嚴格限制商業活動的價格漲跌 合理嗎？

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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在自由競爭的社會中，商品價格的波動本來就是自然現象，但台灣社會對於民生物資的價格，卻一直抱持著只能跌、不能漲的心態。誠然，惡意囤貨或者哄抬物價都是不可取的行為，政府依法也必須加以處分，但若廠商只是因應市場供需變化而漲價，消費者自然會做出買不買單的決定，政府也不需要強加干預了。

長期以來，台灣社會對於民生物價的上漲，多半都是抱持負面的態度，台灣從中央到地方政府，長期以來，對於民生物價的管理也是相對嚴謹，行政院消保處也積極調查比價抓漲價。例如最近因為擴大開放美國豬肉進口，有些餐飲業者可能調漲價格，政府立刻就表達要調查的立場，如果惡意哄抬，可能就會有罰責的風險。

政府為了穩定物價，防堵哄抬價格和聯合壟斷行為，其實是對民生利大於弊的作法，但是這不代表所有的民生產業或商品都適用，因為國際的金融、原物料、能源、貨幣供給鬆緊，還有台灣內部各行業的人力和運輸成本，每個變數都會影響到各產業的營運成本，而這些變因隨時都在改變。有些企業營運成本可能下降，有些企業營運成本可能上升，或者，有些企業使用的材料品質較高，使得成本較高，有些則是材料費較低，但材料品質也相對差，有些則是服務品質較好，所以一樣的材料成本，終端售價比同業平均值來的高，就算是相同行業，大家相同產品的終端售價也未必相同。

市場變數太多，不同廠商不同價格相當正常

在自由市場機制的國家，大部分的日常用品和生活服務，選擇不同的業者，往往會出現不同的對應價格，例如我要訂披薩，我可以選擇拿坡里，也可以選擇必勝客，或者達美樂，各家業者有各自的消費族群，如果必勝客的產品要漲價，消費者覺得價格高估了，自然會把訂單轉移到他的競爭對手。自由市場機制，會抑制業者的商品調漲幅度，如果披薩店的營運成本驟升，三家廠商都同時調高價格，那群眾自然會減少披薩消費，可以改吃其他類型的餐點，市場機制自然會告訴業者和消費者，在目前的市場上，吃一頓餐點，常態是多少價位，商品的終端價位應該如何訂定會比較有競爭力。

如果政府認為三大披薩店同步調高售價，是壟斷市場的行為，強制業者不能漲價，我認為已經是過度干預市場機制，因為全台灣的餐飲業者數量眾多，就算是連鎖型的餐飲業者，價格調漲，他也要面對市場機制的考驗；消費者不買單，他就得被迫調降價格。基本上，台灣是難以有少數便當店或餐飲業者可以壟斷市場的，因為群眾的選擇太多元了，就算業者只是想透過調高價格，提高營運毛利，那也是合理的商業行為。

又比如精品業者，認為他的商品要主打高端市場，那是他的市場定位，不能因為他的價格遠高於市場平均價位，就認為他的售價不合理。售價合不合理，市場機制自然會告訴他，售價太高不降價又沒生意，他就會倒閉，根本不需要政府去干預。

干預市場，有些是合理的，但有些並不合理。如果產業型態是屬於極重要的民生物資，然後市場的競爭者又相當少，例如水電產業、能源產業，或者2020年爆發中國武漢肺炎時的口罩與醫療相關產業，在這種特殊時期，予以較高程度的市場干預，那對整個社會或許利大於弊，但最好的模式還是盡可能維持市場機制和多元化，每個產業都有各自的多元競爭環境。政府的公營事業也可以成為在自由市場的業者之一，必要時去干預市場機制，例如透過大幅增加或減少供給，讓市場反應價格，而不是直接禁止調漲或調降價格。

若政府強硬限制價格，廠商可能停止生產，或乾脆退出市場

又或者因為當整個產業的業者，同時都面對生產成本驟升，政府又禁止業者調漲價格，那廠商們就會囤貨居奇，因為能賣10元的產品，政府要求我只能賣9塊，那我乾脆不要賣，市場供給被掐住，價格直接飆升，如果政府要干預市場，那應該擴大進口，增加市場供給，業者看到降價才有競爭力，他們自然會降價，如果外國市場也買不到便宜貨來進口，那就代表全球市場都在漲價，台灣業者調漲價格，那也是合理的，不應該要求業者全部自行吸收，因為市場機制下，該產品的價格就是要上漲，如果該商品的價格已經暴跌，但政府依然要求業者不能降價賣，那業者只會倒閉，因為市場供給已經太多了，價格沒有競爭力。

每個產品的市場通常都有區隔，低端、中端、高端價位，對應不同的服務或品質，如果政府要求低端價位的產品不能調漲，那麼中端和高端的業者，是不是也要把價格都降下來，跟低端售價的業者一起競爭，例如，只要求低端價位的便當店不能漲價，但高檔餐廳和餐飲業者卻可以賣更高一截的價位，這樣完全不公平。

在自由市場的社會中，如果民生物資的業者，不能彈性的去調整售價，那反而會傷害該產業的整體服務品質，因為我提高服務和材料品質，售價也不能提高，乾脆就用差一點的服務和品質，這樣利潤反而更高，這樣對整個市場的競爭反而是弊大於利。市場上沒有永遠的物美價廉，品質提高，價格就要跟著上調，限制價格，那品質就更難提升，過度干預市場機制，對整個社會來說，未必是好事！





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