台灣應發展分析服務產業 協助中小企業數位轉型

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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喊了多年的產業數位轉型，在2020年當中突然成為每家企業的迫切危機。台灣的科技製造業，固然因為新冠肺炎疫情促成的遠距商機而受惠，但這波在家工作的風潮，也考驗了企業使用數位工具來因應疫情的能力。

進入2021年，肺炎疫情未見緩解，但企業經營環境卻愈來愈複雜。美國新任總統拜登（Joe Biden）大力鼓吹美國人民「買美國貨（Buy American）」，間接加強了製造業回到美國本土生產的力道；涵蓋整片東亞地區的區域全面經濟夥伴協定（RECP）將逐步落實，台灣製造業的海外佈局勢必得重新安排。

「未來供應鏈的移轉，還有對智慧工廠的建置需求會持續增加，」勤業眾信資深會計師顏曉芳指出，受到總體經濟環境的影響，台灣製造業已經由從前的集中製造，逐漸轉為「分散製造」或「短鏈生產」，也就是生產基地將更貼近市場、人力需求更低、生產彈性也必須更大。「在這個趨勢下，企業的庫存、採購思維都必須改變，也要加速進行供應鏈的數位化，」顏曉芳說。

供應鏈持續重組，製造業必須加速數位化

不過，根據勤業眾信與科技部人工智慧製造系統研發中心共同進行的《台灣智慧製造關鍵能力調查》，在製造業當中，對於數位轉型的重視與投入程度，以及至今的成果，在業態間還是有著明顯落差。

首先，台灣的製造業對於數位轉型都準備好了嗎？這份調查分別從策略、組織、流程三個面向評估台灣製造業的數位轉型準備程度，分成領先者、追隨者、新進者三個類型。結果發現，在139家接受調查的製造業中，三個面向都能拿到高分的領先者只有27%，而三個面向皆為低分的新進者卻有33%。

產業別的差距更為明顯。半導體、資訊硬體相關製造業的準備程度最佳，分別有33%、32%屬於領先者，但在ICT領域之外的傳統製造業，像是金屬、機械設備、化學等，領先者的佔比就分別只剩下22%、19%以及14%。其中，機械設備製造業的新進者佔比，更是高達50%（圖1）。

圖1：製造業中各產業數位轉型進程分佈 （資料來源：《台灣智慧製造關鍵能力調查》，勤業眾信聯合會計師事務所）

若改從供應鏈上所處的位置來觀察，又會呈現另一番面貌：自有品牌製造商的領先者比例最高（30%），新進者最多的則是材料/零組件供應商（53%）。換句話說，最為貼近終端市場的品牌廠，也是對數位轉型準備最充分的；反而離市場最遠、產業變化速度相對較慢的上游材料/零組件廠商，數位轉型的壓力就相對較小（圖2）。

圖2：各類營運類型業者數位轉型進程分布 （資料來源：《台灣智慧製造關鍵能力調查》，勤業眾信聯合會計師事務所）

中小型傳統製造業對數位轉型準備程度明顯不足

細究領先者/新進者的數位轉型驅動力，可以發現主要差異也是外在環境。以領先者來說，競爭者的壓力已經大過客戶要求，也就是同業已經紛紛投入數位轉型，逼得自己不得不跟進，以免被市場淘汰。但新進者的情況卻截然不同，來自客戶的要求大於競爭者的壓力：因為產業競爭壓力沒那麼大，除非長期配合的客戶提出要求，否則新進者對數位轉型的態度往往趨於被動。

很明顯地，台灣製造業在數位轉型上呈現兩個極端：面臨激烈國際競爭、規模也較大的科技製造業，對於數位轉型也較為積極，但經營向來比較保守、規模多屬中小企業的傳統製造業，數位轉型的程度就明顯不足，必須及早因應。

對此，科技部人工智慧製造系統研發中心主任簡禎富指出，中小企業有限的規模與資源，不應該成為數位轉型的阻礙。台灣應該借鏡半導體產業的經驗，發展出「分析服務產業（Analytics-as-a-Service）」。「例如半導體業中的IC設計業，他們的工作就是替有實際需求、但沒有晶片設計能力的企業提供設計服務，」他解釋，「在數位轉型上，台灣也應該有分析服務公司，替有轉型需求卻無法投入高預算的中小型製造業，設計客製化的轉型解決方案，加快轉型升級的速度。」

中小企業是台灣經濟發展的起點，就算資源比不上大型的科技製造業，至少也乘載了相當大量的就業人口與經濟規模。面臨愈來愈嚴峻的經營環境，廣大的中小企業主，也必須對數位轉型認真看待了。





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