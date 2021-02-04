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簡介台灣與美國對中小企業之IP輔導資源

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：iStockphoto）
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【李秉燊／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

台灣新創生態體系蓬勃發展，中小企業更是產業中堅，因此智慧局積極協助其擬定妥善的IP策略及進行完整的海內外專利布局。例如台灣智慧局近期推出的「中小企業海外申請專利諮詢協助」和「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，均為提供新創產業和中小企業更主動、積極的審查和諮詢服務，盼協助其擴展海外市場及提升國際競爭力。為讓讀者能一文掌握前進美國和站上世界舞台的IP輔導資源，本文統整並簡介台灣智慧局（TIPO）與美國專利商標局（USPTO）對中小企業發展智慧財產的輔導措施，裨利有需求的企業尋求可資利用的資源，擬定最有利其企業發展之IP布局計畫。

中小企業占台灣產業近98%的比例，是企業組成的骨幹，更是支持台灣經濟蓬勃發展的重要支柱。然而，步入知識經濟與全球化的時代，中小企業若欲競逐世界盃，除提供良好產品與服務，擬定妥善智慧財產（IP）策略及進行完整專利布局，更是在提升其競爭力上扮演關鍵角色。本文整理並簡介台灣智慧財產局（智慧局）與美國專利商標局（USPTO）對中小企業或獨立發明人智慧財產輔導措施，裨利有需求的企業或個人尋求政府機構豐富之IP輔導資源作為奧援，擬定最有利其發展之IP布局計畫。

台美對中小企業之IP輔導資源對照 （製表：李秉燊）
台美對中小企業之IP輔導資源對照 （製表：李秉燊）

台灣對中小企業IP的輔導資源

（一）網站資源

為輔導國內中小企業提升專利、商標、著作權、營業秘密等IP運用能力，智慧局設置「中小企業IP專區」和「專利商品化教育宣導網站」網站，便利中小企業或獨立發明人搜尋、應用輔導資源，並提供專利商品化訊息交流。

  • 「中小企業IP專區」

    • 該網站以中小企業在IP上的需求為出發，設有「認識『智慧財產權』」、「保護『技術/思想結晶』」、「建立『自有品牌』怎麼做?」、「遇到了『智財糾紛』」、「查詢『智財/技術』資料」、「參加智財研討活動或展覽」、「運用『政府資源』」七大主題。

    中小企業可針對個別需求選擇閱覽不同之主題，且各主題採問答式設計，引導中小企業瞭解各項IP知識與政府機關提供之輔助資源。除此之外，該網站也提供全文檢索功能，中小企業可針對個別需求直接利用關鍵字進行快速查詢，由網站依關鍵字列示出可供參考之資訊。

  • 「專利商品化教育宣導網站 」

    • 該教育宣導網站針對台灣企業之專利商品化成功經驗予以專文分享，並提供專利商品化時事報導、傑出/熱門技術專利趨勢分析、優質技轉經驗分享等文章與分析報告。中小企業可從中瞭解商品化時事或時下熱門技術之專利布局現況，或藉由優質技轉經驗分享報導尋找合適技轉對象。

    除此之外，該網站設置有「學習列車」、「專利檢索線上教學」等單元，提供各年度智慧局專利檢索分析研討會的實況影片、全球重要專利資料庫檢索的教學影片，以及「認識專利」、「認識專利商品化」、「創業投資」、「讓與/授權與技術移轉、鑑價」、「契約訂定」、「訴訟/侵權排除」、「政府資源」、「專利檢索應用宣導推廣」等不同主題之教學影片及學術期刊連結，作為中小企業或個人無時空限制之專利知識學習平台，活絡專利知識的學習。

（二） 諮詢協助與積極型審查

  • 中小企業海外申請專利諮詢協助流程

    • 為協助中小企業進行海外專利布局，智慧局於2020年11月發布「中小企業海外申請專利諮詢協助流程」，提供中小企業相關諮詢服務，盼協助中小企業擴展海外市場及提升國際競爭力。

    智慧局提供的諮詢內容包含：（1）釐清所詢案件為專利或其他IP議題，並由智慧局所屬之相關單位提供專人諮詢服務；（2）提供海外專利申請的初步資訊；（3）一般性專利意見諮詢。

    若企業決定赴海外申請專利，並已向智慧局申請專利者，該局將核予加速審查。企業有意向海外申請專利，但尚未在智慧局申請專利者，若欲進行可專利性評估，智慧局將協助轉介專利檢索中心，及提供曾在目標國家提供過服務之事務所資訊。若企業決定不進行評估，智慧局將直接提供曾在目標國家提供過服務之事務所資訊。

  • 新創產業積極型專利審查試行作業方案

    • 為協助具研發能力的新創產業能儘速確認專利取得可能性及獲證，智慧局於2021年1月試行為期半年且總件數30件之「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，鼓勵新創產業。

    依該試行作業方案，適格申請人為公司設立日至專利申請日未滿五年之新創公司，且該企業須同時為該發明專利申請案申請時之申請人。智慧局提供的諮詢內容包含：（1）智慧局將主動於案件申請後1個月內提供面詢資料，包括檢索報告及不予專利之事由或意見，並約定面詢時間；（2）申請人應於積極型面詢後1個月內提出申復說明或修正。逾期未提出者，將回歸一般審查程序；（3）若申請人申復說明或修正符合上述指定期間，智慧局原則上將於收到修正後1個月內發給審查結果通知。


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