從商標淡化看著名商標的保護
【李翊群／北美智權股份有限公司 商標管理組 主任】
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傳統上對於商標的保護，主要是以後申請的商標是否會造成「混淆誤認之虞」作為審查標準。但是隨著時代的演進，學界跟實務開始發現，僅僅是防止混淆誤認之虞是不足以保護著名商標的，於是乎「商標淡化 (trademark dilution)」的概念油然而生。商標權人對於一個商標從成長茁壯到發展成為「著名商標」，並持續創新維持其著名於不墜，過程中需付出相當多的努力在品牌經營上。
台灣商標法對著名商標的保護
為了要保護這些得來不易的著名商標以防止「商標淡化」侵害，台灣商標法在2003年修正時，對於著名商標的保護新增了「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」的態樣，此態樣進一步區分為兩種態樣：
- 「有減損著名商標或標章之識別性之虞者」
- 「有減損著名商標或標章之信譽之虞者」
筆者針對這兩種態樣舉例說明如下：
【例一】有減損著名商標或標章之識別性之虞者
假設有一個著名商標「XX」是「ABC電腦公司」所有，它專門生產電腦、手機、平板及相關的3C產品，原本在台灣任何人聽到「XX」兩個字都只會想到「ABC電腦公司」的電腦、3C商品，結果突然有人在台灣開了一家「XX雞排」連鎖體系，此時由於雙方行業別差距過大，可以合理判斷大多數的消費者都不會以為「XX雞排」是「ABC電腦公司」開的，所以「XX雞排」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「XX雞排」存在於台灣市場，長久以往必定會減損「ABC電腦公司」所擁有的著名商標「XX」的識別性，因為過了一段時間當「XX雞排」在台灣市場的知名度也提昇到一個程度後，消費者聽到「XX」就不會再只是想到「ABC電腦公司」的商品，人們可能會進一步詢問「請問你指的是XX電腦，還是XX雞排呢?」於是乎「XX」這兩個字在消費者心中不再強烈地單一指示「ABC電腦公司」的商品，很顯然著名商標「XX」的識別性被淡化了。所以我們需要排除「XX雞排」的存在來保護著名商標「XX」。
【例二】有減損著名商標或標章之信譽之虞者
假設有一個著名商標「YY」是「XYZ生技公司」所有，它生產健康保健食品、營養補充品，原本在台灣任何人聽到「YY」兩個字都只會想到「XYZ生技公司」的健康保健食品、營養補充品，而且「YY」品牌在台灣消費者心目中還有照顧社會大眾健康的好品牌形象。結果有人在台灣開了一家「YY雪茄」連鎖體系。由於雙方行業別差距過大，同樣地大多數的消費者都不會以為「YY雪茄」是「XYZ生技公司」開的，所以「YY雪茄」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「YY雪茄」存在於台灣市場，除了也可能導致減損著名商標「YY」的識別性之外。因為「YY雪茄」指定使用的「雪茄」商品對健康是有所侵害的，它甚至會淡化、貶抑原本「YY」兩字在台灣消費者心目中的健康好品牌形象，也就是說「YY雪茄」的存在減損了著名商標「YY」的信譽。所以我們需要排除「YY雪茄」的存在來保護著名商標「YY」。
台灣商標法保護著名商標相關法條
- 商標法第30條第1項第11款
- 商標有下列情形之一，不得註冊：
相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。
- 商標法第69條第1項
- 商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。
- 商標法第70條第1款及第2款
- 未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：
一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。
【詳細內容請見《北美智權報》278期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
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