磨刀霍霍向「尖牙」：Google被美國政府提起反壟斷訴訟

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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你我的生活中已經離不開臉書（Facebook）的社交、Google的搜尋、可能還有Apple的手機和亞馬遜（Amazon）的各式網路服務。以前我們可能只覺得它們很方便，卻沒想過它們已經是大到快要管不動的網路巨獸。到了2020年底，忍不住的美國行政與立法部門，終於決定出手了。

去（2020）年10月底，就在美國大選前，美國司法部連同11個州政府，正式向法院提起訴訟，控告網路巨擘谷歌（Google）違反了反托拉斯法。到了大選後的12月底，已經共有38個州加入聯邦政府主導的原告團隊。跟Google槓上，已經成為不分黨派的美國共識。

在正式宣布起訴時，時任美國司法部長的巴爾（William Bar）特別引述數十年前的微軟（Microsoft）一案，來解釋為何會起訴谷歌。「25年前，司法部起訴微軟，結果使得Google這樣的新創小公司有了生存空間，催生了網路經濟的新浪潮。很遺憾地，當Google也取得產業主導地位後，它們也開始採用相同的反競爭手段。」巴爾指出，如果繼續放任Google的行為，「我們將失去下一波創新，美國也將無法出現『下一個』Google。」

平台策略造就尖牙公司獨占地位

其實，去年幾乎同一時間，美國眾議院（House of Representatives）司法委員會，就已經對「尖牙（FAANG，泛指臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌等大型科技業者）」公司明確表達了加強監管的立場。在歷經一年多調查、總篇幅超過四百頁的數位市場競爭調查報告（INVESTIGATION OF COMPETITION INDIGITALMARKETS）中，內容直指這些公司已經擁有了太多權力，構成了實質上的壟斷，必須施以更有效的監督與管理；這份報告甚至還警告，如果不採取行動，「美國的經濟與民主制度將岌岌可危（at stake）！」

雖然這些企業著重的事業領域都不相同，但共通點都是愈來愈往平台（platform）化的方向前進，也因此惹上了壟斷的疑慮。眾議院的調查報告指出，臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌四家企業的共同問題，就是平台策略讓他們掌握了數位市場的關鍵通路，進而實質掌控了數位產業的走向。此外，由於平台策略為這些企業帶來的收益太過豐厚，使得尖牙公司們無不使出混身解數來維護自己的平台地位。

舉例來說，亞馬遜在網路零售業的龍頭地位，其實是靠著一連串的併購而來，而且併購對象除了網路零售的同業外，甚至也包括了其他的實體業態，使亞馬遜成為了許多小商家銷售的唯一通路。調查報告指出，在亞馬遜的電商平台上共有230萬個活躍賣家，其中有約莫85萬個賣家只通過亞馬遜進銷售。問題是，亞馬遜自己也會藉由「第三方夥伴」的銷售資料，來發展自己的商家業務，從而構成了非常嚴重的利益衝突──而且，這麼多賣家即使明知亞馬遜的做法，仍然毫無其他選擇。

圖1：美國前司法部長William Barr解釋決定起訴Google的原因 （資料來源：https://youtu.be/PK1tRCv7ZTM）

曾經的創新典範，如今已成創新阻礙

類似的結果也發生在臉書、谷歌以及蘋果的調查中，使得這些曾經被當作創新典範的企業，反而成為阻礙創新的阻礙。「現在的情況，跟我們當年在石油業、鐵路業遇到的獨佔幾乎一模一樣，」眾議院的調查報告一方面肯定了這些公司對於社會和經濟的貢獻，但也明確指出，當國家的重要經濟基礎建設──尤其在數位經濟時代的資訊軟體基礎建設──被少數企業壟斷時，人民付出的成本其實相當巨大。「創業的機會被扼殺、人們的網路隱私權被剝奪、言論與媒體自由也被壓制……這一切都使消費者的權益受損，更弱化了我們的民主文化。」

不過，作為立法者，眾議院能夠提出的解方也相當有限。首先，這份調查報告認為，因應網路時代的企業壟斷行為，既有的反托拉斯法必須因應修正，才能使美國經濟保持開放；監管機構也必須更積極地執行法律，以防使獨佔的企業損及經濟利益。而在美國司法部的起訴書中，雖然羅列了許多Google的反競爭、壟斷行為，但最終也只是要求法官確認Google的壟斷行為，並對其進行結構改革，並要求Google不得再有任何反競爭行為。換句話說，就算行政與立法部門都同意尖牙企業造成的負面影響，但究竟該怎麼解決，仍然留了一大片模糊空間。

無論如何，美國瞄準尖牙企業的第一槍已經開出，這也注定會是2021年，美國乃至於全球科技業備受矚目的焦點話題。





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