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智慧家庭的發展及挑戰

聯合新聞網 / 北美智權報

【鐘國晉╱台灣專利師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

有時出門在外，才猛然想到暖氣似乎忘了關，假如透過手機連網，就能遠端操控家電運作，豈不是方便多了呢？

大廠陸續投入連網家電的研發

其實以上的情境並非空談，像是三星電子在美國專利US 9978260 B2便揭露以遠端連線控制家電的構想。如果想要家中的洗衣機開始運轉，可先於手機上點擊螢幕或以語音輸入的方式，將「開始洗衣」之類的控制指令經過網路傳送到家庭路由器(HGW)，再由HGW統一指揮轄下家電的運作 (洗衣 / 脫水 / 烘乾)，並將即時狀態回傳至手機。

美國專利US 9978260 B2圖示 （資料來源：美國專利商標局）
美國專利US 9978260 B2圖示 （資料來源：美國專利商標局）

同樣的，中國大陸的空調大廠格力電器亦在中國專利CN 109167711 B揭露自動控制家電的方法，其中服務器 (伺服器) 與使用者的移動設備 (手機) 連線，取得使用者的定位資訊或其通常返家的時間，儘早讓空調、熱水器等家電開始運作，以滿足實際應用上的需求。

中國專利CN 109167711 B圖示 （資料來源：中國國家知識產權局）
中國專利CN 109167711 B圖示 （資料來源：中國國家知識產權局）

智慧家庭由理想進入現實

上述皆是利用網路連接屋內的家電的例子，手機藉由主動或被動的模式執行遠端操控，構成智慧家庭 (Smart Home) 的應用型態。邁向萬物互連的時代，智慧家庭的前景似乎一片光明。

俗話說「理想很豐滿，現實很骨感」，智慧家庭的概念存在多年，但仍未真正落實到日常生活中。探究其原因，家電產品的「互通性」及「資安風險」應該是箇中關鍵。

「互通性」與「差異化」之間的兩難

相信多數人都曾動念想買具有連網功能的家電，但要是不同品牌的家電規格各自為政，無法在同一個App上實現互連操作，使用體驗就會大打折扣。但正常情況下，除非是新入厝有整套家電換新的需求，一般使用者鮮少只購買單一品牌的家電。科技大廠Apple、Amazon、Google及Zigbee聯盟注意到這個窘境，決定坐下來談，攜手共推「Project Connected Home over IP」智慧家庭通用規格，希望讓跨品牌的家電彼此間能互通有無。

然而，企業要掌握競爭優勢，追求產品或服務的「差異化」也是很重要的一環，總會有大廠想在自家產品中置入特有功能，來吸引消費者的注意。如此一來，想只憑一個App就能完整支援各品牌的家電操作，似乎充滿挑戰。

「資安風險」也是不容忽視的一塊

再者，由於智慧家庭的運作架構以網路連接為核心，無論使用WiFi、Zigbee、藍牙、4G/5G哪一種網路技術，多少都存在資安漏洞，讓不法分子有可趁之機，駭入家電截取控制權，把安控攝影機變成窺探他人隱私的工具，甚至偷竊個人資料。所以在智慧家庭發展的道路上，防堵資安漏洞、強化防護檢測機制，都變得日益重要。

小結

雖然有人看好5G有助於推動智慧家庭的發展，但礙於普及率與屋內覆蓋效果等問題，短期間較難成為網路連接的主流方案。真正的發展關鍵，應在於能否建構出跨品牌的整合平台，及資安威脅的有效防護。


【詳細內容請見《北美智權報》279期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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