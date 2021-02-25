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低酒精氣泡飲商標戰開打：2020年第五巡迴法院Future Proof v. Molson Coors案

聯合新聞網 / 北美智權報
（資料來源：Future Proof Brands, L.L.C. v. Molson Coors Beverage, 982 F.3d 280 (5th Cir.(Tex.), 2020).）
（資料來源：Future Proof Brands, L.L.C. v. Molson Coors Beverage, 982 F.3d 280 (5th Cir.(Tex.), 2020).）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

低酒精氣泡飲是近年來崛起的一種很受歡迎的飲料，各家廠商都紛紛推出各種新品牌。在美國，一家名為BRIZZY的低酒精氣泡飲，主張另一家廠商欲推出的品牌VIZZY，與其商標會讓消費者混淆誤認，而請求法院下達初步禁制令禁止其銷售。但第五巡迴法院於2020年底判決，兩者不構成混淆誤認，駁回原告請求。

近年來，低酒精氣泡飲（hard seltzers）和預調雞尾酒（ready-to-drink cocktails）的市場不斷成長，推出許多新品牌，自然也開始出現商標權之戰。在美國，銷售BRIZZY品牌的低酒精氣泡飲廠商Proof Brand公司，認為另一家新廠商Molson Coors打算推出的低酒精氣泡飲品牌VIZZY，跟自家品牌構成混淆誤認，而向德州西區地區法院請求初步禁制令，禁止VIZZY的銷售。但地區法院駁回其請求。

原告Proof Brand公司不服，向第五巡迴上訴法院上訴。但第五巡迴法院於2020年底，仍判決駁回原告之請求。

初步禁制令之審查

第五巡迴法院首先指出，初步禁制令（preliminary injunction）是一種特殊的救濟，除非原告盡了自己的舉證責任，否則法院不應輕易核發此種救濟；對於地區法院的判決，上訴法院的審查標準乃是檢查地區法院是否有濫用其裁量權。

要獲得初步禁制令，原告必須證明四個因素：(1) 原告有獲得勝訴之實質可能性；(2)如果不核發禁制令，原告會遭受無法回復損害之實質威脅；(3)該實質損害，大於核發禁制令對被告造成之傷害；(4) 核發初步禁制令不會損及公共利益。但第五巡迴法院認為，原告Future Proof不能證明，就被告商標侵權其有勝訴之實質可能性，其他三項因素也就不予審查了。

混淆誤認判斷之八因素

在美國，商標混淆誤認一般要考量八個因素：(1)被侵害商標之類型；(2)二商標間之近似程度；(3)產品間之類似程度；(4)所使用之零售批發商和製造商；(5) 所使用的廣告媒體；(6)被告之意圖；(7) 實際混淆誤認之證據；(8)潛在購買者之注意程度。

原告Future Proof主張，地區法院在對第1、2、6、7、8因素的判斷上，有所錯誤。第五巡迴上訴法院針對原告指出之錯誤一一審查，最後認為，雖然地區法院的判決存在一些錯誤，但綜合判斷上，地區法院做成的結論並沒有錯，亦即，被告商標VIZZY與原告之商標BRIZZY並不構成混淆誤認。

BRIZZY為暗示性商標

首先討論，原告商標之識別性與強度。地區法院認為，BRIZZY的字尾「fizzy」 是指「碳酸」，而BRIZZY就是指碳酸飲料之意，屬於描述性商標，識別性和強度均很弱。但第五巡迴法院認為，BRIZZY商標應該屬於「暗示性商標」（suggestive），而非描述性商標。

但是，暗示性商標與描述性商標，在商標混淆誤認的判斷上，都屬於「相對較弱」的商標，而且，市場上還存在其他飲料的商標，商標中都有使用「-IZZY-」這個字根，因而可以作證，BRIZZY是一個識別性較弱的商標。

由於識別性較弱，在商標圖案近似程度上，被告的VIZZY和原告的BRIZZY，只有字尾的IZZY相同，但字首的BR和V不同，導致讀音上，兩者不同。此外，在產品整體包裝上，二者也不相同，因而地區法院認為，商標近似程度很低。而第五巡迴法院認為地區法院的判斷沒錯。

被告不具備惡意

對於第6因素「被告之意圖」（也就是台灣所謂的申請時是否為「善意」），原告主張，被告Coors公司確實知道原告的BRIZZY之商標，所以才會設計出VIZZY的商標。但第五巡迴法院認為，單純知道在先商標之存在，並不能證明存在「惡意」。而是必須證明，被告設計該商標是想攀附原告商標之商譽。就此點法院認為，原告Future Proof並沒有證明被告有此意圖。

就第7因素，是否存在實際混淆誤認之證據，第五巡迴法院認為，如果只有一個批發商，一開始短暫的搞錯了BRIZZY和VIZZY這二個品牌，這不足以證明，消費者對這二個品牌確實有混淆誤認之虞。批發商確實也是該產品的購買者，但終端消費者才是購買的重點。

就第8因素，潛在購買者的注意義務程度，因為這是初步禁制令的程序，原告沒有提供其他的宣誓書、證詞或證據，用以證明低酒精氣泡飲的潛在購買者，在零售店、酒吧、餐廳購買時的注意義務很低，因而法院認為，這個因素並不足以支持核發禁制令。

綜合判斷八因素

最後，在各種因素的綜合考量下，地區法院認為，三個因素支持原告、四個因素不支持原告，一個因素平手。但其中，「被告並不具備惡意」，以及「沒有足夠的真正混淆誤認之證據」等因素，都傾向沒有混淆誤認，故地區法院最後決定不核發禁制令。第五巡迴法院認為，地區法院的評估並沒有明顯錯誤，因而同意地區法院認定，原告Future Proof就勝訴的實質可能性上，未盡到舉證責任，而駁回其初步禁制令之請求。


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