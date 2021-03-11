TIPO發表我國近5年商標申請趨勢觀察

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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經濟部智慧財產局 （智慧局，TIPO) 於2020年首次參照WIPO IP統計數據中心（WIPO IP Statistics Data Center）每年定期發布「世界智慧財產指標（World Intellectual Property Indicators, WIPI ）」的統計方法，以特定權重計算方式，彙整2010-2019年台灣商標申請案，將商標申請所採用的「商品服務尼斯分類（Nice Classification）」轉換為十大產業類別，深入分析我國產業近10年的發展，並與WIPI公布的同年度各主要經濟體的數據進行比較。到了2021年，智慧局更以2016-2020年的5年商標申請數據進行分析，希望能更快速切入及深入觀察產業輪動的趨勢。

我國近5年商標申請成長快速

智慧局指出，近5年來我國受理商標申請案件數逐年成長，於2019年首次超過11萬類，2020年更逼近12萬類 (119,096類) ，如圖1所示。在2016年至2019年間，外國申請人類別數占比介於34.8%~37%間微幅變動，但從2017年之後，外國申請人類別數已呈負成長，在2020年僅占比30%，較前一年大幅縮減3.91%，由於本國人申請成長幅度達10.69%，致使全年度成長幅度仍逆勢成長6.78%，如圖2所示。

圖1. 台灣本國人及外國人申請商標類別統計 (2016 –2020) （資料來源：TIPO）

圖2. 台灣本國人及外國人申請案類別數年成長率占比 (2017-2020) （資料來源：TIPO）

依WIPI 2020報告中之2019年的數據顯示，中國大陸商標申請量極為龐大，仍為世界商標申請第一大國，達783萬類，超過第二名美國11.6倍之多。然而，中國大陸的商標絕大部分為大陸本國人申請，外國人占比僅3.2%，較其他國家的外國人申請案占比為低。

圖3. WIPO前20大國與我國商標申請案類別數統計 (2019) （資料來源：TIPO）

圖3顯示中國大陸為世界商標申請第一大國，達783萬類，第二大國為美國的67萬類，中國大陸超過美國達11.6倍之多；第3位為日本54.6萬類；上升至第4位的伊朗45.4萬類；下降一位至第5位的歐盟40.7萬類。韓國為28.4萬類，列全球第9位。我國2019年商標申請11.1萬類，列全球第18位（較前次下降1位），介於越南11.2萬類及義大利9.7萬類之間。

如以外國人占比評估國外申請註冊案占全部案件的比重；第1位為瑞士，達57.7%、第2位為加拿大52.5%、第3位為澳洲44.1%、第4位為我國35.9%，第5位為英國35.4%。觀察外國案類別數，第1位為中國大陸，達25萬類，第2位為美國21.2萬類，第3位為歐盟11.7萬類。

產業類別以「農業食材」、「健康醫事」及「商業金融」占最大宗

就產業類別觀察，近5年來我國受理商標申請案類別所屬前三大產業類別分別為：「農業食材」、「健康醫事」及「商業金融」。本國申請人商標申請案類別所屬前三大產業類別，分別為：「農業食材」、「商業金融」及「健康醫事」；外國申請人前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「農業食材」，與2018年趨勢相當，占比結構仍與韓國極為相近。

以申請人國籍來看，近5年來排名前三名依序均為日本、美國、中國大陸，三者加總占所有外國商標申請案逾半數。日本來台申請商標所屬前三大產業類別，分別為：「健康醫事」、「技術研究」及「服飾配件」。美國來台申請商標所屬前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「休閒教育」。中國大陸商標申請所屬前三大產業類別，分別為：「技術研究」、「健康醫事」及「農業食材」。

歐、法、美、日等先進工業國家第1大產業別均為「技術研究」，但「休閒教育」也都位居前列，顯現已開發國家的科技硬底子仍強勢維持，同時重視人文精神層面的軟實力產業布局。此外，相對其他國家，2019年日本在「技術研究」領域占比甚高，超過25%，展現日本以「科技創新立國」的招牌仍未褪色。

圖4. WIPO世界主要國家及我國商標申請案所屬前3大產業類別 (2019 （資料來源：TIPO）

智慧局表示以2020年商標申請數值分布觀察，並沒有發生產業類別區塊的移動，且或因疫情，國人轉為國內消費而有內需力度的維持，致使本國申請案仍相當踴躍。但值得觀察是，外國申請人類別數的銳減，是否係疫情所致及其他經濟體是否為相同趨勢，尚須待WIPI 2021發布之同基期數據為觀察。





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