產學合作專題報導-3 政大產創總中心以「鏈結產學、創新育成」為己任　僅成立3年已成功培育數十家公司

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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現在的應屆畢業生，比起「找到工作了沒？」，也許更常被問及「創業了沒？」國立政治大學產學營運暨創新育成總中心營運長顏玉明坦言：「現在和過往真的不一樣！」當年的大學畢業生挾持人口紅利的優勢，找到滿意的工作並非難事；然而隨著科技不斷突破，產學落差逐漸加大，現在的畢業生求職競爭加劇，起薪卻未隨之成長。因此，善用大學提供的創育資源，達到「畢業即創業」，未嘗不是一個嶄新的選擇。

政大的產學營運暨創新育成總中心（產創總中心）成立於2017年10月，於年2018年2月1日即升格為學校一級單位，負責學校跨院系的產學合作計畫、智財管理及技術移轉業務，並提供培訓課程、創投媒合等創新育成服務。

產創總中心也下轄另三個子單位，分別是：

產業聯絡中心：主推國際產學聯盟，負責政府大型計畫案、企業產學合作案、FinTech研發等。 創新育成中心：培育學生創新創業能力、孵化新創團隊。主責辦理培力工作坊、創業競賽、資金媒合等服務。 研創中心：負責創育場館之營運，包括各型辦公空間、活動會展空間，以及各項硬體設備租賃。政大校級的研發中心及新創團隊，都能夠進駐研創中心，享用中心提供的資源與服務。

政大產學營運暨創新育成總中心外觀

產創總中心營運長顏玉明指出，研創中心及創新育成中心過去原是在研發處轄下，因應全民創業時代來臨，學校希望學界與產業能有更緊密的連繫，因此成立產創總中心，並將這2個中心及產業聯絡中心一併納入，以便綜理產業端的相關業務。

此外，因應「後疫情時代」來臨，產創總中心於2021年正式成立「政大BIG企業創新國際聯盟（NCCU Business Innovation Global League）」，希望鏈結分佈在各行各業的政大校友，提供校內各院研究團隊新知能量，以資源整合的方式，協助企業創新、轉型升級，進而增進全方位競爭力、接軌國際經濟脈動。

目標導向的專利策略

在政大智財專利的部分，產創總中心將全校的智財業務統合辦理，一改過往發散各單位造成的管理困難。產創總中心並設有研發成果評議委員會（研評會），以專利市場性、產業可利用性來評議政大老師所提出的專利申請案，通過評鑑的申請案即可獲得學校補助90%的申請經費，老師只需負擔10%，因此對老師來說是相當大的誘因，藉此鼓勵老師們積極投入學術研究。

顏玉明補充，產創總中心也提供諸多政府專案經費的對接媒合，即使老師的申請案未通過研評會，或是想要快一點獲得專利，都可以利用多元管道獲得政大的協助，而當研發成果回歸到委託單位，便能產生具循環性的實質效益。

談及學校產出的專利利用率與活化程度，顏玉明指出，政大的專利策略以「目標導向」居多，很多研發都是一開始便受到政府或企業委託，且委託單位也多會參與後續的專利申請，所以獲得專利後要技轉給誰或是出售給誰，都已經有明確標的，完全不存在專利利用率的問題。

顏玉明審視了目前在研評會已通過的專利申請案子，發現有不少老師的專利是因為業界有此需求，因此找上政大老師合作的。有一些在開始的時候本來是以產學合作的方式進行，後來進行到一個程度便進行技術專利化，讓業者可以使用。

顏玉明特別舉了以「作業價值管理（AVM）」獲得發明專利的會計系教授吳安妮為例。吳安妮專長的智慧製造是目前國家發展的重要項目，藉由與產創總中心合作遞案，吳安妮獲得科技部3年期 「產學研發中心計畫（Academia-Industry Research Center，簡稱AIR Center計畫）」，並與校友町洋企業共同建置「政大町洋聯合研發中心」，聯合斥資7,000萬培育高階科研人才。這件案子為政大少有的工業領域大型產學合作，更是首次在校內打造研發基地實驗場域，提供師生累積實務經驗的寶貴機會，也為企業輸出難得的智慧製造人才。

產創總中心在此類計畫案中，一方面負責相關的智慧財產權管理，另一方面也參與產學合作及配套的教育訓練。日前產創總中心已獲得勞動部「人才發展品質管理系統(TTQS)」評核通過，可據此協助公私部門利用政府補助進行員工訓練，成為企業轉型升級、人才精進成長的一大助力。

顏玉明不諱言的說，政大產創總中心的特色是很會找通路把專利推銷出去，而這也是政大可以和其他學校產創中心合作的地方。政大另一個特點是和校友關係很緊密，產創總中心也會定期和學校的校友服務中心一起去拜訪校友。由於政大的校友分佈在各行各業，因此每次去拜訪的時候都可以發現一些媒合的機會。

著重軟實力 帶領廠商走向國際

相較於其他科學園區或是大學的育成中心多是以科技及解決問題方案的硬科技為主，政大的創育中心以文化、傳播、多媒體類的軟實力居多。其中進駐的新創公司也與新世代應用比較相關，例如AR/VR技術應用、沉浸式體驗、教育遊戲等等。例如近期產創總中心便協助進駐廠商投標臺北市立動物園的AR遊戲製作計畫，若獲得標，將介接創業團隊與相關科系師資、學弟妹一同協作，促進校內師生接軌產業實務。

政大創新育成中心公共辦公空間，進駐的廠商均可使用。

產創總中心成立迄今滿3週年，每年培養的團隊多達50組，當中也有多達50家公司拿到政府各單位的補助。談到未來發展，顏玉明表示，總中心將加快腳步，提供更加多元的課程資源，包括地方創生、台北茶路等大學企業責任，近期也積極爭取行政院農委會茶葉改良場之技術授權，即將開辦「茶葉感官品評課程」，除能品茶、愛茶、分辨茶色茶味外，結訓通過測驗者還能取得「茶葉感官品評專業人才能力鑑定合格證書(初級)」。此外，總中心也預計推出新型態的創育活動，包括表演藝術、流行音樂與文化內容產業人才培育，以及表演儀態、秀展經紀等等。

最後，值得一提的是，在帶領新創公司進軍國際市場方面，產創總中心也有很大的優勢。因為政大有全國唯一的外交系，在全球很多駐外單位都有政大校友蹲點，他們對大部分國家的市場及經營資料，像是財稅、法律等都很熟悉；在語文方面，政大外語學院也是全國語種最多的學校；此外，位於金華街的政大公企中心也即將於2021下半年啟用，將作為政大於臺北市中心提供產學合作、企業服務等全球資源整合的服務據點。這些優勢的加總，顯示政大產創總中心始於政大、鏈結臺灣、放眼世界的目標藍圖。





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