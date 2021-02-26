《IP小辭典》實體審查

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

自2002年10月26日起，發明專利申請案須經申請實體審查，智慧財產局才會進行技術審查。「發明請求實體審查」是指提出發明專利申請後，任何人如欲知道該發明是否符合專利要件，必須於申請日起三年內提出實體審查申請，若三年內無人請求實體審查，該申請案即視為撤回。申請人可於申請專利時，一併申請實體審查，亦可於申請後三年內提出申請，由申請人自行斟酌。

根據專利法第38條之一規定，任何人均得申請實體審查，如自申請日起（不含優先權日）三年內，未申請實體審查者，該發明申請案即視為撤回。因此，申請人以及申請人以外之第三人均得申請實體審查。

實體審查係就發明專利申請案是否有不予專利事由進行審查，依專利法規定，是否准予發明專利，應審酌之事項如下：

（1）發明之定義。

（2）產業利用性、新穎性及進步性要件。

（3）擬制喪失新穎性要件。

（4）法定不予發明專利事由。

（5）記載要件。

（6）先申請原則。

（7）同人同日就相同創作分別申請發明及新型，不依期擇一，或其新型專利於發明專利審定前已不存在。

（8）單一性要件。

（9）分割後之申請案超出原申請案申請時所揭露之範圍。

（10）修正超出原申請時所揭露之範圍。

（11）補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍。

（12）誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

（13）改請後超出原申請案申請時所揭露之範圍。

只要有任一項不准專利事由，即可為不予專利審定，若無不准專利事由，則應予發明專利。

表一、「實體審查」之相關法源 （資料來源：智慧財產局）

如何申請實體審查

若要申請實體審查，可至智慧財產局官網下載「發明專利實體審查申請書」，實體審查申請書應載明以下事項：

（1）申請案號；

（2）發明名稱；

（3）申請實體審查者之姓名或名稱、國籍、住居所或營業所；有代表人者，並應載明代表人姓名；

（4）委任代理人者，其姓名、事務所；

（5）是否為專利申請人。

申請實體審查後即進入審查程序，並已將申請實體審查之事實刊登公報周知，為避免第三人重複申請實體審查及審查經濟之考量，不得撤回實體審查申請。實體審查雖不能撤回，但若是申請人有實際需要，可直接申請撤回該發明案。

實體審查規費

實體審查每件費用為7000元，申請專利範圍之請求項在10項以內，且摘要、說明書、申請專利範圍及圖式合計在50頁以下；若申請專利範圍之請求項超過10項，每項將加收800元。摘要、說明書、申請專利範圍及圖式超過50頁者，每增加50頁加收500元，其不足50頁者，則以50頁計。若申請專利範圍超過10 項，或說明書、申請專利範圍、摘要及圖式合計超過50 頁，在提出實體審查申請時，應一併繳納包含超項費和超頁費在內的實體審查費。

由於「獨立項」和「附屬項」僅是記載形式上的差異，對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響，均為決定是否符合專利要件、提起舉發和主張專利權的基本單位，因此申請實體審查時，均以請求項數為計費基礎，獨立項及附屬項都是逐項收取實體審查費。如申請時未同時提出實體審查，僅需先付申請規費3500 元即可。

有申請實體審查與未申請實體審查有何差異？

有申請實體審查者，智慧財產局將進行專利要件審查，審查符合規定者，發給核准審定書，申請人繳交第一年年費及證書費後，自公告之日起給予專利權。審查不符合規定者，發給審查意見通知書，限期通知申復或修正，申請人如逾限未申復或修正，或申復或修正的結果無法克服不予專利之事由，將發給核駁審定書，不予專利。至於未申請實體審查者，智慧財產局不會進行專利要件審查。

圖一、發明專利案審查及行政救濟流程圖 （圖片來源：智慧財產局）

發明專利的實體審查須視審查類別而有不同時間，目前平均審結期間為21個月，發明專利申請案若符合加速審查AEP，或專利高速公路PPH 規定或優先審查者，亦可申請加速審查或優先審查。

如何得知發明申請案是否已申請實體審查？

申請實體審查之事實，會刊載於發明公開公報。公開前申請實體審查者，刊載於發明公開公報之內容中；公開後申請實體審查者，刊載於發明公開公報之申請實體審查目錄中，公眾若想知道一項發明申請案是否已申請實體審查，可自發明公開公報查閱，除了利用智慧財產局網站的「中華民國專利資訊索系統」進行查詢，也可親至智慧財產局查閱或以電話查詢。

為提升專利審查品質及透明度，智慧財產局對於提出實體審查之申請案，會製作「專利申請案檢索報告」併同「審查意見通知函」或「核准審定書」給予專利申請人。若由第三人申請實體審查時，通知進行實體審查的公文正本，會發通知給提出申請的第三人，並發副本通知給專利申請人。





【詳細內容請見《北美智權報》279期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】