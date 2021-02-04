反壟斷專題／美國篇：正式起訴Google後 問題才要開始

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在去（2020）年10月美國司法部對Google提起反壟斷訴訟後，Google立刻不甘示弱地反擊，認為美國司法部的所有指控不但錯得離譜（deeply flawed），也可能使一般Google服務的使用者權益造成巨大傷害。Google這麼說的依據在哪裡？當前的反壟斷法又有什麼不足之處？

本刊前期《個人隱私專題報導》（自己隱私權自己救 To be or not to be是一種態度、你的個資，他的金礦：網路業者侵害使用者個資風險該如何防範？）曾經分析過，由於網路巨頭掌握了大量的使用者隱私資料，不但造就了難以撼動的市場地位，也引發各國政府對於保護國民隱私的重視，在2020年之中，美國、歐盟、中國都在行政、司法上提出相應的對策。有意思的是，這些國家都把反壟斷（Antitrust）作為壓制網路巨頭的核心手段。

由於這些跨國公司並不屬於金融、電信這類傳統意義上的特許行業，也沒有具體的行業專法能夠規範，只能回到有「經濟憲法」之稱的公平交易法來處理；事實上，這些網路巨頭奉行的平台策略，也確實造成了相當的產業獨占地位，就拿人們每天都會使用的網路搜尋功能來說，「Google」幾乎就是網路搜尋的同義字，在全球範圍內沒有任何企業能在網路搜尋與Google競爭。

只不過，已經有100多年歷史的反壟斷管制思維，有辦法處理當前的網路產業問題嗎？

在網路產業中，市場範圍難以定義

第一個難關，就是市場該如何定義。「要認定廠商行為是否構成獨佔，必須先把市場範圍劃分清楚，」資策會市場情報研究所（MIC）資深分析師郭戎晉指出，在反壟斷法當中，市場有產品市場、地理市場兩種定義方法。郭戎晉以2006年雅虎奇摩併購無名小站為例，指出當時在公平會審查就遇到市場別認定的難題。以地理市場來說，過去多半以國界作為認定範圍，「不過現在幾乎每個網路大公司的服務範圍都超越了國界，把全球都當作自己的市場，像當時的無名小站，在台灣的部落格產業中絕對是龍頭，但放到全球規模來看其實很小，而且也接受其他國家的使用者，我們該怎麼認定？」

至於產品市場更麻煩。「表面上來看，他們就是兩家網路業者的合併，但他們個別提供的入口網站、部落格服務到底是不是同一個種類？」他補充，傳統上企業併購有相同產業內、同質性高的廠商間的水平併購，以及產業供應鏈中、上下游產業間的併購；「但是像雅虎奇摩併購無名小站，到底是水平併購還是垂直併購？如果認定他們是不同產業，那誰是上游、誰又是下游？」

第二個難關，是反壟斷法的根本：消費者利益。回顧100多年前反壟斷法的目的，就是著眼於鋼鐵、鐵路等大型製造業因為被少數業者把持，導致市場競爭強度降低、消費者因此蒙受巨大損失；「不過現在網路產業的發展正好相反，」郭戎晉指出，大部分網路巨頭所提供的服務，包括Google的搜尋、Facebook的社交、Amazon的電子商務，一般社會大眾都不需要繳交使用費。

而且與過去不同的是，現在的網路產業裡，反而呈現獨佔力量愈強、消費者獲益愈大的現象。「Google的搜尋愈來愈精準、Gmail的容量愈來愈大，再加上Google Drive、Google Doc這些推陳出新的產品，還有YouTube上的豐富影片……Google年年都在深化旗下服務的內容，卻也從沒要求使用者支付基本費用」，郭戎晉指出，就算Google確實構成了產業獨佔，但法庭上若不能明確指出消費者因此受到的損害，恐怕也很難強加制裁。

這也是為什麼歐盟的反壟斷機構在應對這些網路業者時，優先處理小商家與平台之間的問題。在B2B2C模式中，如Amazon之類的電商業者只負責架構交易平台，實際的商品上架、銷售則由第三方的小商家與消費者自行完成。換句話說，平台業者對於這些小商家有著絕對控制力，如果平台濫用自己的控制力，從小商家身上獲取超額利潤，就有反壟斷法介入處理的空間。

傳統管制政策，恐將造成網路使用者更大損失

只不過，這樣會產生新的問題：過去反壟斷機構最有效的制裁方法就是強迫企業分拆，或者禁止涉入特定產業，但這兩項手段現在的效果都很有限。以企業分拆來說，郭戎晉分析，目前看起來最可行的，恐怕只有電子商務領域。「假設歐盟最後認定Amazon有壟斷事實必須分拆，還可以要求分拆成B2B、B2B2C兩個獨立的事業體；但若是Google又該怎麼拆？難道要把每個服務都切出來成為一家新公司？」

身處Amazon、Facebook、Google生態系裡的眾多小商家，恐怕也不樂見這些大平台被強制分拆。郭戎晉指出，很多網路上的微型賣家，都是靠Google、Facebook提供的第三方業者API來獲取客源，如果因為這些平台因為反壟斷的制裁而切斷API，這些微型賣家馬上就會面臨流量衰退的困境，受害可能更大。

最後，禁止平台公司涉入新產業的意義也不大：網路世界的遊戲規則，本來就不是新公司取代舊公司那麼簡單，而是新產業取代舊產業，行動支付就是最好的例子。所以，就算平台公司被禁止經營某個產業，可能在市場的快速演化下，兩年後這個產業就消失了，原先的禁止手段也變得毫無意義。

「網路產業的變化速度，已經遠超過學術研究與法規制定的速度，」觀察當前世界各國對於網路巨頭的反壟斷反制，郭戎晉認為，就算加強監管已經是共識，但法律工具以及監管思維都還跟不上新時代的需求，將注定是一場冗長的法律戰。





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