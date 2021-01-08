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USPTO局長：面詢是讓Claim達到可核准狀態的有效工具

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

USPTO局長2020年聖誕節前發文強調面詢 (Interview)在專利申請期間的重要性，另也宣布Full FAI試行方案因使用率過低，預定2021年1月15日停辦。

USPTO局長Andrei Iancu 2020年聖誕節前再於該局局長網誌貼文，一方面強調面詢在專利申請期間的重要性，另也宣布Full First Action Interview Pilot（Full FAI）因使用率過低，預定2021年1月15日停辦這項試行方案。

USPTO PPAC在2020年11月19日召開季度會議，有官員報告第四季外部專利事務品質調查結果：USPTO循例自申請量較大的事務所及申請人發出約3200份問卷，結果顯示該局使用者對USPTO面詢頗多好評，一般認為有助申請案程序向前推進、達成速審速結目標，並有受訪者指出，經過USPTO多方鼓勵使用面詢程序、優化面詢申請及進行介面，美國審查官多持開放合作態度、樂於接受面詢，並非所有專利局的審查官都這麼容易接觸配合。

如貼文所說，面詢發動方可能是審查官，也可能是申請人，在申請案有OA需回覆、准證前景尚難評估之時，其實是USPTO最常見的面詢時點，因為無論是人在USPTO局內面對面坐下、透過網路遠端視訊或電話聯繫，都可能產生比文字往來更直接且有意義的對話。當審查官對申請人的發明內容有更好理解，將有助縮短雙方認知差距、達成共識。

依USPTO局長提供的統計結果，至少曾有一次面詢的申請案件比例，2010年度為19.6%，2020年度已達38.1%，為歷年最高記錄。而近期數據顯示，對比未曾面詢的申請案，至少曾有一次面詢的申請案核准機會高出一成，顯示面詢是拿到USPTO核准結果的有效工具。相形之下，Full FAI試行12年，只有約0.2%的申請案曾使用，此時退場，預料影響有限。


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