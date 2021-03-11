陡生變局：全球通信專利許可 愛立信優勢不再 小米等反客為主？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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三十年河東，三十年河西。

全球通信技術領域的專利許可格局，正在悄然發生變化。

一方面，4G時代達成的全球專利許可協議相繼到期，融合了5G專利的全新協議需要重新達成。包括愛立信（Ericsson）、美國科技公司InterDigital等在內的眾多通信專利巨頭，都需要重新與包括華為等在內的眾多合作夥伴重新簽署全新的合作協議。

另一方面，「全球許可、一案訴決」的專利許可糾紛的訴訟思路和裁決傾向，正在加速顛覆原有的專利許可合作模式。

尤其是讓很多希望「一次性」或「一站式」解決與特定平台或廠商的專利許可糾紛廠商們，看到了全新的可能或希望。

如今，始於2020年12月的愛立信與三星（Samsung）之間的新一輪專利許可紛爭，正沿著上述軌跡步步演進。

2021年1月29日，就三星在與愛立信之間的全球標準必要專利許可費率糾紛一案中，三星獲得湖北省武漢中級人民法院（以下簡稱「武漢中院」）「禁令」申請支持，要求愛立信不得在武漢中院以外法院，就雙方之間的許可費率之爭另行起訴的裁定，因愛立信不服提出覆議，武漢中院通過在線方式組織了覆議聽證程序。

雖然，覆議結果尚未正式形成，但雙方圍繞標準必要專利全球許可費率引發的訴訟之爭以及策略做法，勢必也會引發更多類似糾紛或應對處置方式上演。

這將進一步加速5G時代各大巨頭全球專利許可費率全新方案的形成，推動全新專利許可合作格局的到來。

變被動為主動：被許可對象率先起訴，尋求最優管轄權推動爭議解決

在三星與愛立信正面「硬剛」之前，類似的故事或做法已經在小米手機與其他廠商的專利許可紛爭中上演。

針對與交互數字公司（InterDigital）之間長達多年「久談未決」的專利許可爭議，小米選擇了提交法院推動解決。

2020年6月9日，小米以標準必要專利許可費率爭議裁決糾紛為由，將InterDigital訴至武漢中院。

應該說，這是大陸手機廠商在專利許可糾紛中「變被動為主動」的一次重要探索。

一方面，在過往的專利許可較量中，專利持有一方佔據優勢。

專利權利人多通過提起訴訟，施壓被許可對象，促成雙方簽署合作協議，類似的例子既包括愛立信與三星之間的專利糾葛，也包括UPI公司與Google等之間的專利許可紛爭。

另一方面，被許可對象一方常常是「禁令」的受害者。

由於在專利許可談判中處於劣勢，在專利訴訟中被許可對象也多處於弱勢地位。為了加速談判進度，專利持有人既會多國起訴施壓，同時，還會申請「禁售令」打擊被許可對象。

但是，在與InterDigital的專利訴訟較量中，小米不僅率先起訴，而且還通過申請「禁令」，打了InterDigital一個措手不及。

2020年7月29日，在得知小米在中國起訴自己後，InterDigital向印度德裡高等法院起訴小米及其部分子公司專利侵權並尋求禁令救濟。

2020年8月4日，針對InterDigital不選擇在武漢中院解決雙方爭議而在印度另行起訴施壓的做法，小米選擇向武漢中院申請「禁令」。

其訴請要求概括起來為四點：

(1) 責令被告撤回或中止在印度的申請的臨時禁令和永久禁令；

(2) 在武漢中院審理期間，禁止被告就本案所涉3G、4G標準必要專利在任何一個國家申請臨時禁令或永久禁令；

(3) 在武漢中院審理期間，禁止被告申請執行已經或可能獲得的臨時禁令和永久禁令；

(4) 在武漢中院審理期間，禁止被告在其他法院請求裁定雙方之間的許可費率或許可費爭議。

2020年9月23日，武漢中院作出裁定，原則上對小米提出的禁令請求予以支持。

雖然，小米與InterDigital之間的專利費率許可爭議尚未解決，但是，小米這種「變被動為主動」的做法也給其他廠商提供了可參考借鑒的做法。

想必這也是三星選擇在與愛立信舊協議到期前後，在武漢中院起訴尋求解決雙方之間4G、5G專利許可費率的重要原因。

簡單說，大陸法院在標準必要專利許可費率爭議中對專利權人「不偏袒」的做法，以及在促成雙方爭議解決中的「能動性」做法，吸引了不少廠商的關注。





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