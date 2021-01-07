歐盟邁向數位單一市場的新里程碑：數位服務法(DSA)與數位市場法(DMA)

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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科技巨頭（Big Tech）對公眾生活的影響日益擴大，如何在科技發展、商業利益與個人權利之間取得平衡，已成為各國重要課題。歐盟（EU）於2020年12月15日同時提出《數位服務法》（Digital Service Act, DSA）與《數位市場法》（Digital Market Act, DMA）草案，便期望透過強而有力的監管架構，為歐洲打造兼顧人權保障與公平競爭的數位環境。

歐盟執委會（European Commission）曾於2014年至2019年優先事項中提出「數位單一市場」（Digital Single Market, DSM）策略，聚焦在取用（使消費者及企業更容易取得數位商品與服務）、環境（為數位網路及創新服務打造合理且公平的競爭環境）以及經濟與社會（極大化數位經濟的增長潛力）三大面向，立法成果相當豐碩。

如今，在2019年至2024年優先事項中之「歐洲適應數位時代（A Europe fit for the digital age）」策略，再度推出DSA與DMA兩大法案，為歐洲數位監管工作揭開新的篇章。相較於美國以反托拉斯法制衡科技巨頭，不僅因應緩慢而且成效不彰，歐盟透過該兩項立法，能夠積極規範而非直至損害發生才出手懲處；不過，DSA與DMA仍有待歐洲議會及各會員國完成立法批准，預估需數個月甚至數年才能生效。

DSA法案：建立安全且具問責機制的線上環境

保障基本權利的另一項利器

自2018年起實施之《歐盟一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation, GDPR），普遍認為是歐盟捍衛基本權利的一記重拳。而如今，DSA儼然成為「第二部GDPR」，要求平台業者重視使用者權利，並且制定符合人權標準的監管規範，藉此處理線上仇恨言論及不實訊息、提高線上政治廣告之透明度、確保電子商務公平性等議題。此舉不僅全面性地改變歐洲對於線上服務的監管方式，也將如同GDPR一般，為網路內容治理樹立全球性標準。

規範焦點

DSA重新審視近20年未予修訂的電子商務指令（e-Commerce Directive），並針對目前需求提出新監管架構，重點包括下列幾個部分：

針對線上商品及服務之非法內容的打擊措施 ，例如使用者標記機制、平台與「信任舉報者」（trusted flagger）的合作機制等。

，例如使用者標記機制、平台與「信任舉報者」（trusted flagger）的合作機制等。 有關線上市集 企業用戶之可追溯性的新規則 ，以協助確認非法商品的賣方。

，以協助確認非法商品的賣方。 為使用者提供有效的防衛措施 ，包括有機會質疑平台內容審查的決策。

，包括有機會質疑平台內容審查的決策。 線上平台的公開透明措施 ，廣泛涵蓋各個面向，例如推薦系統所使用的演算法。

，廣泛涵蓋各個面向，例如推薦系統所使用的演算法。 超大型線上平台有義務採取風險對策，以防止濫用系統，包括透過獨立稽核機制監督風險管理措施。

研究人員得存取 關鍵平台的 資料 ，以審慎檢視平台的運作方式與線上風險如何演變。

關鍵平台的 ，以審慎檢視平台的運作方式與線上風險如何演變。 建立監督架構以因應線上空間的複雜性 ：在新成立的歐洲數位服務委員會之支持下，主要由各成員國進行監督；執委會同時針對超大型線上平台強化監督及強制執行。

線上服務供應商的新義務

DSA所規範的線上中介服務涵蓋下列四類，並按其角色、規模及影響力制定不同的累加義務（cumulative obligation）：

中介服務 ，提供網路基礎設施，例如網路存取供應商、網域名稱註冊機構。

，提供網路基礎設施，例如網路存取供應商、網域名稱註冊機構。 託管服務 ，例如雲端及網路託管服務。

，例如雲端及網路託管服務。 匯聚買賣雙方的線上平台 ，例如線上市集、應用程式商店、協同經濟平台（collaborative economy platform）與社群媒體平台。

，例如線上市集、應用程式商店、協同經濟平台（collaborative economy platform）與社群媒體平台。 超大型線上平台 （very large online platform），其接觸對象至少達歐洲4.5億人口中之10%，在傳播非法內容與社會危害方面具有特殊風險。Facebook、YouTube、Twitter、TikTok等皆屬之。

前述四類業者各自的累加義務大致可表列如下。極其明顯，超大型線上平台必須落實眾多強制性要求，例如必須以明確易懂的方式向使用者說明，其推薦系統的演算法所使用之「主要參數」，同時必須提供修改參數的選項，至少包括「不使用足跡分析（profiling）」一項(Art.29)。

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