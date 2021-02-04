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「N」標誌的另一場勝仗（下）：New Balance v. New Bunren之損害賠償認定

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：unsplash.com）
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【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在前篇（「N」標誌的另一場勝仗（上）：New Balance v. New Bunren之爭點判斷）提及，儘管仿冒事實明顯，但要透過訴訟維護權利仍須耗費不少時間。New Balance歷經2年多贏取勝利後，究竟可獲得多少損害賠償，將是本篇說明的重點。

在德拉瓦州法院判定本案被告USA New Bunren International Co. Limited LLC違反蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）第1114(1)條、第1125(a)條及第1125(c)條規定後，緊接而來的便是如何認定原告New Balance Athletics, Inc.應獲得之損害賠償金額。在2019年裁判中，法院僅判定原告可獲得第1117(c)(1)條之法定損害賠償，但金額未決，並且初步拒絕判給原告合理律師費；至2020年裁判，法院方就「合理賠償金額」以及「不得主張第1117(a)或(b)條之律師費」兩項爭議做出結論。

在本案遭控侵權的系爭商標如下所示：

法定損害賠償金之計算

被告須使用仿冒標誌

第1117(c)條規定，損害賠償金額之認定須視原告能證明「有多少仿冒標誌之使用係出自故意」而定。如無法證明故意，法院應對被告所出售、要約銷售或經銷之各類商品或服務，就每仿冒標誌判給1000美元以上且20萬美元以下之公正金額；如可證明故意，則可請求3倍的懲罰性損害賠償，但上限不得超過200萬美元。

因此，為請求損害賠償，原告首先須證明系爭商標與其註冊商標完全相同或實質上無法區分；若僅是一般消費者認為不明顯的細微差異，在法律上非屬重要而可予以忽略。根據前篇混淆誤認之虞的判斷結果，系爭商標確實屬於仿冒標誌。

損害賠償之計算方式

為計算法定損害賠償之金額，法院應秉持公正（just）裁定每一違反行為之賠償金額（dollar amount per violation）再乘上3項變數（variable），包括：「仿冒標誌數量」、「商品種類」以及「故意侵權時之適當損害賠償金」。

1. 仿冒標誌數量

根據以往判決，仿冒標誌數量應按「被告仿冒原告註冊商標之數量」計算。被告對該計算方式並無異議，也承認原告遭仿冒的註冊商標共計4個。

2. 商品種類

曾有判決指出，如產品的功能用途不同，即可視為不同商品種類加以計算。另外，也可按照「被告申請商標註冊時所列出之商品清單」決定種類數量，因為這表示被告向美國專利商標局（USPTO）申請時即表明各該商品有所不同而應予分別處理。在本案，被告申請時共列出21項商品，包括帽子、襪子、手套、皮帶、鞋子、連身衣、圍巾、舞衣上著、舞衣下著、泳衣、T恤、polo衫、短袖襯衫、長袖襯衫、短褲、長褲、毛衣、套頭衫、緊身衣、夾克與連帽運動衫；而根據被告提交的使用聲明書（Statement of Use），其在商業上使用「N」標誌之範圍係涵蓋前述所有種類。

法院認為，縱使部分商品範圍有所重疊，例如T恤、polo衫與短袖襯衫，或是套頭衫與連帽運動衫，但仍應按照使用聲明書認定被告侵權涉及的商品種類，被告對此並無異議，故即以21種商品作為計算基礎。

3. 故意侵權

故意侵權雖是指意圖侵害或故意無視商標權人之權利，但如被告接獲警告函後仍持續侵權，也可推論為具有故意。關於本案被告侵權是否出自故意，法院在兩次裁判的認定略有不同：

就事實而言，原告於2016年1月向商標審理暨上訴委員會（TTAB）聲請撤銷系爭商標時，即發函制止被告的侵權行為，而被告直至2017年或2018年方結束網站www.new-bunren.com的營運，且任由USPTO在2018年6月撤銷其「N」標誌。

  • 在2019年裁判，法院表示被告最終是自願結束侵權行為，至於為何需要1年甚至更久才能終止侵權，原因並不明確。或許因為如此，法院認為暫時無法確定被告在接獲警告函後仍有侵權行為。
  • 在2020年裁判，由於被告坦承在美國銷售仿冒商品至少持續至2018年7月31日為止，顯然在接獲警告函後仍不斷侵權；再加上被告使用與原告商標相同的標誌，這表示其有意利用原告之商譽進行交易，鑑於「持續侵權」與「相同標誌／商品」兩點，法院認定被告侵權係出自故意。

不過，法院也澄清，關於原告提及被告「使用網路而非實體商店銷售」一事，儘管網路銷售會讓仿冒商品散布範圍更為廣泛，但此點僅能作為增加損害賠償金額的理由，而無法據此認定故意侵權。

4. 每一違反行為之賠償金額

在決定適當且公正之賠償金額時，法院擁有極大的裁量權限。本案法院基於下列理由，認為裁決較低的賠償金額即足以對被告產生威懾效果：

  • 被告經營手法粗糙而非精心策劃，例如公司所有人本身另在零售店擔任收銀員，而且是利用法律服務網站Legalzoom.com準備商標申請案。
  • 被告出現時間不長且鮮為市場所知，例如其僅有兩個銷售點，一是無任何購買說明的網站，另一是中國網站Taobao.com（亦即需借助第三方中介機構方能完成交易）。
  • 尚無證據可證明被告因其經營獲利。

承上所述，法院裁決每一違反行為之賠償金額為2000美元。該金額乘上4項遭仿冒商標及21種商品後，因故意侵權再乘上3倍，最終，法院依據第1117(c)(2)條判給原告的法定損害賠償金額為50萬4000美元（而非依據2019年裁判認定之第1117(c)(1)條）。


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