《決戰時刻》電玩遊戲使用悍馬車商標侵權？2020年紐約南區地院AM General LLC v. Activision Blizzard案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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暢銷的軍事射擊遊戲《決戰時刻》長期使用悍馬車的外觀造型與名稱，擁有悍馬車商標的AM General公司因而提告，認為出品《決戰時刻》的Activision Blizzard公司侵害其商標權。紐約南區地區法院於2020年3月判決認為，電玩遊戲創作中使用他人商標，受到言論自由保護，而豁免商標侵權。

悍馬車外觀與名稱之商標

AM General公司從1983年起，替美國國防部製造軍事車輛，正式名稱為「高機動性多用途輪式車輛」（High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle，縮寫HMMWV），俗稱為「悍馬」（Humvee）。自此之後，悍馬車（Humvee）就成為美國軍隊的基本骨幹，許多電影、報導，都以其為形象，展示美國軍隊的特色。

悍馬車的特色，大致上有其整體的外觀造型，包括側門下方有X型的線條、後方乃採傾斜線的設計，還有兩側後照鏡的線條框架不是放在側門上，還是放在前擋風玻璃旁.....等。

（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）

（圖片來源：AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc., 450 F.Supp.3d 467, 475 (N.Y.S.D. 2020).）

從1990年起，AM General公司在美國分別註冊了HMMWV商標，指定使用於卡車、玩具汽車等，另外業註冊了HUMVEE商標，指定使用於動力車輛等。此外，AM General公司還將悍馬車的代表造型，在美國申請取得立體商標。

AM General公司主張，其主要事業除了生產銷售車輛外，也有部分的授權收入。其曾授權上述商標給其他公司使用，包括玩具車製造公司，以及至少四家遊戲軟體公司等。

《決戰時刻》軍事射擊遊戲

該案被告為Activision Blizzard公司，製作一款系列暢銷電玩遊戲 《決戰時刻》（Call of Duty），是一種第一人稱的軍事射擊遊戲。從2003年的第一代遊戲起，至2020年，已經推出了至少十八代的系列電玩，在電玩遊戲圈中非常暢銷，所銷售的遊戲套書超過1億3千萬套。

這系列電玩遊戲的特色在於描述軍事戰爭的場景，強調非常真實、逼真，接近電影場景的畫面，且採取快節奏的、多人共玩的模式。

在《決戰時刻》（Call of Duty）系列遊戲中，悍馬車的形象會出現在各種場景畫面中。例如，在某個救援任務，悍馬車是待救援的車輛，玩家不但會看到悍馬車，還會進入到悍馬車中搜尋。又例如，某些任務，玩家是駕駛悍馬車前進。而在某些畫面中，會明確的標示該車輛的資訊為「悍馬」（Humvee）。悍馬車也出現在《決戰時刻》的某些預告影片中。

甚至，被告Activision Blizzard公司自己也授權給玩具製造公司，製造帶有「Call of Duty」品牌的相關產品，包括悍馬車造型的玩具汽車。

原告AM General公司認為上述這些使用行為，均侵害了其悍馬車的立體造型商標，也侵害了Humvee這個文字商標。但是，被告並沒有得到授權使用。

2016年6月20日，原告的一家代理商，對被告Activision Blizzard公司寄發了警告信函，要求其不得在使用悍馬車造型與名稱於其《決戰時刻》系列電玩中和相關的玩具產品上。但被告於2016年11月4日推出的新一代遊戲《決戰時刻：現代戰爭重啟》（Call of Duty: Modern Warfare Remastered）仍然繼續使用悍馬車。因此，AM General公司於2017年11月7日向紐約南區地區法院，提起本件商標侵權訴訟。





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