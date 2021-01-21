新年新希望 － 智慧局2021年工作展望

【洪淑敏╱經濟部智慧財產局局長】

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2020年世界經歷COVID-19全球大流行，各國經濟遭受嚴重衝擊，民眾生命受到威脅，不僅帶來全球經濟劇烈變動，也帶來新的產業發展趨勢和商機。為順應迎面而來的重大變局及轉機，同時迎接後疫情時代經濟復甦的挑戰，保護產業創新研發成果的智慧財產權，扮演著重要的角色。

為了建構完善的智慧財產權環境，智慧局持續致力維持質量俱佳的審查品質與效能，2020年發明專利初審案件平均首次通知和審結期間分別降至8.7個月及13.9個月，確保企業研發成果及早取得專利權保護；為使我國智財法制環境與國際接軌，積極翻修智慧財產相關法令，已提出專利法、商標法及著作權法等部分條文修正草案報行政院審查；提供便捷的我國及全球專利檢索資源，讓中小企業免費擁有超越大企業等級的專利檢索分析工具，加速掌握全球技術發展趨勢；主動接洽新創及產業聚落供應鏈廠商，由審查官親自深入輔導，提供高階研發主管及第一線研發人員智慧財產知識，解決廠商開發商品中面臨專利及商標保護之問題。

凡此種種，都為了營造更優質的智慧財產保護及運用環境，以促進國內產業創新及專利能量，帶動國外資金及技術引進，讓政府的產業創新政策，能在完善的智慧財產保護傘下，長遠穩健地推動。

展望2021

經濟情勢及智慧財產發展趨勢瞬息萬變，智慧局在過往所奠定的基礎上，隨時因應產業發展需求，推展各項新制及措施。展望2021年，我們將朝「審查躍升」、「法制優化」、「國際拓展」及「產業輔導」四個面向持續努力，以達到確保國內研發成果、拓展產業國際智財布局、促進產業創新及提升專利能量的目標。

● 審查躍升

我國發明專利初審案件審結期間已與先進國家相當，但智慧局並不以此為滿足，為了讓具研發能力的新創產業能更快速確認發明專利取得可能性並獲得專利保護，我們在2021年1月5日啟動「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，這個方案是針對新創公司之需求所設計，特色在於透過優先審查以及主動辦理積極型面詢服務，加速新創公司專利布局進程並取得政府資金補助，掌握市場先機。在審查品質方面，智慧局將推進利用面詢協助專利審查的機制，將蒐集近年來企業及產業聚落對於審查實務的建議，研提「推進產業及專利審查人員的專利面詢新措施」，藉由不斷優化面詢制度，進一步提升審查效率和品質，共創智慧局與產業雙贏。

商標申請量逐年攀升，已連5年破10萬類，為鼓勵申請人利用電子申請，加快商標註冊申請案件審查，智慧局在2020年5月試行商標快軌審查作業，目前新申請案約有6成符合快軌案，平均首次通知期間為3.7個月，較一般案平均首通約縮短2個月，2021年將評估試行結果，提供最符合企業所需的審查服務。

● 法制優化

回應產業提升專利商標行政救濟程序效能，以迅速、有效解決紛爭的殷切期盼，智慧局推動簡併救濟層級、兩造對審之專利法商標法修法。這項修法將專利、商標爭議案件由現行之四級四審簡併為三級三審，涉及訴訟制度之重大變革，相關配套措施有待審慎溝通及討論。修正草案已於2020年12月30日進行法規預告，智慧局將多方蒐集意見，期望儘早完成此項改革。

商標法部分條文修正草案此次導入商標代理人制度，將商標代理人資格明確化，亦屬於重大變革。確保商標代理人專業能力，將有助於維持商標案件代理品質，透過代理人管理制度，也便利民眾查詢找到合適的商標代理人，長期來看能達到雙贏，本項法案已送到行政院審查，期盼2021年能順利完成立法。

著作權法規方面，因應網路科技、數位匯流的收視樣態，以及為解決學校遠距教學、圖書館數位典藏閱覽合理使用及公播音樂合理使用等議題，已完成部分條文修正草案並報請行政院審查。著作權法多年未有重大修正，這次的修正草案有助順應時代變遷著作利用的需求，智慧局將持續關注加速推動立法進程。

● 國際拓展

2020年因為疫情關係，許多與國外專利局及智慧局的實體交流不得不暫緩，但我們的腳步沒有停下，陸續啟動臺韓生物材料寄存相互合作及臺日、臺韓PPH永久型合作計畫。2021年我們將不畏疫情干擾，持續擴展臺加、臺印度、臺澳等雙邊及多邊智財交流，其中加速臺美雙邊合作是2021年重點，推動簽洽臺美PDX備忘錄、生物材料寄存合作備忘錄，深化臺美雙方智慧財產合作關係，使國人赴海外智財布局更為便捷；此外，臺日雙邊專利審查資料交換也將準備全面上線，透過兩國審查機構間全面性分享即時、高品質專利審查電子檔卷資料，不僅有利申請人即時取得公開後之臺日發明專利案的專利審查文件相關內容，更可提升我國專利審查資訊的國際能見度。

另一方面，智慧局申請獲准執行APEC計畫項目，預計2021年8月邀請APEC成員國的專家在臺舉辦「在智慧財產權領域運用訴訟外紛爭解決機制之可能性」國際研討會。目前國際智慧財產權相關組織持續致力於推廣利用調解解決智財紛爭，我國應對此趨勢加以關注及因應，進而掌握發展相關服務產業。

● 產業輔導

COVID-19疫情延燒近一年，更出現變異病毒株，全球均期待加快疫苗及藥物研發，我們持續定期整理COVID-19國際上具潛力治療藥物之我國相關專利資訊，協助醫藥廠商瞭解專利狀況，快速選擇投入市場策略，希望新型冠狀病毒解藥研發順利，儘快上市造福國人。

配合政府當前推動「六大核心戰略產業」政策，智慧局規劃在精準醫療領域參與其中並給予專利布局建議，將蒐集國家精準醫療研發團隊在研發過程中遭遇的智財問題給予專業建議及協助，並編製「運用AI於精準醫療之IP指南」，協助國家政策推動，支援AI醫療產業創新研發。

智慧局更將進一步思考為產業界服務的積極作為，持續提供業界各類符合產業需求的智財諮詢及輔導措施，包括主動接洽國內電連接器技術領域廠商，盤點企業申請專利過程中所遭遇之問題；輔導軟體、建築及室內設計產業申請專利保護；以及與「行政院新創基地」合作舉辦新創事業申請專利或商標註冊宣導說明會，促進其創新能量發展。

期許

面對驟然而至的經濟變局及挑戰，臺灣人民展現了過人的團結精神與應變機智，挺過艱辛的一年。未來，企業在市場競爭時所面臨的智財風險仍將越來越高，因此無論是政府推動的產業創新政策，或是個別企業的經營發展，都必須要深植智慧財產保護及運用的系統性思維與縱深戰略，才能在智財策略的引領及保護之下，找出自身的發展利基及競爭優勢。智慧局全體同仁也將群策群力、潛心擘劃，成為每位創新研發者一路上最堅實可靠的夥伴，並將持續深入產業，提供更為完善、更貼近產業需求的智財服務，讓臺灣產業對於智財管理及運用有更深的認識及掌握，運用IP共創臺灣價值。





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