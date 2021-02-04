反壟斷專題／中國篇：劍指BAT 《反壟斷法》今年將修訂完成

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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去（2020）年12月，中國全國人大常委會分設的法制工作委員會（法工委）就對外界宣告，2021年的立法重點工作之一，就是修訂全新的《反壟斷法》。這部法案13年前問世時，中國的網路業還在成長期，現在來看已經不合時宜，所以加強對大型網路業者的反壟斷監管力道，就是這部全新《反壟斷法》的重中之重。

2021年的農曆新年即將到來，而當這個新年假期結束、徹底告別庚子年後，中國一年一度的「兩會」：全國人大與全國政協，也已經確定將在三月初召開，正式啟動新一輪的立法工作。其中，在經濟領域，今年的重頭戲之一，就是對已經實施13年的《反壟斷法》進行大翻修。

毫無疑問地，這13年內中國經濟發生了巨大變化。當時，中國的GDP還是每年以10%以上的速度成長，阿里巴巴、騰訊雖然發展前景看好，但都還屬於「新興」產業，甚至現在中國日常生活不可或缺的微信，也是在2011年才問世。到了現在，中國經濟成長力道已經沒有當時兇猛，開始出現開發中國家的成長瓶頸，而當時的新興網路公司，在這些年來也逐步涉入金融、物流、零售等傳統產業，一個個都成為大到不可能倒的巨人。

BAT三大中國網路巨頭，現在已經大到不可能倒

因此，對於BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）這些超大型網路巨頭的監管，就成為這次《反壟斷法》的修訂重點。

去年年初，國家市場監督管理總局就已經公開《反壟斷法》的修訂草案 （資料來源：http://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202001/t20200102_310120.html）

早在2020年一月，中國國家市場監督管理總局（SAMR）就對外公告了《反壟斷法》的修訂草案，並公開徵求意見。與現行法相比，條文的數量從57條增訂到64條，除了前述的網路業監管相關內容，與產業界最切身相關的，就是強化行政查核效能以及加大裁罰力道：

強化行政查核效能 著眼於愈來愈多的企業經營範圍遍布全中國，若反壟斷監管還是採用傳統各省市自行運作的模式會相當沒有效率，也無法達到全國同步執法的效果。因此，修訂草案的第11條明定，國務院市場監督管理部門（即國家市場監督管理總局）可以視工作需要，在各地方政府設立派出機構，或者授權各地方政府的相應機構進行執法。換句話說，對於需要大規模調查的反壟斷案件，中央將可以充分掌握主導權，在全中國各地發動執法。 而且，為了加強執法的力道，修訂草案第44條、第52條分別要求公安機構、其他行政機關的協同責任：若被調查的企業拒不配合甚至阻礙調查進行，反壟斷調查機構可以要求當地的公安警察進行保護協助；若需要其他行政機關提供資料或配合說明，也不能拒絕。 加大裁罰力道 在現行法中，對於壟斷行為的罰金上限均偏低，而且大多以定量的金額為準，對於企業的嚇阻力可說是微乎其微。因此，為了能夠真正抑制反壟斷行為，修訂草案對於各種違法樣態所對應的罰金上限均大幅拉高，例如對於達成了聯合行為協議的企業，就算沒有真正實施聯合行為，罰金的上限就從現行法的50萬元人民幣提升至5000萬元人民幣；若企業妨礙反壟斷調查，也能處以前一年營收百分之一的罰金。

新設「互聯網條款」，可要求網路業者說明數據掌握與處理能力

不過，最引人矚目的修訂內容，還是特別針對網路巨頭量身打造的「互聯網條款」。在修訂草案第21條、對於市場支配地位的判定考量因素中，除了列舉了傳統的市場佔有率、市場進入難易程度、業者對市場的控制力外，對於互聯網企業，又增加了網路效應、規模經濟、以及當前最敏感的「掌握與處理相關數據的能力」。換句話說，反壟斷監管機構也意識到在網路產業裡，除了檯面上的營收數字，恐怕用戶資料才是決定市場力量的關鍵。

這個互聯網條款上路後，再結合其他修訂內容，勢必大幅改變中國網路業的發展。舉例來說，在調查某個網路巨頭有無壟斷行為時，調查機構可以要求金融、通訊、工商管理等行政機關，配合提出調查需要的行政登記資料；而對於被調查的企業本身，為了認定有無市場支配地位，更可以要求就「掌握、與處理相關數據的能力」做出說明。如此一來，企業勢必得提供用戶數據的獲取管道、演算分析工具、後端整合應用…..等資料，等於把網路企業的核心命脈，完全暴露在行政機關面前，影響將十分巨大。

或許是行政機關被賦予的權力真的太大，對於網路產業的影響也太深，這部修訂草案從去年一月底徵求意見完畢後，過了整整一年都沒有新動作。不過，當美國、歐盟都陸續對大型網路業者出手之後，同樣有著巨量規模網路市場的中國也不可能沒有動作。2021年，很可能就是中國推出全新《反壟斷法》的一年。





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