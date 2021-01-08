國際不確定因素難解 台商回台投資意願因而大增

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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這兩、三年的台灣民間投資出現了久違的榮景，除了得歸功於半導體業的製程設備採購更新，也不能忽視台商回台投資的效應，尤其當美中貿易戰以及新冠肺炎疫情均未消停時，這些在海外打拼多年的台商終於發現：家真的才是最好的避風港。

去（2020）年年底，在一場婚宴聚會上，當同桌的賓客聊到央行最新發布的打房政策時，一位來自台中的不動產業者忍不住透露，「這對中部的台商根本沒有影響！」他解釋，「那些人實力都堅強得很……要買房子隨時都拿得出上億資金，根本不用辦抵押；而且，反正現在疫情也沒辦法出國，就乾脆留在台灣買車、買房…..。」

一年多前，當新冠肺炎疫情還在萌芽階段，很多人套用2002、2003年SARS的經驗來預測疫情對台灣社會經濟的影響。但現在看來，即使這波疫情還沒結束，當年主要的「受災戶」：房地產業，這一次反而成為最大受惠者。畢竟，當年為了拯救房市，政府還特別端出了土地增值稅減半徵收的優惠政策，而這一次，央行則是對購地、法人購屋端出了更嚴格的貸款上限，以嚴控銀行業浮濫辦理不動產放款的亂象。

新冠肺炎疫情下，房地產業反而受惠

「房地產市場淡季不淡，」住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，根據內政部統計，六都建物的買賣移轉數量，在2020年第3季突破了9萬戶，創下近5年新高，若以房價來看，則是雙北的漲勢最為明顯，新北更突破了歷史新高。值得注意的是，除了住宅市場，商用不動產的交易也非常活絡，徐佳馨就指出，由於台商回流的效應，工業地產成為交易主力，像是台中、桃園、台南都看得到需求大增。「我們還發現，過往商用不動產的買家大多是壽險公司或建商，但今年是連科技業都開始進場找標的。」

房市、股市在疫情中大漲，原因除了超級寬鬆的貨幣政策外，台商回台投資的效應也不可忽視。從2019年開始，經濟部推動了三大方案（歡迎台商回台投資方案、根留台灣企業加速投資方案、中小企業加速投資方案），希望海外台商能夠加強在台投資。經過了約兩年，根據經濟部統計，已經共有777家企業通過審核，創造的就業機會估計達到98,155人。

表1：投資台灣三大方案比較表 （資料來源：https://investtaiwan.nat.gov.tw/）

不可諱言地，除了有政策激勵，美中貿易戰以及新冠肺炎疫情的雙重不確定因素，才是台商返鄉的關鍵因素。根據經濟部投審會在2020年12月剛發布的「2020年對海外投資事業營運狀況調查分析」，受訪的海外台商中，分別有18.92%以及3.89%的比例，會因為美中貿易戰的影響，減少對大陸以及對美國的投資，而且這兩個數字與2019年相比均呈現增加趨勢。換句話說，隨著美中貿易戰的延長，海外台商對於美、中兩國的投資都傾向減少。

另一方面，當被問及新冠肺炎疫情的影響時，有16.64%的受訪台商表示會因此減少在大陸的投資，卻也有20.7%的受訪者表示願意增加在台灣的投資。其中，又以資訊電子業者最為積極。總結來看，雖然外在不確定因素使得台商對於海外投資布局的態度，在這兩年轉趨保守，但台灣在資通訊產業的好表現，尤其是肺炎疫情帶來的新產品需求，已經吸引住海外台商的目光。

台商回台投資，至2020年底總金額已經破兆

不過，台商回台投資，並不代表台「資」回台投資。「台商返台投資，資金絕大部分都是在台灣『就地取材』，」東華大學公共行政學系榮譽教授高長指出，經濟部的三大方案當中，並不要求台商必須將資金匯回台灣；相關數據看得出這個現象：經濟部的投資台灣事務所網頁顯示，截至109年12月31日為止，投資台灣三大方案的總金額已經達到了11,738億元，但財政部的資料卻顯示，依據「境外資金匯回專法」申請匯入資金到台灣的總金額，到2020年12月14日為止只有2,216億元，兩者相差了近9千億元。

再者，根據經濟部工業局境外資金實質投資的統計資料，被核准的境外資金匯回投資總金額僅有703.52億元，其中用於建築物（如土地廠房）的金額為201.72億元，真正用在設備技術上的則為470億元左右。整體而言，台商的確回流台灣了，但大部分資金可能還在海外，至於確實回到台灣的資金，真正投入產業活動的比例也不高。這些在2021年都有待加強。

那麼，台灣該怎麼做才能成功吸引外資呢？不妨換個角度，看看在台灣的僑外資企業的期待。根據經濟部投審會的調查，服務業僑外商最希望推動生活環境國際化與優質化、強化租稅獎勵措施、提高法規透明度與一致性；非服務業僑外商則希望強化租稅獎勵措施、推動與更多國家簽訂自由貿易協定（FTA）、推動生活環境國際化與優質化。換句話說，如果台灣社會能夠真正對全世界開放、提高法制的可預測性，那麼除了海外台商，各國企業都會有興趣來台灣做生意。





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