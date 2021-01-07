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2020年或為史上「最難就業年」：受疫情影響，單位招聘延期，線下招聘變「雲招聘」，許多企業不僅縮招，甚至出現了大量裁員的情況，加之高校畢業生人數再創歷史新高，進一步加劇了就業形勢的複雜。

中國國務院總理李克強在國務院常務會議上強調，穩就業是「六穩」的首要工作，也是「六保」的首要任務，各有關方面一定要高度重視，確保完成全年目標任務。保住就業就可以穩住經濟基本盤。

大陸IC行業今年可謂內憂外患，但依然為保就業做出了突出貢獻。不僅創業企業如雨後春筍，創造了更多的就業機會，而且已成規模的上市公司也能夠穩定發展，保證就業。

集微網通過整理120家中國芯上市公司公開訊息，對半導體產業及各公司的員工總數情況作了簡要分析。

截至目前，中國芯上市公司員工總數為37.07萬人，其中生產人員19.1萬人，占比51.52%；技術人員9.51萬人，占比25.65%；銷售人員2.04萬人，占比5.49%；其他人員4.53萬人，占比12.21%，另外，研發人員7.59萬人，占比20.48%。

在120家上市公司中，有10家公司員工人數超過1萬人，其中長電科技、聞泰科技和木林森排在前三，分別為23,017人、22,467人和21,687人，其他排在前十的分別是華天科技、納思達、環旭電子、中芯國際、同方股份、通富微電和三安光電。這10家公司的員工總數為178,368人，占整個半導體行業上市公司總數的48.12%。

120家上市公司的平均員工人數為3089.2人，其中生產人員為1872.3人，技術人員805.9人，銷售人員171.2人，其他人員377.2人。

從細分領域來看，設計領域平均1817.4人，製造領域11839.8人，封測領域10894.3人，設備1350.5人，材料1423.1人，電子元件3783.9人，IDM領域4638.3人，分銷1023.5人。其中製造和封測領域平均數量最多，超過1萬，而設計、設備、材料、分銷領域都在1千人左右。

在各細分領域員工人數最多的分別是納思達（設計）18993人，環旭電子（製造）18648人，長電科技（封測）23017人，北方華創（設備）4643人，中環股份（材料）9395人，三環集團（電子元件）7001人，聞泰科技（IDM）22467人，深圳華強（分銷）1887人。

從研發人員占比來看，全行業總占比為20.48%，各公司研發人員占比排在前十的分別是匯頂科技、芯原股份、富瀚微、博通集成、中穎電子、寒武紀、晶晨股份、北京君正、瑞芯微和全志科技。

在細分領域，設計和設備領域研發人員占比最高，超過30%，IDM研發人員占比為21.05%，封測研發人員占比18.26%，其他領域占比都為15%左右。

完整榜單請參考：2020/12/27，「【集微發佈】中國芯上市公司員工人數排行榜：製造/封測公司過萬 設計公司千人規模」。

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