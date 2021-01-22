2020中國智財服務業調查：業者大者恆大，但競爭也無法避免

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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過去十年來，中國每年專利和商標的申請、獲證量節節高升，不但使其在智財權上的國際影響力直追美、日等大國，也間接催生出一整片相關產業的生態系。從一開始的代理業務，到中後段的法律服務，甚至是衍生的諮詢、信息、商用化……等，中國的整個大智財服務產業，已然發展地相當蓬勃。

在去（2020）年底，中國國家知識產權局（CNIPA）發布了一份「2020年全國知識產權服務業統計調查報告」，首次完整揭露了整個智財服務生態系的規模，其中除了有各個業別的相關統計數據，也透過問卷調查以及重點訪談的方式，得到了實務界對中國知識產權發展的觀察與建議。因此，即使這份調查的時間範圍只到2019年底，相當具有參考價值。

究竟整個中國智財服務業的規模有多大？根據調查分析，若將代理、法律服務、信息服務、諮詢服務、商用化服務、培訓服務等全部涵蓋在內，到2019年底全中國一共有6.6萬家的知識產權服務機構，總就業人口為82萬人。若從營收數字來看，2019年的總營業收入約為2.1兆元人民幣（約9兆元新台幣），約莫台灣一整年國內生產毛額（GDP）的一半。

歷經多年發展，中國智財服務市場已相當龐大

不過，在不同省份中，智財服務業的發展程度也大不相同。調查結果顯示，廣東、北京、江蘇、浙江、山東等東部沿海省市，擁有超過53%的知識產權服務機構，其中在中國改革開放最早、科技產業群聚的廣東省更是一枝獨秀，是唯一擁有一萬家以上知識產權服務機構的省份。

此外，智財生態圈內個別產業的競爭也呈現大者恆大的態勢，以專利代理為例， 2019年時申請案量前一百名的代理機構，雖然數量只占整體專利代理的5%不到，卻囊括了35.8%的申請案量；商標代理則更為極端：前一百名的代理商標註冊機構在數量上占比只有0.22%不到，但所占申請量已達到34.7%。

專利、商標代理機構：數量成長快、仍為產業主流

由於中國每年的專利、商標申請案量龐大，使得代理機構數量連年成長。以專利代理機構為例，2018年時就已經突破了2000家，2019年更達到了2600家以上，比起2010年成長了近三倍（圖1）；商標代理也不惶多讓，在2014年至2019年間，機構數量也成長了一倍以上（圖2）。

圖1：2010~2019年中國專利代理機構數量變化 （資料來源：2020年全國智慧財產權服務業統計調查報告，中國國家智慧財產權局（CNIPA），2020/12/30）

圖2：2014~2019年中國專利代理機構數量變化 （資料來源：2020年全國智慧財產權服務業統計調查報告，中國國家智慧財產權局（CNIPA），2020/12/30）

這項成長數字也代表申請人不自己送件，而是透過代理機構與專利局、商標局往來，已經成為辦理專利、商標行政業務的普遍實務。調查發現，2019年透過代理機構提出的專利申請量為118.3萬件，代理率達到84.5%，比起2018年的77.4%又成長了7%左右。此外，2019年商標機構的代理率也有91%以上的水準，只是根據重點訪談的結果，純申請註冊的收費較低，每件僅有300~1300元之間。

除了代理機構，像是法律服務、信息服務、運營服務的發展也值得注意。以法律服務來說，雖然大宗業務還是傳統的侵權、權利歸屬糾紛，但契約以及不正當競爭案件的案量也愈來愈高，顯示智財權的爭議愈發多元；至於信息服務業，除了最主要的案件檢索分析，分析評議、專利導航和數據加工等都是新興的服務類別；而在運營服務上，由於有國家政策的支持，所以儘管許可轉讓、實施轉化仍是業務主流，但也有超過10%以上的服務機構，正在開展智財權的投資擔保等貨幣化業務。

市場漸趨飽和，未來價格競爭必然加劇

不過，經歷數年的高度成長後，中國的智財權產業也漸漸面臨市場飽和的問題。根據問卷調查結果，業者普遍面臨的主要問題就是市場惡性競爭以及需求不足；此外，高端人才稀缺以及人員流動性高也是影響市場發展的負面因素。

價格競爭的情形，在商標代理市場特別明顯。正由於代理申請的價格收費愈來愈低，業者普遍轉向開發異議程序、駁回複審等較複雜的程序來擴大收入來源。另一方面，為了遏止削價競爭，商標代理業者也普遍希望建立如同專利一般的市場准入制度，尤其是商標代理從業人員應具備相當的知識背景和法律素養，才能夠保證服務品質，建立行業公信力。





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