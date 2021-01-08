汽車典範轉移：5G、AI與軟體概念正在顛覆既有汽車產業

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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過去數十年來，資訊科技應用是帶動台灣經濟成長的重要動力，過去台灣的強項在於研發製造消費性電子產品，近年來交通應用也走向智慧化，汽車不再只是製造產業，而是納入大量的資通訊技術發展車聯網，近90%的創新來自於軟體而非機械系統，未來汽車市場的勝負，將由軟體力量決定……

林佳龍：交通部五年將投入171億元推動智慧交通

交通部長林佳龍出席「大肚山跨域創新產業高峰論壇」時指出，邁入5G時代後，因為5G有大頻寬、低延遲、廣連結等特性，讓智慧交通成為可能，交通部已成立交通科技展業會報，包括5G應用發展、電動巴士、鐵路、自行車、智慧運輸等項目，都要成立交通科技產業國家隊， 預計五年內投入171億元，編列預算落實產業智慧化，台灣以2030年達成市區公車全面電動化為目標，屆時將有10,600輛的需求，不僅估計產值效益達1700億元，還能創造5.6萬個就業機會；後續將再導入公路國道客運車輛約4,000輛 。

新冠肺炎衝擊全球後，後疫情時代為生活帶來大幅轉變，都市化的持續發展、偏鄉地區人口逐漸老化，政府必須面對創新與傳統之間的整合，由科技導入的自駕車、無人載具、智慧物流等應用已成交通趨勢，交通部已制定未來交通創新的發展方向與推動策略，首先是將電動巴士、自駕車、無人機、鐵道科技及交通行動服務，朝向國產化與智慧化的方向發展，希望能建立起台灣標準與台灣製造；再依據有國產化潛力的項目，鏈結台中、桃園等精密機械、電機與零組件製造發展產業聚落。其次是採公私協力模式導入5G新科技產業，將各類智慧交通科技應用於5G、大數據，進行異業跨領域整合示範驗證。最後是落實2020年5月推出的交通科技產業政策白皮書政策，預計在未來五內將投入新台幣171億元發展台灣的智慧交通，交通部也歡迎相關業者加入交通科技產業國家隊。

林佳龍強調，雖然新科技可以改變交通型態，但是由於還涉及了人、車、環境等因素，未來從事公共運輸基礎建設時必須採取新思維，5G行動通訊和區塊鏈的成熟，讓交通行動服務（Mobility as a Service）平台得以運行，並可整合大數據、人工智慧與機器學習，進一步達成車聯網和自動駕駛。

鴻海推動MIH電動車開放平台大聯盟

鴻海集團技術長魏國章則以「汽車產業新浪潮下的典範轉移」為題進行分享，魏國章觀察目前的汽車產業，多數仍從硬體定義的觀點出發，導致系統相對封閉、架構相對複雜、管理和參與難度也高，鴻海集團近期推出MIH電動車開放平台，「軟體與開放」正是核心價值，希望透過軟體概念顛覆既有汽車產業。MIH平台鎖定支援多種個人化模式的自動駕駛和智慧車應用，並積極投入智慧車領域，目前全球已經有超過200個重要廠商參與，根據鴻海提供的資料，MIH平台的全球夥伴包括亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）、微軟（Microsoft）、聯發科（MediaTek）、高通（Qualcomm）、德州儀器（TI）、意法半導體（ST）、羅姆（ROHM）等等。

開發費用太高、開發期長、資源不足是傳統汽車產業的三大痛點，鴻海提出的對策是電動車硬體開放平台MIH，透過開放技術規格，邀請各界夥伴加入，共同建構電動車軟體、硬體與零組件的生態系。 MIH平台第一個特色是模組化、彈性化、客製化；第二個特色輕量化與一體成型；第三特色為強大EEA架構、第四大特色是自駕車技術。

圖一、MIH開放平台四大特色 （圖片來源：鴻海）

自駕車推動方面，魏國章表示，軟體定義未來的世界已形成，現在汽車產業的痛點，還是採用封閉系統讓外界難參與開發，在電動車領域，純硬體思維已難滿足市場需求；對於未來車輛的想像，應該是軟硬體分離並且開放生態，各軟體都能設計個人化的自動駕駛模式及相關軟體，讓各種車輛來使用，相信也能大幅減少交通事故的發生。魏國章認為，未來將由軟體力量決定市場勝負，Google開放Android平台成就智慧型手機盛世，此一論點已在智慧型手機領域充分展現，將來在電動車領域亦是如此。除了軟體思維之外，開放式平台也會成為電動車必然趨勢，原因在於軟體開放平台可隨系統改版提升功能，具備升級及升值優勢，軟硬分離架構也可縮短產品開發期並構建產業鏈，鴻海的MIH平台就是希望集結眾人智慧，打造功能更強大、成本更低的電動車。

鴻海宣布將在2021年1月正式對外釋出首款「EV Kit」工具平台，聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構，降低廠商的跨入門檻，打造共創共榮的電動車生態鏈。作為實現MIH開放平台第一步，首款EV Kit預計於2021年1月正式對外揭露硬體規格及軟體介面，2月開放全球預訂，4月底開始交付。未來將提供系統開發者包含Drive -by-wire、自動駕駛、IVI系統等，尖端先進架構的EV車輛功能確認與測試用載具，且同步支援整車、系統或單件技術服務，也可擴充及客製化的電子電機架構，包含自駕系統配套元件供使用者做選擇。

魏國章認為，汽車產業走向智慧化已經是既定趨勢，在此龐大的市場中，台灣廠商必須找到自己的角色，這也是鴻海集團推出MIH電動車開放平台的主因，希望可以透過開放軟硬體，讓更多廠商參與此供應鏈。

中華電信將服務延伸到車聯網

中華電信研究院院長林昭陽表示，AI與軟體正在改變交通產業，電動車大廠Tesla成功的關鍵，在於透過軟體、AI等新技術創造出新典範，改變了原本汽車產業的樣貌及獲利模式，電動化、共享化、聯網化及智駕化等，成為目前汽車業者發展的重要方向。

林昭陽進一步指出，5G完善了車聯網進一步發展的可能，將過往生活、工作、娛樂及移動等原本分散的空間，得以進一步串接在一起。而在扮演串接角色的車聯網平台上，則有機會發展出保全、監控、娛樂、MaaS、共享等不同於傳統的創新應用與服務。林昭陽同樣也強調軟體的重要性，汽車產業也將從「機械定義」的汽車，轉變成由「軟體定義」的汽車，近90%的創新來自於軟體而非機械系統，結合AI的軟體定義的汽車，將成為汽車智慧化的基礎與核心，汽車將會因軟體而升級，不再像過往因為硬體落地後就開始貶值。

林昭陽認為，汽車產業的遊戲規則已經被改變，既有業者很難應對數位創新者挑戰，但無論是傳統或新一代汽車業者，都將會遭遇摸索新商業模式、新競爭者進入、軟體化/模組化不足、欠缺開放性標準等挑戰。中華電信近期也積極將電信服務延伸到車聯網，中華電信現在已提供了自駕接駁、智慧路口等車聯網解決方案，並結盟自駕車夥伴共同投入自駕車應用領域，參與政府無人載具科技創新計畫，希望藉此打造台灣在智慧交通與未來車的生態鏈，並，將成功模式輸出到海外市場，擴大台灣產業的利基。





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