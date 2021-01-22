《IP小辭典》先申請原則

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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「排他性」是專利制度中的一項重要原則，賦與專利權人「專有」排除他人未經其同意實施其專利之權，因此一項發明或創作，有二以上專利申請案時，僅得就其「最先申請者」准予發明專利，由於專利法故只應授予一個專利權，這項原則稱為「一發明一專利原則」。

基於「一發明一專利原則」，一件發明或創作，只能提出一件專利申請案，倘若由於專利申請人研發成果的巧合，造成同一專利申請人，就相同發明或創作之內容，先後提出二個以上的專利申請；或者有二個以上的專利申請人，就相同發明或創作內容，先後提出二個以上的專利申請時，多數國家都採取「先申請原則」，以便決定誰能獲得專利權，台灣也不例外。

我國現行專利法同樣採取「先申請原則」，由於發明與新型都是技術思想之創作，以相同創作分別申請發明專利及新型專利者，應僅得就其「最先申請者」准予專利。根據專利法第31條規定，同一發明有二個以上之專利申請案時，以其中「申請日」最早之申請案授予專利權，其他申請日較晚的專利申請案，因申請時已經不具備「新穎性」，將無法取得專利權。

圖一、「先申請原則」示意圖 （圖片來源：智慧財產局）

另外，若不同申請人之 申請日 或 優先權日 為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予專利；如申請人為同一人時，則應通知申請人限期擇一，屆期未擇一申請者，除符合專利法第32條「一案兩請」規定的情況外，均不予專利。

表一、「先申請原則」之相關法源 （資料來源：智慧財產局）

儘早取得專利「申請日」

根據專利法第25條，所謂專利「申請日」，係指專利申請書、說明書及必要圖式齊備之日。專利申請案，係於「申請日」發生專利申請之法律效果，當同一發明有二個以上的專利申請案時，智慧財產局僅得就其「申請日」中最早者，准予專利。為了取得最早之申請日，專利申請權人在申請專利時，應注意依法備妥所有專利法規定的專利申請文件，包括專利申請書、說明書及必要圖式，當所有文件完成繳交智慧財產局之日，該件專利申請案才會產生申請效力。

「先申請原則」一方面鼓勵發明人儘早提出專利申請，加速公開其技術內容，同時也能避免相同的技術被重複開發或研究，確保最先申請者能獨自擁有專利權，避免同一發明授予兩個以上之專利權，造成專利權在權利行使上的混淆。

因此，為了確保能獲得專利，如有任何發明或創作，專利申請權人應儘早向各國政府專利專責機關提出專利申請，以便獲得最早的「申請日」。「申請日」將用來判斷專利申請案是否具備「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」，也是判斷專利申請案件申請先後的基準日，故取得申請日的早晚，對於專利申請案之准駁影響甚鉅，專利申請人千萬不可忽視。





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