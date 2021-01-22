《個人隱私專題報導》自己隱私權自己救 To be or not to be是一種態度

【撰文╱攝影：李淑蓮；北美智權報 編輯部】

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資策會科法所數位創新中心組長林冠宇：「在追求數位經濟目標的同時，重視個人隱私權是相當重要的議題，建議國內產官學研各單位投入更多心力，避免劣幣驅逐良幣。如果要邁入數位經濟的模式，特別是在疫情橫行的年代，有一個非常重要的前提，就是建構一個民眾對隱私權保護信賴的環境。今天蒐集個資不單是一個「知不知道」、「同不同意」的問題，更包含民眾是否信賴該企業蒐集個資後，能夠妥善保護及使用其個資，抑或能否在其承諾的範圍內使用個資？對企業來講，這是信用及商譽的表彰。如果要走向數位經濟，必須創造一個消費者信賴的資料流通環境。不管是政府、企業或個人都應該關心此一議題。」

最近臉書Facebook在社交媒體圈話題不斷，也面臨不少挑戰，核心問題與個人隱私權有關，主要是因為以下兩件事件：

● Apple改變隱私權政策，Facebook登廣告譴責

蘋果電腦Apple於2020年12月15日凌晨推出iOS 14.3，其中將隱私權升級，在App Store 的產品頁面加入一個全新段落，由開發者自行提報，以簡單易讀的形式，呈現隱私權處理方式的摘要。當中會呈現開發者如何蒐集和使用用戶的資料，包括用戶的位置、瀏覽紀錄與聯絡人等資訊。Apple表示他們正逐步提升用戶資料運用的透明度，並增加用戶對自身資料的控制權，iOS 14.3版本主要確保使用者在充分了解的狀況下，選擇是否同意App蒐集其數據資料；另原預計於去（2020）年推出之「透明追蹤」，則是讓裝置用戶決定是否允許App開發商蒐集及利用其數據。簡言之，Apple新的隱私權政策主要做了兩件事：(1) 明確的列出來會蒐集你的什麼資訊及與什麼產生連結、(2) 明確的詢問消費者願不願意被追蹤。 App開發者若想在App Store上架其應用程式，就必須遵守Apple的隱私權規定。很明顯的，Apple這項新政策旨在加強保護用戶隱私權，卻影響使用目標式行銷廣告之廠商，因為若無法完整蒐集App用戶的數據資料，將很難依用戶喜好準確投放廣告。因此，身為社群媒體龍頭的Facebook率先表態，表示若沒有個人化廣告，將使小型企業廣告商平均每多花費 1 美元於銷售成本上，其銷售額將會減少 60% 以上；為此，Facebook更於2天後（2020年12月17日）於《紐約時報》、《華盛頓郵報》及《華爾街日報》刊登全版廣告，公開表達對於Apple的新隱私權政策的不滿。

● WhatsApp更改用戶隱私條款，要與Facebook共享用戶資訊，引發用戶移民潮

即時通訊軟體WhatsApp於2021年1月6日公布更新了用戶隱私條款，並在1月7日起陸續向包括台灣在內的大部分用戶發出通知，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，若在2021年2月8日前仍未同意條款，用戶即會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。目前歐洲和英國用戶並未受影響。

WhatsApp為香港及印度地區最常使用的手機通訊程式，在其表明自2月起用戶資料將與母公司Facebook共用時，即引起許多香港用戶不滿，紛紛轉而使用加密通信程式Signal，及社交平台WeMe。在消息傳出後，下載加密通信軟體Signal新用戶顯著增加，在1月6日-10日期間，Signal的全球下載量增加750萬，其中印度佔最高，計有150萬下載量，而美國亦有100萬下載量。Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更公開支持Signal，鼓勵大家棄用WhatsApp進行「移民」。其實馬斯克早在2018年已表明不喜歡Facebook，並在同年即響應號召，刪除其名下公司Tesla和SpaceX在Facebook的專頁。至於社交平台MeWe，在過去的1月7日-14日一周也是「大豐收」，自1月9 日以來，全球平均每日增加40萬名用戶，全球總用戶數量超過1400萬。

另一方面，印度是 WhatsApp 最主要的市場，在當地有高達 4 億用戶。在今次的隱私條款風波中，也不少印度民眾已經安裝了Signal、Telegram等通訊軟件。WhatsApp 為了保住印度市場，近期大灑金錢賣廣告，希望挽救用戶的信心，已經在超過 10 份印度報章賣頭版廣告，表明會尊重用戶的隱私，強調用戶之間的對話仍然保密，然而，WhatsApp在印度仍要面對法律挑戰，因日前有人向印度法院入稟，指控 WhatsApp 在新政策之下，將用戶的資料傳送到外國，是危害了國家安全。

在香港的部分，面臨用戶大遷移，讓Facebook大中華區總裁梁幼莓不得不於Facebook發文，希望能為事件降溫；此外，WhatsApp亦分別在其Facebook專頁及官方網站解釋隱私條款的問題，強調新政策不會影響用戶的隱私。WhatsApp表示，他們不會保留或瀏覽用戶收發的訊息、通話紀錄及實時位置，亦不會將用戶電話內聯絡人名單向任何人士或者機構分享，包括Facebook，也不會將群組的數據交予Facebook 作廣告用途；然而，用戶心中的疑慮仍難以平息。

最後，WhatsApp不敵用戶的「移民」行動，於1月16日宣佈推遲用戶必須接受隱私條款的期限，從原本的2月8日延後至5月15日，聲稱希望能確保用戶有足夠的時間閱讀和理解條款。

免費的最貴

從左至右：資策會科法所數位創新中心組長林冠宇、法律研究員李怡親、專案經理王德瀛 資策會科法所數位創新中心法律研究員李怡親表示，就各大瀏覽器而言，隱私權保護已是一種趨勢，如Apple的瀏覽器Safari在2017年即推出了反廣告追蹤的功能；Firefox則在2019年推出封鎖企業追蹤第三方Cookie功能；而Chrome也在2020年1月宣布將在兩年內慢慢淘汰第三方Cookie。

李怡親認為Apple與Facebook之所以在隱私權政策上意見分歧，主因為各自不同的商業模式。Apple的商業模式與Facebook高度仰賴廣告的方式不同，Apple的訂閱模式希望透過提供用戶付費服務，以減少未來對廣告商的需求；反觀Facebook，則是透過許多免費的服務，蒐集經用戶授權之資料後，於投放廣告時進行目標式行銷(targeting advertising)，進而向廣告商收費。

然而隱私權一向為Apple與市場區別之一大賣點，Apple不僅針對隱私權保護十分謹慎，在訂閱制及In-App Purchase (程式內購買，IAP) 制度也相對嚴格。李怡親表示，其實這並不是Apple與Facebook首次發生紛爭， 2020年間Apple不斷退回Facebook Gaming，理由為其包含遊戲內容交易，違反App Strore遊戲內購買規範，亦即違反IAP相關規定。

李怡親進一步指出，以Facebook最近一期的財報來看，其廣告收入占總營收高達98%以上，這代表Apple的新隱私政策將影響Facebook之商業模式 。「Apple在2020年6月全球開發者大會（Worldwide Developers Conference, WWDC）上提到，會在2020年秋季推出iOS 14，而iOS 14其中一項亮點就是更重視消費者隱私，在新的作業系統將加入反廣告追蹤的規則。現階段Apple手機的作業系統是14.3，新增一個隱私權標籤(App Privacy)的功能。每一個從Apple Store下載的App都有一個隱私權標籤，只要打開隱私權標籤，即可了解該App蒐集了用戶什麼資料、什麼資料會與用戶作連結等。其中爭議比較大的是14.4的版本，原訂於2020年底推出，但因眾多廠商反彈故延後推出，預計於今 (2021)年初才會推出14.4的版本，該版本新增應用程式透明追蹤 (App Tracking Transparency, ATT)功能，只要用戶在App Store上下載新的App時，系統將會跳出提醒畫面，詢問使用者是否同意該App的開發者或廣告商追蹤使用者的網路行為，只要不同意追蹤，開發者將無法取得用戶的個人資訊。」

資策會科法所數位創新中心組長林冠宇認為基本上是兩者商業模式不同引發出來的問題。就智慧型手機及App的使用而言，Apple都是先行者，傾向買Apple手機的消費者，可能也較重視自身的隱私權。而Facebook則是一個即使不使用手機也存在的平台，但後來為什麼有些人會選擇退出Facebook？因為使用Facebook服務其實是有代價的，只不過Facebook索取的對價並非金錢，而是資料。而用戶的個人資料會轉到廣告商手上作為投放廣告的資訊，商業模式的不同造成了在某些時間點上的衝突。





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