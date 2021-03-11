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《決戰時刻》電玩遊戲使用悍馬車商標侵權？2020年紐約南區地院AM General LLC v. Activision Blizzard案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

暢銷的軍事射擊遊戲《決戰時刻》長期使用悍馬車的外觀造型與名稱，擁有悍馬車商標的AM General公司因而提告，認為出品《決戰時刻》的Activision Blizzard公司侵害其商標權。紐約南區地區法院於2020年3月判決認為，電玩遊戲創作中使用他人商標，受到言論自由保護，而豁免商標侵權。

悍馬車外觀與名稱之商標

AM General公司從1983年起，替美國國防部製造軍事車輛，正式名稱為「高機動性多用途輪式車輛」（High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle，縮寫HMMWV），俗稱為「悍馬」（Humvee）。自此之後，悍馬車（Humvee）就成為美國軍隊的基本骨幹，許多電影、報導，都以其為形象，展示美國軍隊的特色。

悍馬車的特色，大致上有其整體的外觀造型，包括側門下方有X型的線條、後方乃採傾斜線的設計，還有兩側後照鏡的線條框架不是放在側門上，還是放在前擋風玻璃旁.....等。

（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）
（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）

（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）
（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）

從1990年起，AM General公司在美國分別註冊了HMMWV商標，指定使用於卡車、玩具汽車等，另外業註冊了HUMVEE商標，指定使用於動力車輛等。此外，AM General公司還將悍馬車的代表造型，在美國申請取得立體商標。

AM General公司主張，其主要事業除了生產銷售車輛外，也有部分的授權收入。其曾授權上述商標給其他公司使用，包括玩具車製造公司，以及至少四家遊戲軟體公司等。

《決戰時刻》軍事射擊遊戲

該案被告為Activision Blizzard公司，製作一款系列暢銷電玩遊戲 《決戰時刻》（Call of Duty），是一種第一人稱的軍事射擊遊戲。從2003年的第一代遊戲起，至2020年，已經推出了至少十八代的系列電玩，在電玩遊戲圈中非常暢銷，所銷售的遊戲套書超過1億3千萬套。

這系列電玩遊戲的特色在於描述軍事戰爭的場景，強調非常真實、逼真，接近電影場景的畫面，且採取快節奏的、多人共玩的模式。

在《決戰時刻》（Call of Duty）系列遊戲中，悍馬車的形象會出現在各種場景畫面中。例如，在某個救援任務，悍馬車是待救援的車輛，玩家不但會看到悍馬車，還會進入到悍馬車中搜尋。又例如，某些任務，玩家是駕駛悍馬車前進。而在某些畫面中，會明確的標示該車輛的資訊為「悍馬」（Humvee）。悍馬車也出現在《決戰時刻》的某些預告影片中。

甚至，被告Activision Blizzard公司自己也授權給玩具製造公司，製造帶有「Call of Duty」品牌的相關產品，包括悍馬車造型的玩具汽車。

原告AM General公司認為上述這些使用行為，均侵害了其悍馬車的立體造型商標，也侵害了Humvee這個文字商標。但是，被告並沒有得到授權使用。

2016年6月20日，原告的一家代理商，對被告Activision Blizzard公司寄發了警告信函，要求其不得在使用悍馬車造型與名稱於其《決戰時刻》系列電玩中和相關的玩具產品上。但被告於2016年11月4日推出的新一代遊戲《決戰時刻：現代戰爭重啟》（Call of Duty: Modern Warfare Remastered）仍然繼續使用悍馬車。因此，AM General公司於2017年11月7日向紐約南區地區法院，提起本件商標侵權訴訟。


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