RCEP簽訂了！台商需要轉移供應鏈嗎？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

歷經八年時間的協商，亞太15國終於在2020年11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。台灣本身雖非會員國，但目前台商已在多數RCEP會員國設廠，短期內受到的衝擊較小，不過從長遠來看，RCEP會員國還是會降到零關稅，台商仍需思考重新配置供應鏈的必要性。

（圖片來源：維基百科）

RCEP是目前全球經濟規模最大、人口最多的自由貿易協定（FTA），必須至少6個RCEP東協成員國和3個非東協成員國向保管方交存核准書、接受書或批准書之日起60天後才會正式生效，生效時間預計落在2022年。2019年台灣全球出口金額為3,292億美元，台灣對RCEP出口達1,896億美元，占總出口的57.6%，若加計香港則出口比重接近七成。

圖一、RCEP生效條件 （圖片來源：https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_10054754，勤業眾信／提供）

RCEP對台灣產業界的影響

中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲表示，RCEP是在既有的自由貿易協定基礎上深化區域連結，對非成員國的最大影響來自「中國與日本」、「日本與韓國」二個新建立的自由貿易關係。不過，各國整體降稅態度相當保守，多數產品分十年以上降稅，並非一步到位，中韓之間最長甚至可達36年，同時也有許多產品維持原關稅或排除降稅，許多台灣主要出口產品仍維持原關稅不變。

楊書菲分析，RCEP各國對於降稅態度相當保守，原產地規定也相對寬鬆，對既有加工出口供應模式影響不大，短期不致於對台灣中上游原料出口造成明顯排擠效果，整體來看，RCEP對台灣產業短期影響沒有預期中來得大。不過中長期而言，RCEP許多產品最終還是會降至零關稅，且會員國間在原產地規定、海關程序、檢驗檢疫、技術標準等各方面逐步統一，將深化區域內的經濟合作。未來RCEP可能有更多的新成員加入，進一步擴大規模及影響力，若台商企業被排除在RCEP之外，將影響企業的國際競爭力。

圖二、中華經濟研究院區域發展研究中心副主任楊書菲分享RCEP簽署對台灣產業之影響。 （圖片來源：勤業眾信）

台商需要調整供應鏈嗎？

很多台灣企業早已在大陸設廠，隨著RCEP生效，開始思考是否要調整供應鏈至其他RCEP成員國，勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷認為，主要還是要依據企業本身情形判斷，是否有必要分散採購或生產基地，例如產品或原物料是否在降稅名單中，降稅的幅度及時程為何？原料是否只由特定國家供應，抑或可在多國採購；或者就近供貨給客戶取得地理優勢，都是考量因素。實務上有企業的作法是由大陸工廠負責內銷，另外在其他東協國家設廠，負責生產中國大陸以外地區之銷售。

洪于婷強調，投資設廠有很多考量因素，像是當地國家的政治環境、基礎建設、人才技術及勞工等因素，還有所屬產業的上下游聚落，雖然要分散供給面的風險，但也要考量客戶所在地。若台商欲從RCEP東協成員國中選擇一個國家進行投資生產，那麼越南將會是首選，因為越南是東協唯一於2020年6月通過與歐盟之自由貿易協定（European Union-Vietnam Free Trade Agreement，簡稱EVFTA）的國家，並於2020年8月生效，若要發展歐盟市場，或許可思考歐盟與越南的EVFTA優勢。

主要客戶在美國的企業該怎麼做？

對於客戶市場主要在美國的企業而言，短期來看RCEP或許較無立即影響，但若美中貿易摩擦仍然持續，可能帶動台商企業將供應鏈分散至大陸以外的RCEP成員國，仍須密切關注未來區域經濟整合的發展狀況。洪于婷指出，目前與美國有貿易協定的亞洲國家包含新加坡、澳洲、韓國以及日本，雖然這四個亞洲國家都是RCEP的成員國，但通常不會是台商選擇投資生產的據點，目前馬來西亞正在和美國談判貿易協定，而馬來西亞也是RCEP的成員國，會是台商企業未來供應鏈可考量的據點。

儘管RCEP中部分貨物的降稅期長達10年以上，短期來看或許影響有限，但長期來看還是會降稅至零關稅，楊書菲認為，除了分散供應鏈至東協國家外，對台商而言更重要的是提升企業競爭力，包括透過技術提升及新產品開發，擴大與競爭對手的產品差異化，或者聚焦在利基型市場，例如生產需要取得認證的產品，這些產品因關稅差距而被取代的可能性較低。另一方面，若企業已經在RCEP市場布局，則須及早對RCEP中的商品標準、海關程序、檢驗檢疫，並將原產地證明等相關貿易流程所需之文件進行數位化，並導入企業內部系統中，若能建立一套有效管控亞洲地區供應鏈的系統，將可大幅降低準備貿易文件準備的成本。





【詳細內容請見《北美智權報》277期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】