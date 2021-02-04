簡介台灣與美國對中小企業之IP輔導資源

【李秉燊／北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

台灣新創生態體系蓬勃發展，中小企業更是產業中堅，因此智慧局積極協助其擬定妥善的IP策略及進行完整的海內外專利布局。例如台灣智慧局近期推出的「中小企業海外申請專利諮詢協助」和「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，均為提供新創產業和中小企業更主動、積極的審查和諮詢服務，盼協助其擴展海外市場及提升國際競爭力。為讓讀者能一文掌握前進美國和站上世界舞台的IP輔導資源，本文統整並簡介台灣智慧局（TIPO）與美國專利商標局（USPTO）對中小企業發展智慧財產的輔導措施，裨利有需求的企業尋求可資利用的資源，擬定最有利其企業發展之IP布局計畫。

中小企業占台灣產業近98%的比例，是企業組成的骨幹，更是支持台灣經濟蓬勃發展的重要支柱。然而，步入知識經濟與全球化的時代，中小企業若欲競逐世界盃，除提供良好產品與服務，擬定妥善智慧財產（IP）策略及進行完整專利布局，更是在提升其競爭力上扮演關鍵角色。本文整理並簡介台灣智慧財產局（智慧局）與美國專利商標局（USPTO）對中小企業或獨立發明人智慧財產輔導措施，裨利有需求的企業或個人尋求政府機構豐富之IP輔導資源作為奧援，擬定最有利其發展之IP布局計畫。

台美對中小企業之IP輔導資源對照 （製表：李秉燊）

台灣對中小企業IP的輔導資源

（一）網站資源

為輔導國內中小企業提升專利、商標、著作權、營業秘密等IP運用能力，智慧局設置「中小企業IP專區」和「專利商品化教育宣導網站」網站，便利中小企業或獨立發明人搜尋、應用輔導資源，並提供專利商品化訊息交流。

（二） 諮詢協助與積極型審查





【詳細內容請見《北美智權報》278期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】