盤點2020大陸手機市場三大重點

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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對於所有手機廠商來說，這是一個很好的機會，比如5G中遊戲手機大賣，遊戲市場日顯茁壯，像小米、努比亞、OPPO、IQOO和聯想等眾多手機公司，都有單獨為遊戲手機召開發佈會。只不過，機遇與挑戰往往並存。

在每年初所有手機廠商都面臨著發佈會如何舉辦的難題，基本2020上半年所有廠商的發佈會都只能選擇線上舉行，而在疫情過後，廠商又面臨怎樣刺激用戶消費的難題，畢竟在長時間停工下，很多人的經濟負擔加重，對於手機這些偏奢侈品的消費就會減弱。

其中，大家都認為5G中最大的贏家華為，在2020下半年也迎來了巨大的挑戰，下半年華為晶片受到制裁，麒麟9000成為絕唱，導致後面華為可能不得不和聯發科甚至高通合作來獲得處理器。之後帶來的還有榮耀與華為的分割，榮耀也面臨著多重挑戰。

那麼，對於已經走完的2020年，包括華為、小米等在內的主要手機廠商，發佈的手機新品有哪些值得關注的地方呢？

盤點一：2020年全年發佈手機新品98款，3月4月手機發佈數量最多

2019年，包括蘋果、三星、小米、華為、OPPO和vivo等在內的14個智慧手機品牌，共計對外發佈129款新品。其中發佈數量最多的品牌是vivo，全年發佈25款，其次是華為和oppo，共計發佈16款。

發佈時間上來看，5月，9月與10月成為手機發佈熱度最高的月份，5月有20款手機亮相，而9月，10月分別達到了18款和17款。

相比2019年，2020年包括蘋果、三星、小米、華為、OPPO和vivo等16個智慧手機品牌，共計對外發佈98款手機，手機品牌新增ROG等。

其中發佈數量最多的手機品牌是華為，共計發佈15款；其次是vivo，共計發佈14款。vivo與華為依舊與上一年相同，採用機海戰術。

在具體的發佈時間上來看，2020年發佈數量最多的月份集中在上半年的3、4月，每月共計發佈15款新品，平均每兩天就會亮相一款新機。7月、10月、12月次之，共計發佈10款手機，大概每隔三天就會亮相一款新機。2020年前半年發佈高峰期較2019年有所提前。

不難看出手機廠商上半年的競爭意識還算非常明顯的，到了下半年，由於眾多廠商在上半年用料過猛，導致出現了上半年重拳出擊，下半年唯唯諾諾的現象。9月竟不溫不火地僅發佈了4款手機。

盤點二：2019年手機設計以水滴螢幕為主，2020年以打孔螢幕為主，差異顯著

2019年，包括蘋果、華為和三星等在內各大手機品牌，對外發佈的129款新品中，採用水滴螢幕設計的手機共68款，超過總數的一半。其次是採用打孔螢幕和全面螢幕，分別為22款和25款。

在2017年iPhoneX問世後，2018年，2019年均掀起了一場螢幕占比大戰的風波。2018年瀏海螢幕大火，2019年瀏海螢幕的改進版水滴螢幕又成為潮流，而在下半年，打孔螢幕的到來又預示著2020年新的螢幕幕設計。

2020年，包括華為等在內的各大手機廠商，對外發佈的98款手機中，採用打孔螢幕手機的數量為68款，占比超過了2019年水滴螢幕的占比。水滴螢幕14款次之，三段式設計10款。雖然水滴螢幕設計在2020年並沒有完全被淘汰，但價位均定在人民幣（下同）3000元以下的一些具有性價比的手機。

三段式更多是遊戲手機對於操作體驗的一種妥協式設計。真全面螢幕在2019年到2020年也是一直處於不溫不火的地位。剩下的瀏海基本只有蘋果還在堅持，在安卓陣營幾乎絕跡。

後置相機方面，採用最多的相機方案依舊是後置三鏡頭與後置四鏡頭。98款手機中，採用後置三鏡頭的手機43款，採用後置四鏡頭的手機46款。同時，鏡頭像頭的數量也不分價位，2000元檔也會有4鏡頭手機，5000元甚至往上也會有3鏡頭手機。

在相機設計中，無論是三鏡頭或是四鏡頭，多數廠商依舊採用矩形的相機模組。像素和DXO評分不再成為當前廠商評價相機好壞的標準，廠商更多地開始介紹防震、感光元件尺寸以及視頻拍攝的畫質。當前相機主要功能也不僅侷限於抓拍，在小視頻拍攝上也同樣重要。

重量方面，上半年廠商還沒有對重量進行過多描述，到了下半年就連旗艦機也開始朝著輕薄方向發展，手機重量也成為了設計中的重要部分。

盤點三：2020年手機高刷技術日漸成熟，電池容量普遍超過4000mAh，驍龍占比過半

2020年，手機螢幕上採用高刷新螢幕的手機共計42款。當前主流的高刷新率為90，120Hz。同時廠商在螢幕上又加入了刷新率自適應功能。在不同場景下可以採用最佳的刷新率。當前刷新率更多地用在頁面滑動和遊戲高幀率上。

電池容量方面，2020年發佈的手機中電池容量在4000mAh以上的手機共89款， 其中小於4000mAh的手機也只有蘋果和華為幾款的手機，其中華為的手機也基本接近4000mAh。

蘋果依然我行我素採用小容量電池，由於採用不繡鋼邊框，如果電池再做大，無疑像拿了一塊磚頭在手中，所以這也算為了重量犧牲續航。日後外出隨身佩戴行動電源已成必然。而蘋果也有解決方案，配有磁吸背夾。

處理器方面，2020年採用驍龍處理器的手機共計52款，採用麒麟處理器的手機18款，採用聯發科處理器的手機，採用聯發科處理器的手機14款，剩下的則是蘋果和三星自研的處理器。

可以說，驍龍當前在手機市場中的地位依然是老大哥地位，而麒麟晶片被制裁後，安卓旗艦處理器中基本沒有廠商能和高通一戰了。

值得注意的是，目前4000元檔手機似乎成為了各大手機廠商的競爭高地，各大廠商發佈的新品落入該價格區間的新品占比最高，這預示著5G時代智慧手機的價格逐步在「水漲船高」。





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