協議需要重新達成。包括愛立信（Ericsson）、美國科技公司InterDigital等在內的眾多通信專利巨頭，都需要重新與包括華為等在內的眾多合作夥伴重新簽署全新的合作協議。

2020台灣專利統計：外商設計專利獲證量首次超越本土企業！

在新冠肺炎疫情肆虐的當下，台灣2020年的專利申請量還能維持在7萬件以上的規模，可以說是相當不容易。不過在總量衰退的同時，也能看到高通、英特爾這種科技業大廠默默地逆勢加大布局力道，而在設計專利上，外商企業的獲證量也正式超越台灣企業。何以致此？恐怕不是單純一句「受疫情影響」能解釋得了的……。

TIPO發表我國近5年商標申請趨勢觀察

經濟部智慧財產局 （智慧局，TIPO) 於2020年首次參照WIPO IP統計數據中心（WIPO IP Statistics Data Center）每年定期發布「世界智慧財產指標（World Intellectual Property Indicators, WIPI ）」的統計方法，以特定權重計算方式，彙整2010-2019年台灣商標申請案，將商標申請所採用的「商品服務尼斯分類（Nice Classification）」轉換為十大產業類別，深入分析我國產業近10年的發展，並與WIPI公布的同年度各主要經濟體的數據進行比較。到了2021年，智慧局更以2016-2020年的5年商標申請數據進行分析，希望能更快速切入及深入觀察產業輪動的趨勢。

藥品試用權 Right to Try Act — 由美國與中國醫藥相關法規改革談起

2013年好萊塢電影「藥命俱樂部（Dallas Buyers Club）」依據真實故事改編，講述罹患愛滋病的男主角因為，在接受美國唯一核准治療愛滋病新藥AZT而無效之後，為了取得其他可能治療方案，於是開始研究由第三國取得未經美國政府批准的抗愛滋藥品，以幫助自己與相同病症病還取得用藥。類似情節，2015年在中國大陸則有白血病患者陸勇為他人代購印度仿製藥的案件。這些事件凸顯了病患取得藥品的權益與藥品核准上市的法規管制規範目的衝突。以下摘要美國、中國如何在調整醫藥法規，以保障病患取得藥品之權益。

《決戰時刻》電玩遊戲使用悍馬車商標侵權？2020年紐約南區地院AM General LLC v. Activision Blizzard案

暢銷的軍事射擊遊戲《決戰時刻》長期使用悍馬車的外觀造型與名稱，擁有悍馬車商標的AM General公司因而提告，認為出品《決戰時刻》的Activision Blizzard公司侵害其商標權。紐約南區地區法院於2020年3月判決認為，電玩遊戲創作中使用他人商標，受到言論自由保護，而豁免商標侵權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。