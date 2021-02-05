2021美國經濟新局：疫情下的緩步復甦

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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美國前任聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在1月25日通過美國參議院投票通過，正式就任拜登政府的第一任財政部長，主導規模高達1.9兆美元的經濟紓困案。雖然有這位經濟老將坐鎮，再加上民主黨的全面執政優勢，紓困案可望順利上路，但由於肺炎疫情還未有減緩跡象，美國的經濟復甦速度恐怕會相當緩慢。

進入2021年，美國新任總統拜登（Joe Biden）所領導的美國，勢必會進入一個中國武漢肺炎長期壟罩的時空背景，就算醫學上出現疫苗，但是中國武漢肺炎的變化性極強，醫學和生技界若要研發出高度成熟且極低副作用的疫苗，加上普及給民眾施打，在拜登任內是高度困難的，所以在下一次期中選舉以前，拜登政府很高機率會需要聯準會（FED）的貨幣政策配合，加上適時的財政政策輔助，才能應付疫情的突發狀況。

圖1：1940~2030年美國聯邦政府淨負債對GDP比率（2020年後為預估值） （資料來源：https://www.cbo.gov/）

圖2：美國債券殖利率曲線（日期：2020/12/31）

就算財政負債大幅攀升，舉債建設仍有正面效益

雖然因為FED的無限量寬鬆貨幣政策，加上美國政府的連續紓困案，大幅向未來舉債，使得美國聯邦政府最近一年來，整體負債大幅攀升，但往民間注入資金活水，這其實對美國更為有利，因為十年期公債殖利率也不過1%上下，超低的舉債成本，只要美國的GDP能超過1.5%，那麼舉債建設的效益將會是正面的。

圖3：1980年至今美國家戶債務對收入比率

從統計數據來看，美國雖然變窮了，但是美國「人」變得更富有了，家庭負債大幅下降到1980年以來的最低水位，整體家庭財富創歷史新高，許多債務的違約率甚至不增反降，疫情肆虐的逆勢下，美國的民間消費卻是持續在復甦。

圖4：2019~2020年美國零售業銷售額年增率/月增率變化

首先，美國零售業銷售額連續7個月維持年增率正成長，即使近期中國武漢肺炎疫情又全面擴大，但零售消費的月衰退平均不到1%。等到冬季結束，加上疫苗擴大產能和施打，疫情有較高機率會緩和下去，新上任的拜登政府若能和參眾議院通過第三輪紓困案，美國民間消費有極高機率可以持續正向成長。

圖5：近半年來美國每周初次請領/續領失業救濟金人數（單位：千人）

美國零售、就業都在好轉，實體經濟將愈來愈好

再者，截至2021年1月中，美國的就業市場仍然顯示，美國經濟持續在增溫，續領失業救濟金的總人數維持相對低檔，代表美國整體就業環境沒有惡化的跡象。短期的初領失業救濟金人數攀升，很可能是暫時性因素，因為疫情是一波一波蔓延，不是呈線性上升，所以疫情波峰造成就業成長趨緩，但疫情波谷又會讓就業回溫成長，重點是紓困案改善了美國社會底層群眾的財務狀況，他們願意擴大消費，美國的就業就會慢慢復甦，最顯著的證明就是美國的新增就業職缺數量，在2020年下半年已經逐漸回穩，顯示美國社會面對疫情的衝擊，最糟的情況已經過去，未來面對的就是長期的緩慢復甦時期。

圖6：2019年7月至今美國每月新增職缺數量（單位：千萬）

不過，2020年下半年的紓困預算案卡關，直到選後美國的第二波紓困案才得到通過，使得景氣好轉的動能會延遲出現，但也會持續下去。較大的風險是第二季末以後，美國還需要另一波紓困案，美國第二季的經濟數據會相對高成長，股市和房價等資產泡沫風險會增加，FED屆時可能會被迫將貨幣政策慢慢轉為偏鷹派，若寬鬆貨幣政策進入尾聲，就需要財政紓困適時加入緩衝，只要聯邦政府協助地方政府，加上民主黨完全執政下，對紓困可能會較為大方，如此一來，可以確保美國經濟在2021年，持續維持優於市場預期的經濟成長。

圖7：2018年至今美國ISM非製造業新訂單與商業活動指數

美國實體經濟的好轉，從ISM非製造業指數也可以看得出來。新訂單在12月仍維持熱度，商業活動也是，在疫情壟罩下，指數可以維持在中美貿易戰時的相對高峰。

圖8：2016年至今美國ISM製造業新訂單與生產指數

製造業的訂單也沒有減少，生產指數勢必會繼續增溫，消費大於生產的經濟循環，原則上就是正向循環，這也是2021年前後，股市持續維持高檔的主因之一，2020年第二季衰退以後，第四季的強勁復甦，往往會伴隨的股市的噴出行情，民間消費也會相對穩定成長。

在疫情肆虐的時期，紓困立場較為大方的民主黨，在完全執政的優勢下，若能整合出較為全面的紓困和財政政策，那對美國經濟仍然是利大於弊，但不幸的是，不管誰來執政，美國社會都必須經歷這段重大疫情的襲擊，短期內傷亡仍然不容易減緩，想看到較為顯著的經濟復甦，恐怕也得再等等。





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