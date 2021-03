藥品試用權 Right to Try Act — 由美國與中國醫藥相關法規改革談起

【葉雲卿╱世新大學 智慧財產暨傳播科技法律研究所 教授、張連成╱陽明交通大學 藥物科學院藥學系 兼任助理教授】

2013年好萊塢電影「藥命俱樂部(Dallas Buyers Club)」依據真實故事改編,講述罹患愛滋病的男主角因為,在接受美國唯一核准治療愛滋病新藥AZT而無效之後,為了取得其他可能治療方案,於是開始研究由第三國取得未經美國政府批准的抗愛滋藥品,以幫助自己與相同病症病還取得用藥。類似情節,2015年在中國大陸則有白血病患者陸勇為他人代購印度仿製藥的案件。這些事件凸顯了病患取得藥品的權益與藥品核准上市的法規管制規範目的衝突。以下摘要美國、中國如何在調整醫藥法規,以保障病患取得藥品之權益。

2018年中國大陸電影「我不是藥神」講述一名印度神油店的老闆從印度走私代購一種用於治療慢性粒細胞性白血病之藥物「格列寧」的仿製藥的經歷。故事係於2015年陸勇案改編而來。

陸勇於2002年因罹患慢粒性白血病。當時大陸核准治療白血病抗癌藥品「格列衛」,每盒需人民幣23500元,陸勇服用該藥品一段期間後,發現一款印度仿製藥「格列衛」,療效相似,陸勇自己先開始服用仿製藥,發現確實有效後,介紹給其他白血病患者,並且到印度購買「格列衛」(伊馬替尼)的仿製藥。由於陸勇所購買的印度仿製藥沒有經過藥監部門許可,因此被藥監部門定性為「假藥」。

2014年沅江市人民檢察院以涉嫌妨害信用卡管理罪和涉嫌銷售假藥罪對陸勇提起公訴。隔年,陸勇被警察以妨害信用卡管理犯罪、銷售假藥罪逮捕。陸勇被捕後有數百名患者聯名上書,請求免除對陸的起訴。2015年2月沅江市人民檢察院,陸買的購買和幫助他人購買未經批准進口的抗癌藥品的行為,違反《中華人民共和國藥品管理法》的相關規定,但陸勇的行為不是銷售行為,不符合《中華人民共和國刑法》第一百四十一條的規定,不構成銷售假藥罪,而不起訴。陸勇案之後,最高人民檢察院2016年9月29日針對類似案件提出新的規定,將類似案件除罪化。

藥品上市法規與試用權之衝突

病患是否有自主決定權取得未經藥品監管機構(如美國FDA)核准上市之藥品以治療疾病的議題,即所謂試用權(right to try)牽涉藥品上市審查規定與病人自主權間衝突。1962年美國國會通過食品藥物化妝品法(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)修正案,要求藥品在上市之前,藥商必須提供實質證據(substantive evidence)證明藥物安全(Safe)且有效(efficacy)。至此,FDA核准新藥上市之標準,系建立於藥商可否提供藥品的安全性與有效性證據;這種審查機制,可以確保民眾免除接觸不安全藥品的風險,與一般民眾期待相符。

在既有藥品核准法規框架下,核准上市藥品必須通過動物實驗、人體臨床試驗第一、二、三期及上市前審查,其所耗費的時間,由臨床試驗至新藥申請遞件到通過審查上市,至少需要6-7年的時間。然而,對於癌症末期的病人,或是其他患有威脅生命的疾病或病症之病人,在窮盡所有FDA核准之治療方式仍無進展時,如果可以有機會提早嘗試完成臨床第一期試驗藥品,那麼就有機會在新藥研發期間獲得新的治療方案。

完整臨床1期至3期試驗,可保障上市藥品安全性與有效性,然而,針對癌症末期的病人,或是其他患有威脅生命疾病之病患,採取現有方式已無法有效治療,若能儘早取得其他治療方案,無疑是為病患帶來新的機會。因此,基於人道立場,1962年食品藥物化妝品法,訂有一些方式可以使病患取得試驗中藥品的例外規定。但仍然有許多病患因為不符合參與臨床試驗資格而無法取得試驗用藥,在等待藥品的期間中過世,因此也引發病人是否可以自主決定試用藥品的爭議。然而。美國在2003年,聯邦法院在Abigail Alliance v. Von Eschenbach(以下簡稱Abigail Alliance案),判定試用藥品不屬於基本人權。

Abigail Alliance案法院確認取得試驗藥品非基本人權

Abigail Alliance案,最早是因為一名19歲罹患晚期頭頸癌的婦女Abigail Burroughs,想要取得臨床試驗藥物Erbitux治療癌症,而該藥品當時結腸癌藥物臨床試驗藥品,因此Burroughs欠缺參與臨床試驗資格。Burroughs雖然依照FDA的"compassionate use"規定,申請取得Erbitux,但FDA拒絕Burroughs的要求。因為當時compassionate use,必需是病人沒有其他治療選擇;且該藥物的臨床試驗已完稱臨床第二期或第三期的實驗,而當時Erbitux卻僅完成臨床一期的試驗,因此FDA拒絕"compassionate use"的使用請求。不久之後,Abigail Burroughs病逝,她的父親Frank Burroughs於2001年女兒去世前成立Abigail Alliance,其宗旨在倡導使病人更簡潔獲取試驗藥物。

2003年7月,Abigail Alliance起訴FDA,主張FDA拒絕病患可購買試驗藥物,構成侵害患者隱私、自由、生命程序權(due process right to life)的基本人權(due process)。2004年8月,美國哥倫比亞特區地方法院裁定FDA勝訴,認為FDA的政策並未侵犯患者的憲法權利,且拒絕病患購買試驗藥品與FDA保護公共衛生利益一致。Alliance上訴,2006年5月,美國哥倫比亞特區上訴法院的三名法官上訴小組(a panel of the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)認為末期病人取得尚未核准的完成臨床一期藥品係憲法保障基本人權。

2006年5月,FDA以上訴法院決定嚴重威脅FDA確保藥品安全之能力,2006年7月要求上訴法院召開全院聯席會審查(en banc)Abigail Alliance案。聯席會於2006年11月維持地方法院意見,判定末期病人並無取得實驗用藥之基本人權。Abigail Alliance最後向美國聯邦最高法院上訴,最高法院2008年1月拒絕審理該上訴,而全案確定。





