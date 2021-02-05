智慧車專題／2021智慧車發展趨勢

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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汽車大廠在車輛上裝載各種感測器與控制系統發展智慧汽車，當車輛內部空間轉化為智慧座艙，更能滿足駕駛與每一位乘客的需求，未來最終希望達到自動駕駛的目標。雖然受到COVID-19疫情影響，CES 2021首度轉為線上展出，汽車產業仍是今年CES最受矚目的焦點之一，同時也能一窺智慧車發展趨勢。而2021年大品牌整車廠發展智慧汽車的重點，在於整合（Integration）和帶電的供應鏈（Electrifying），讓車輛成為使用者「第二個家」。

（圖片來源：https://www.ces.tech/Topics/Automotive/Self-Driving-Cars.aspx）

Mercedes-Benz公開「巨型曲面螢幕」

在2021年的CES上，Mercedes-Benz展示的不是概念車，而是以56吋巨型曲面螢幕的MBUX Hyperscreen貫穿全場，這款顯示螢幕將搭載於電動旗艦房車EQS，預計2022年推出。

Benz今年推出的MBUX Hyperscreen，由三個螢幕所組成，分別是12吋數位儀表板、17.7吋中控台觸控螢幕、12.3吋副駕駛觸控螢幕，曲面螢幕貼合儀表板曲面邊框，是目前汽車產業尺寸最大的顯示螢幕；中間和乘客前的顯示器則採用OLED技術。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇指出，MBUX Hyperscreen導入了AI人工智慧與機器學習系統，Benz今年新的數位思維是讓使用者在操作上更簡易和直覺化，透過MBUX Hyperscreen減少過往車載娛樂系統的操作步驟，利用AI了解駕駛的喜好或環境變化，提供車輛資訊、導航指引、多媒體娛樂等服務；Benz還設計了一套Zero-Layer 系統介面，若要使用MBUX Hyperscreen螢幕上的應用程式，不必滾動瀏覽功能表或輸入語音命令，需要的功能都在顯示畫面的下方「觸手可及」，避免分散駕駛注意力。

何心宇指出，車載顯示發展趨勢包括全景視野（Panoramic View）的雙聯螢幕，或貫穿式三聯螢幕的設計，特色是能見度、低耗能和耐久度，儀表板設計走向液晶化和曲面化，薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）的應用多，但Mini LED相關應用待車廠進一步認證，最短還需要2～3年時間。

BMW重新定義四輪上的生活空間

BMW於2021CES最大亮點是帶來最新的iDrive技術，發表了以iDrive為雛形的數位化用車科技與螢幕系統，並預告將搭載在BMW的純電休旅車款iX上。

20年前BMW在7 Series搭載iDrive控制旋鈕，革命性的設計帶來全新的操作體驗，此後BMW持續進化iDrive，發展出虛擬座艙、語音聲控；2021 CES展中，BMW不僅展示未來座艙螢幕設計走向，功能操作更加便利與直覺，並透過互聯網提供周遭環境警示、目的地停車位等服務。

圖二、BMW純電休旅車 iX （圖片來源：BMW官網）

何心宇指出，這次BMW發表的新一代iDrive系統與螢幕科技，以兩個長方形數位螢幕共構為一體式的設計，還加上曲面螢幕設計，雖然沿用經典的旋鈕式操控鍵，但首次使用5G技術，代表BMW不僅要簡化實體按鍵配置，駕駛依然能保有熟悉的方式操控iDrive。此外，BMW也強調軟硬體功能的整合，將進一步強調人因工學、人機互動的重要性，並整合更多的功能，將操作過程簡化，以提升車輛數位化的使用便利性。

圖三、BMW發表的新一代iDrive （圖片來源：BMW官網）

BMW指出，新一代iDrive將幫助BMW朝向智慧汽車發展，除了可以接收並顯示來自其他 BMW車輛的危險警告，還能預測目的地是否有停車位。車輛在導入數位智慧後，將透過眾多的感應器感知周圍的環境，進一步實現駕駛自動化。

GM 2021全面啟動電動化

通用汽車（General Motors）身為北美最大的汽車製造商，今年開始在電動車領域大動作發展，在2021 CES前夕，通用汽車剛宣布第五度大改版品牌Logo，並將新的m字樣做成插頭的視覺設計，宣示通用汽車要發展電動車業務的決心。通用汽車規畫未來五年將在電動車、自動駕駛領域投資270億美元，並在2025年底前推出30款電動新車。

圖四、通用汽車品牌LOGO改版歷程 （圖片來源：GM）

通用汽車執行長Mary Barra在CES 2021展會上發表開幕式主題演講，分享電動化策略是建構在「零事故、零排放、零壅塞」這三大基礎上，通用汽車並宣布推出電動貨車、雲端管理平台所組成的物流系統「BrightDrop」，將提供一個完整的電子產品，軟體和服務的生態系統，使物流公司能更有效率搬運貨物，FedEx將是第一個客戶。在BrightDrop服務下，包括「EP1」及「EV600」兩款電動車。專為短距離內移動貨物的電動貨車EP1，可幫助減少包裝接觸點、降低成本和送貨司機的身體負擔，計畫將於2021年初上市。電動輕型商用車EV600則專為長距離交付貨物和服務而設計，採用通用汽車最新電池系統Ultium提供動力，充滿電後的續航里程估計可達250英里。EV600的標準安全功能包括前後駐車輔助系統、自動緊急制動、向前碰撞警報、跟隨距離指示器、帶偏離車道輔助警告等，並具備其他可用的安全和駕駛員輔助功能，預計將於2021年底上路。





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