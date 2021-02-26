服務業專利戰核心 — 商譽之戰

【劉宏明／信義房屋專利工程師】

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近年來隨著數位科技之應用層面擴大，服務業也開始大幅增加在數位化之投入；為提高客戶接觸與提升服務品質、深化管理效能，也導入與發展各種軟體或APP工具，讓服務業過去累積多年之各種數據與資料，可以被深入探勘挖掘出能創造價值的商業智慧。這使得原本只是呈現在客戶端之數位工具的運用方法與技術，如今甚至成了市場競爭的武器，因為服務業也需要藉由導入數位化服務，打造服務業科技領航之先行者形象來提升商譽。但在智慧財產愈受重視之產業環境下，對服務業而言，除了傳統的智慧財產策略議題以外，任何影響商譽之競爭手段也變成服務業需要特別重視之處 — 服務業的專利戰核心其實是商譽之戰。就服務業未來數位發展趨勢上而言，對專利之議題無可迴避，事實上更需有完整之思考與預應式之佈局，方能保護自己的智慧資產不受侵害，更進而善用智慧資產以創造價值。

服務業的專利意識較薄弱

相較於一般高科技產業及製造業，傳統服務業的專利意識比較薄弱，主要問題點有四：

(1) 對專利存在著錯誤的理解：服務業從業人員經常都以為能取得專利的技術應該是非常尖端、不易理解的東西，以至於對於自己所規劃的企劃案，甚至是資訊系統的企劃業，都不會意識到裡面可能有專利佈局的價值，結果連主動詢問專利人員的意識都沒有，以至於不斷地一再錯過專利佈局的機會。又或是，在面臨資訊系統需求時，經常直接把自己所遇到的難題，簡單地告訴外部廠商，卻毫無意識到專利本身其實就是解決問題的手段，但最困難的其實往往只是發現問題，而不是解決問題的手段，以至於變成外部廠商搶先申請專利，最慘的是還被外部廠商反控專利侵權；被迫做出賠償事小，商譽損失才是最嚴重的窘境。

(2) 未啟動具體之長期應對之道：許多服務業即使在捲入專利侵權告訴後，企業內部各層級會對專利的重視程度開始提升，許多主管也常常會要求其所屬找專責人員討論專利申請的事情，並且主管們也會要求回報進度，甚至在處理併購事務時，連財務部門也懂得向專責人員諮詢意見，這是組織極好的發展動向；但在善用智慧資產創造價值的功能上，仍有極大之努力空間。

(3) 未能充分運用專利佈局主動預應創價，只能被動回應、事後處理與補救

3-1. 專利佈局之策略性思維與主導性組織架構尚未形成：專利之佈局可攻可守，對任何數位創新與發展之專利，提早佈局可創造攻勢，但若遭遇挑戰再行回應，只能耗能防守且落入下乘，愈延遲回報，也只能延遲處理，且徒增侵權官司風險。例如：受到疫情升溫衝擊，大大改變了許多現有的服務業生態，更會使得事業單位想要導入遠距服務或是無人商店之類的人工智能系統，但實務上常常遇到的窘境就是：當事業單位打算與廠商簽約或是系統已經開發完成，才開始考慮侵權風險。結果變成在發現有風險時，卻沒足夠時間去思考其他替代方案與策略，失去了為服務業創價之機會，從而曝露出現有運用專利創價流程的問題。

3-2. 專利申請、佈局、抗辯、攻擊、防守之流程未有完整規劃：在現有模式下，專責人員只能較消極地要求事業單位，自行回報可能的專利風險來源，或設法事先防範，又或是藉此發掘有值得申請專利的項目。由於目前尚缺乏具體制度與流程，這樣的模式十分依賴事業單位主管或專案負責人對科技法律與專利素養的程度，,b>只要事業單位有所遺漏，風險的管理就會出現漏洞。在事業單位相關人員專利素養未全面提昇前，再加上專責人員缺乏資源與人員，實難以隨時注意同業最新的資訊發展動態，也將難以即時掌握同業可能侵犯服務業專利的事物，而發生無法有效維護服務業相關權益的情況。

(4) 涉入專利議題人員之專業程度與質量尚待補強：即使企業內部專責人員已經盡力推廣專利意識之建立，但往往在未遭受重大的專利衝擊之前，仍尚未受到該有之重視，對於所舉辦的相關教育訓練活動也常因公務繁忙，抽不出時間參加，更談不上主動培養所需專利素養，故也實在很難期望事業單位主管能有足夠的專利觀念，判斷哪些事項是需要主動且及時與專責人員諮詢與研究，哪些是不需要的。如何在培育與在權責機制中設計一個良性引領架構並將專利素養納入相關人員之考核機制，可能是提昇服務業專利素養必要的落實之道。

服務業商譽戰攻守之主要思路

服務業首重商譽，而專利對商譽又會產生什麼影響？

(1) 服務業專利風險側重商譽多於財務損失風險：對於服務業來說，會產生專利風險的來源，通常都是資訊系統或呈現於客戶端APP上某項功能，若有侵權疑慮實只需要將這功能關閉，而不需要整個網站或APP都關閉下架，在財務上的損失不會太大。不似製造業，以某品牌手機為例，其某項功能侵權，就會導致整台手機都無法銷售，甚至還得想辦法回收，財物上損失極大。所以相對來說，服務業專利風險的來源不是財務面，而是商譽損失所帶來的危機。在惡意競爭的產業環境中不用太多，只要有一件專利被同業告贏，這項失誤將永遠成為同業在行銷宣傳上的武器，可以持續被合法的當做負面指控或宣傳的題材，對重視形象與品牌價值的服務業是極大的傷害，在重視智慧產權的產業趨勢下，專利的管理與佈局正是維護商譽最積極且必要之佈署。

(2) 防守時應重視媒體攻防上的應對之策：既然對於服務業來說，攻防重點在於商譽，而商譽往往都是透過媒體產生建立與破壞的，因此在專利防禦上不能拘泥於專利專業，而要懂得如何透過媒體與外界溝通，甚至是引導輿論方向。就商業競爭來說，即使事前已經做了很完善的專利分析、專利迴避設計等等工作，競爭對手如果想對商譽造成破壞，最惡質的競爭對手即使本身沒什麼把握，仍然會提出訴訟，甚至同時透過媒體進行宣傳。雖然我們不可能阻止或是限制對手提出告訴，但作為防守方仍然可以依據對手掌握的專利逐一評估與自身資訊系統的相關性，然後針對有相關性的專利提出一些應對之策，例如申請相關專利，並事先擬好新聞稿，並在新聞稿中強調『本公司是按照自行研發的專利進行系統之開發，故不可能有侵權的疑慮』，至少先讓不太熟悉專利概念的一般社會大眾產生疑惑，不會一面倒地認為被控侵權公司必然就是有抄襲行為，先守住真正最重要的商譽，同時在法院攻防之中，盡量提醒法官對手有意圖將訴訟當成媒體戰的工具，使得不想成為工具人的法官，在審理時較能傾向防守方，提高訴訟的勝率。

(3) 攻擊時應重視讓對手無法還手：既然意識到媒體戰訴求的對象是一般不太熟悉專利概念的一般社會大眾，而不是必須在法律上獲得真正的大勝利，就應該要意識到法律訴訟只是整個媒體戰組合拳的一部分，甚至可以不提出訴訟就能達到媒體戰的目的。在實際的做法上，攻擊方可以盤點出對手資訊系統中較缺乏有專利佈局之處，並且透過舉發撤銷更多對手相關專利，而讓這個缺陷放大。由於目的是打擊對手商譽，為了提高效果，最好可以再針對對手近期行銷主題，針對性的進行專利佈局以及舉發攻勢，使得在發動攻勢時，能夠創造出反宣傳的效果，造成對手商譽較大的傷害。





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