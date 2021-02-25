2020年中國發明專利授權53萬件 廣東成績最亮眼

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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大陸國家知識產權局在1月底發布2020年大陸主要知識產權的統計數據，去年大陸發明專利授權為53萬件，相較2019年成長17.1%，省市分佈由東向西遞減，授權排名前三位分別是廣東、北京和浙江。在新冠肺炎強勁衝擊的背景下，大陸知識產權發展仍然實現了符合預期中的成長，截至2020年底，大陸發明專利有效量達221.3萬件。每萬人口發明專利擁有量達15.8件，並將高價值專利審查週期壓減至14個月，發明專利平均審查週期壓減至20個月，商標註冊申請平均審查週期縮短至4個月。

2020年專利大陸發明專利授權53萬件

2020年大陸 發明專利 授權共53萬件，截至2020年底，大陸發明專利有效量為305.8萬件，其中，不含港澳地區的有效發明專利為221.3萬件，大陸每萬人口發明專利擁有量達到15.8件，超額完成大陸「十三五」規劃《綱要》預期的每萬人口發明專利擁有量12件目標。 實用新型專利 方面，去年共授權237.7萬件；截至2020 年底，實用新型專利有效量為694.8萬件。 外觀設計專利 授權共73.2萬件；累計外觀設計專利有效量為218.7萬件。2020年，大陸知識產權局受理PCT國際專利申請7.2萬件，其中國內為6.7萬件。大陸知識產權局去年受理複審請求5.47萬件，結案4.80萬件；受理無效宣告請求0.62萬件，結案0.71萬件。

圖一、2020年大陸專利授權統計 （資料來源：CNIPA）

近年來，大陸集成電路（晶片）布圖設計也有顯著的成長，2001～2010這時年間，集成電路布圖設計的申請量僅4476件，發證共3966件；但到了2020年，集成電路布圖設計申請量達14375件，比去年同期成長72.8%；去年授權量為11727件，成長率77.3%。大陸國家知識產權局戰略規劃司司長葛樹認為，更多創新企業開始重視技術保護，積極運用集成電路布圖設計保護制度，保護企業發展的核心資源。

圖二、集成電路布圖設計登記統計表 （資料來源：CNIPA）

2020年大陸商標註冊量576.1萬件

2020年大陸商標註冊量為576.1萬件，截至2020年底，有效註冊商標量3017.3萬件。大陸商標異議申請共13.4萬件，並完成14.9萬件異議案件審查。去年大陸知識產權局收到來自中國申請人的馬德里商標國際註冊申請為7553件。各類商標評審案件申請則有36.7萬件，結案35.8萬件。去年也完成了14.9萬件商標異議案件審查，成長率為64.7%；各類商標評審案件審理共完成35.8萬件，較2019年成長7.8%。

圖三、2020年大陸商標統計 （資料來源：CNIPA）

廣東省知識產權成績亮眼

根據大陸媒體報導，2020年廣東省專利授權量為70.97萬件，比2019年成長34.57%；透過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的國際專利申請量為2.81萬件，同比成長13.64%。廣東省有效發明專利量為35.05萬件（成長率18.46%）；有效注冊商標量為543.00萬件（成長率21.28%），均居全國首位 。不僅如此，廣東省在大陸知識產權行政保護績效考核連續3年排名全國第一、知識產權綜合發展指數連續8年位居全國第一，多項知識產權指標位居全國前列，突顯出廣東知識產權工作的成效。

浙江省知識產權局局長章根明接受專訪時表示，截至2020年12月底，浙江省每萬人口發明專利擁有量達到34件，每百家企業有效注冊商標擁有量達到101件，通過《專利合作條約》（PCT）途徑提交的國際專利申請量達到4307件，同比成長70.6%。另外，雖然新冠肺炎去年重創湖北，但2020年湖北省專利授權總量達到11.01萬件，較2019年成長48.91%，其中1.76萬件為發明專利授權。湖北省有效注冊商標量66.5萬件，較「十二五」末相比成長242.8%；新註冊地理標誌商標28件、成長率47.37%。

圖四、2020年大陸發明授權專利量省市排名（單位：件） （圖片來源：incoPat）

大陸企業強化海外知識產權佈局能力

總結來說，2020年大陸知識產權審查在穩步中前進，發明專利平均審查週期壓減至20個月、商標註冊申請平均審查週期縮短至4個月，高價值專利審查週期壓減至14個月。大陸有效發明專利中，維持年限超過10年的達到28.1萬件，占總量的12.3%，較2019年提高1%。值得注意的是，大陸企業創新主體地位進一步鞏固，擁有有效發明專利的企業共24.6萬家，較上年增加3.3萬家。其中，高新技術企業10.5萬家，擁有有效發明專利92.2萬件，占大陸企業有效發明專利擁有量的近六成。

根據大陸知識產權局統計，2020年受理大陸申請人提交的PCT國際專利申請成長17.9%；大陸申請人提交馬德里商標國際註冊申請成長16.1%。統計2020年1月至11月，大陸知識產權使用費出口額為74.7億美元，成長率達24.2%，可發現大陸企業對於海外知識產權佈局能力進一步增強。

另一方面，「一帶一路」沿線國家也在2020年增強在大陸專利佈局的力度，「一帶一路」沿線國家在大陸發明專利申請量為2.3萬件（成長率3.9%），高於國外其他國家在大陸申請專利的成長幅度。其中，新加坡成長21.0%、韓國成長4.4%。





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