【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

炎熱的夏天，在自己家游泳池或是社區游泳池，父母親帶著小孩一起嬉水、玩樂，小孩套著可愛的獨角獸游泳圈，一旁準備著不會讓飲料沉下去的獨角獸飄浮飲料船（如圖1），全家大小一起享受歡樂無限的泳池派對；或是年輕人揪著朋友或同學一起在游泳池舉辦派對、玩樂，一旁準備著不會讓飲料沉下去的充氣飲料船（如圖2），大家一起享受泳池的夏季歡樂派對。

※本文摘錄自[獨角獸充氣玩具設計專利的無效和侵權審查]

圖1：充氣式的獨角獸泳圈及充氣飲料船

圖2：巨型充氣浮墊及飲料船的圖片

Covves獨角獸充氣浮墊與飲料船的設計專利

Covves公司是一家製造和銷售充氣泳池玩具，發明了巨大的游泳池獨角獸充氣浮標並在全球推廣，其中一款游泳池充氣玩具是2016年及2017年最受歡迎。2015年8月，Covves公司將巨型獨角獸充氣玩具申請美國設計專利，公告號為D787,617（D617專利，如圖3左側），另在2016年11月，以部分延續案（C-I-P）申請一個充氣玩具的設計專利，公告號為D783,370（D370專利，如圖3右側），標的是充氣獨角獸飲料船的裝飾性設計。

2018年10月，Covves公司向加州中區聯邦地方法院指控Dillards公司等的泳池浮墊產品侵害了D617專利，其中包括：(1)巨型獨角獸浮墊，(2)獨角獸驕傲浮墊，(3)巨型閃閃發光的獨角獸浮墊和(4)閃爍Lil浮墊，統稱為「仿冒浮墊」（如圖10）。原告還主張，被告銷售的一部分售獨角獸飲料船（仿冒飲料船）侵害了D370專利。被告提出簡易判決請求，認為被告產品未侵害原告的D617專利及D370專利，而且專利因顯而易見而無效。原告提出簡易判決，認為專利權有效，且被告產品侵權。

圖3：Covves公司泳池獨角獸充氣玩具及飲料船的設計專利

設計專利顯而易見性的無效審查

法院首先根據顯而易見性考量D370及D617專利是否無效。在Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.案件中，法院「為了確定通常技藝之人士是否會結合先前技藝的知識來創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀，必須採用兩步過程」。

第一步驟是確定主要引證文獻，其設計特徵與請求保護的設計是「基本相同（basically the same）」，審判法院需要，（1）辨別整個有專利之設計所創造的正確視覺印象；以及（2）確定是否有一個單一的引證文獻可以創立「相同的視覺印象」。如果需要進行重大修改才能使參考看起來像請求保護之設計，那麼這個先前技藝就不能作為主要引證。整體上，所謂的「主要引證」看起來像是所主張的D889設計，但是CAFC裁定它不是「基本相同」，因為其構成元件存在「實質差異」，例如：不同的螢幕特徵，框架穿孔和附屬元素。

圖4：Apple D889專利與Fidler平板電腦之比較

一旦確定了符合的主要引證文獻，先前技藝中的其他參考文獻「可用於對其進行修改以創造具有與請求保護之設計相同的整體視覺外觀的設計」。其次，如果這些次要參考與主要引證是密切相關，以致於該技藝領域中具有通常水準之設計者見到一份引證文件可聯想到修飾另一引證文件之設計。顯而易見是法律問題，為了支持對簡易判決的顯而易見性的認定，法院必須得出結論，相關領域熟習該技藝之人士會顯而易見地結合請求設計與先前技藝，從最有利於專利權人的角度來看待事實。

D617專利的無效性審查

主要引證資料

被告主張，「水面上的麗塔（Rita on Water）」的照片（如圖4右側），坐在水池上的麗塔·海沃思（Rita Hayworth）坐在看似充氣的馬上面，為顯而易見性分析提供了主要引證。原告認為該圖像不是正確的主要引證，因為它不會產生與D617專利「基本相同」的視覺印象。為了確定「水面上的麗塔」圖像是否是適當的主要參考，法院必須首先辨別整體D617專利產生的視覺印象。

圖5：D617專利與主要引證比較

D617專利設計創造了一個簡化獨角獸的視覺印象，獨角獸具有圓潤的鼻子和頭部、突出的鬃毛、圓錐形的尖角、突出的圓錐形的耳朵和彎曲的S形尾巴。尾巴在此S形的頂部和中間連接到游泳圓形管圈。鼻子、頭部和脖子形成的角度為L形。「水面上的麗塔」圖像與D617專利設計產生獨角獸的視覺印象不同，圖像中的充氣坐墊（Rita Float）創造了馬的視覺印象。兩個設計之間還有其他區別：Rita Float的鬃毛延伸到馬脖子以下、它的耳朵是逼真的形狀，而不是圓錐形的；鼻子，頭部和脖子形成的角度是U形，而不是L形。

法院裁定，「水上麗塔」圖像無法產生與D617專利設計「基本上相同」的視覺印象。整體而言，D617專利創造了簡化的獨角獸的視覺印象，而Rita Float則創造了逼真的馬形印象。因此，水上的麗塔圖像不是正確的主要引證。

次要參考資料

由於被告未能找到適當的主要引證，法院不會考慮次要參考資料。被告未能舉證證明D617專利在顯而易見性的無效。因此，法院拒絕了被告關於D617專利無效的簡易判決動議，法院對原告對D617的有效性部分進行簡易判決。





【詳細內容請見《北美智權報》276期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】