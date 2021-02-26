國知局新規：專利資補助四年內完全落日！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

今年一月底，中國國家知識產權局（國知局）發布了一條重磅消息：《國家知識產權局關於進一步嚴格規範專利申請行為的通知》，宣布將對於申請專利行為實施進一步的嚴格規範；隨後又在農曆年前，再發布一次《關於規範申請專利行為的辦法》的對外徵求意見稿。這兩個動作的目標對象，都是中國境內已行之有年的浮濫專利申請，使得以專利申請為主要業務的眾多中國專利服務業者，過了個有點難熬的年。

其實，早在國知局公布2020全年的專利、商標相關統計數據的新聞發布會上，就已經看得出端倪。當時一反常態的是，這次並沒有公布外界向來最關心的年度專利申請，尤其是發明專利的申請數量，而是把重點放在授權數據上。因此，關於2020年中國專利的申請情況，外界只能從截至去年11月底的數據（發明專利申請140.3萬件）來推估，比起2019年全年的140.1萬件發明專利申請應該是有所成長，但刻意壓制各省市與企業比拚專利申請量的目的，也已不言可喻。

從2019年的「藍天」行動開始，國知局就已經開始懲治種種的不正當專利申請（參見前文：中國專利變局：嚴打不正申請，國知局使出兩招殺手鐧）。在為期兩年的行動中，也確實揪出不少以騙補為目的的不肖專利業者。然而，之所以會有這些不肖業者，歸根究底來看，還是國家在鼓勵創新的大目標下，為專利申請所提供的各項優厚補助。這項政策一日不調整，盲目追求數量的專利申請也就不可能消失。

圖1：年初國知局發布2020年專利相關數據時，罕見地未提及專利申請統計數字 （資料來源：CNIPA）

因此，在「藍天」行動告一段落後，2021年國知局的新政策，就是取消資補助與嚴打不正申請並進，期待能徹底消除目前的不正當專利申請。

各類專利補助，四年內全部落日

中國現行的專利資補助，依據各地方政府的政策各有重點：有些是著重國內申請，有的則是強調國際申請；有些省市直接對申請人逐案補助金額，有些則是補助專利代理行業……然而，根據國知局的最新規定，在今年6月底前，將全面取消各級政府在專利申請階段，以資助、獎勵、補貼等任何形式的提供的資金支援。

換句話說，不論申請人或者代理人，在今年七月以後，想再取得專利相關的資補助，只剩下獲證後的發明專利。對此，國知局也給出了嚴格限制，僅限於授權「後」補助的形式，而且受資補助對象所獲得的資金總額，不能超過專利官方總規費的50%，也不能資助年費與仲介服務費。而且，這項僅存的專利獲證後資補助政策金額也必須逐年減少，並在2025年以前全部取消。

非正常申請範圍擴大，更列入概括條款

在2017年的《關於規範專利申請行為的若干規定》中，國知局就已經列舉了六種非正常專利申請的樣態，像是提交抄襲現有產品技術的申請、提交多件同一發明的申請等，著重的是申請標的內容是否合宜；但在最新的政策中，又在這個基礎上把非正常申請的範圍再擴大，納入：

故意將相關聯的專利申請分散提交； 提交與其研發能力明顯不符的專利申請； 異常倒賣專利申請； 專利申請存在技術方案以複雜結構實現簡單功能、採用常規或簡單特徵進行組合或堆疊等明顯不符合技術改進常理的行為； 其他違反民法典規定的誠實信用原則、不符合專利法相關規定、擾亂專利申請管理秩序的行為。

簡單來說，新政策不只關注標的內容是否合宜，更要監督申請行為是否正常，所以像分散提交申請以規避審查、倒賣專利申請這類脫序行為，都是國知局即將查核的重點。值得注意的是，國知局不只列舉了不合規的行為樣態，更納入了「違反誠實信用原則、擾亂專利申請管理秩序」的概括條款，也就是說就算專利申請不在列舉範圍內，仍然有可能被國知局進行查核或裁罰。

整體來看，受到新政策影響最深的，首推專利代理業。少了來自官方的資補助，未來申請人必須自行負擔全部的申請和維護費用，勢必會影響申請專利的意願。當然，會有多少專利申請案因此消失還難以估算，而且資補助要完全消失，離現在也還有四年的時間，但專利代理業者勢必得及早因應，否則市場衰退帶來的產業整併，會來得比想像更快。





【詳細內容請見《北美智權報》279期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】