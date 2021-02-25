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汽車業前景：電動車將對運輸造成何種變革？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雖然電動車的銷售量仍然遠遠不及傳統汽油車，卻完全不影響外界對電動車產業的期待眼光。由於主要市場的政策鼓勵，以及資通訊科技也相當成熟，消費者對於電動車的接受度，在往後數年必然愈來愈高。而隨著電動車在社會中逐漸普及，它帶來的各式新應用，也必然改變我們對於運輸的種種既定認知。

美國新任總統拜登（Joe Biden）正式上任後連續發出多道行政命令，大幅翻轉了川普時期的既定政策。其中最讓工業界振奮的，就是在宣布「買美國貨（Buy American）」的計畫時，主動宣示將把所有美國聯邦政府所使用的車輛，逐步替換成美國在地生產、零碳排的電動車，藉以創造更多就業機會並振興美國製造業。

雖然具體的執行方案尚未出爐，卻已經讓早就熱到不行的電動車產業又添了一把柴火。除了特斯拉以外，許多傳統的汽車大廠如通用、BMW等都提出全面電動化的時程目標，鴻海主導的電動車開放平台至今也有超過600家成員，更不用說蘋果公司的Apple Car計畫，更是外界期盼已久的 next one more thing。

未來十年，全球汽車銷售量可望緩步成長

受到新冠肺炎疫情的影響，勤業眾信估計，全球的汽車銷售量，包括傳統汽油車以及各種新能源車在內，在2020年只有6100萬台，比起前一年萎縮了近15%。勤業眾信管理顧問公司副總經理辜卓洋分析，「我們認為，可能要到2024年，汽車市場的銷售規模才會回到新冠肺炎之前的水準。」（圖1）

圖1：全球汽油車/電動車銷售量（左軸，單位：百萬輛）與電動車市占率變化（2020年後為預估值） （資料來源：2021汽車產業趨勢與展望，勤業眾信聯合會計師事務所）
圖1：全球汽油車/電動車銷售量（左軸，單位：百萬輛）與電動車市占率變化（2020年後為預估值） （資料來源：2021汽車產業趨勢與展望，勤業眾信聯合會計師事務所）

換句話說，從現在到2024年之間的五年，汽車產業可望從谷底反彈，但從中受惠最多的，將不再是傳統的汽油車。根據勤業眾信估計，未來五年內，汽油車與新能源車的銷售數量，可望每年出現緩步成長；但從2025年開始，汽油車的年度銷售量將開始衰退，反而新能源車的銷售量會更顯著成長。「10年之後，電動車的全球市場佔有率可望達到25%，」辜卓洋說。

不可諱言的是，各國政府的政策獎勵，絕對是這波電動車產業的發展主因。以電動車最為普及的歐洲為例，許多歐洲國家在零碳排（zero emission）的目標下，制定出禁止燃油新車銷售的時間表，就連已非歐盟成員國的英國，也在去年11月宣布，將提前在2030年就禁止銷售燃油新車。另一個工業大國：德國更宣布，2050年的溫室氣體排放量，必須比1990年的水準減少95%。此外，中國也在車輛牌照、充電設備上持續給予補助，使得這兩個市場的電動車發展最為兇猛。勤業眾信估計，到2030年時，全球電動車的總銷售量可望到3000萬台，而中國、歐洲將合計佔有76%的份額，是全球電動車產業最重要的兩大市場。

日本車廠共同扶持MONET共享運輸服務

而隨著電動車的發展，許多新的營運模式也將隨著出現。例如鴻海的MIH開放平台，就可能打破目前汽車產業高度垂直整合的競爭態勢，降低電動車產業的進入門檻；既有業者也愈來愈願意相互合作，尋求新的市場定位──日本車廠共同扶植的MONET就是最好的例子。

圖2：MONET Technologies的發展策略 （資料來源：https://consortium.monet-technologies.com/vision）
圖2：MONET Technologies的發展策略 （資料來源：https://consortium.monet-technologies.com/vision）

MONET Technologies原本是軟體銀行與豐田汽車（Toyota）合資的新創公司，專注在設計移動服務所需的資訊共享平台。著眼於高齡化社會造成的交通空白地、合格駕駛人口減少…..等問題，MONET應用了「移動即服務（MaaS）」的概念，把交通運輸業與目的服務業（如：醫院、零售店、公部門）使用資訊平台串接起來，設計符合使用者需求的運輸服務。在2019年正式成立公司後，MONET又陸陸續續獲得本田（HONDA）、五十鈴（ISUZU）、馬自達（MAZDA）等日本汽車廠的投資，至今共有8家日本汽車業者，加入MONET的股東陣容。

總結來看，電動車產業並非以電能取代汽油那麼簡單。「車聯網、自動駕駛、共享、電動……這四項都是電動車產業的核心要素，」辜卓洋觀察，許多新競爭者都選擇在電動車領域開展新的應用與新的商業模式，使這個產業呈現出與傳統汽車業迥然不同的面貌。也許，以服務取代銷售、以合作取代競爭，才是電動車產業帶來的真正變革。


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