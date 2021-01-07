後疫情時代下區塊鏈應用法律風險

【蔡毓華／資策會科法所價值拓展中心 法律研究員】

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面對新冠肺炎肆虐當下，企業推動數位轉型已是必然。利用區塊鏈技術的弱中心化、難竄改、快速交易清算以及透明易稽核等特性，確實可填補現實交易鏈中斷的難題。然而，企業採行區塊鏈技術的過程中，也必須就相關的潛在風險施加相當注意，透過積極管理風險作法構築數位信任，形塑成功的數位轉型，以避免風險管理不當而帶來的聲譽減損、營運損失，進而衍生營運危機。

2020年新冠肺炎疫情的大爆發，致使各國紛紛採取社交距離控制措施抑制病毒，與此同時，意外加速了企業數位轉型的腳步。區塊鏈技術應用的經濟潛力也於此時再次顯現並被強調。作為比特幣的基礎技術，區塊鏈技術具有弱中心化、難竄改、快速交易清算以及透明易稽核等特色。在面對新冠肺炎所引發的交易活動中斷問題，世界經濟論壇指出，區塊鏈技術將可協助紙本數位化，通過數位方式，優化供應鏈流程進行可視化管理；確保供應商營業秘密安全，由供應商於其所有之區塊鏈節點上審核資料共享權限，並安全地進行資料傳輸；鼓勵供應商利用資料共享方式營利，建立融資生態系統。雖然區塊鏈技術無法解決病毒問題，但是，卻能有效協助填補疫情肆虐當下所需要的交易與業務活動缺口。

只是，以區塊鏈技術取代傳統物理實體手段，是否真的如世界經濟論壇所言，可做為未來企業克服因疫情而受影響的交易活動解方？因為採用區塊鏈技術進行數位轉型的當下，首要關鍵仍是確保業務核心－「交易活動之可信任性」。先建立信任，通過網際網路所串連的業務工具和策略才可能成功。是以，採用區塊鏈當以構築數位信任為前提，就運用區塊鏈技術進行數位轉型所生之風險杜漸防微，避免操作上或技術上問題帶來營運與聲譽風險。

觀察企業採用區塊鏈技術運用所涉者，主要以資料數位化為基礎，通過分散式結構與共識機制管理，進而達成資料傳輸、資料共享，並衍生數位資產、智慧合約等應用。在此過程之中的法律風險，參考國際上就區塊鏈風險管理的概念，大致上可區分為標準風險、價值移轉風險以及智慧合約風險三類。

區塊鏈技術之三大法律風險

所謂標準風險，乃採用區塊鏈技術者一般可能面臨之共通性風險，包含網路安全、操作危險、合規問題等。首先，網路安全風險涵蓋實現公有區塊鏈技術所需的非對稱密碼系統金鑰，如因安全漏洞給予駭客攻擊機會導致金鑰滅失，將為企業及用戶帶來損失；操作風險則是指操作斷點，分別有技術錯誤及人為錯誤。技術錯誤係因網際網路、設備不良（或缺失）致使業務延遲，又或是系統維護錯誤造成業務中斷。人為錯誤則包含如員工、代理商技術操作或控制不當致使失敗和損失，觸發客戶和投資者的賠償責任問題；至於合規問題則是指企業於採用區塊鏈技術時，宜就技術之外部法規環境不確定性加以考慮，包含未來是否可能有監管反彈風險，即早建立對應措施避免違法。

其次，價值移轉風險則是指資料傳輸過程所生之風險，換言之，是指不同區塊鏈系統之間進行數位資產、資料交換的可能衍生的風險。由於區塊鏈技術弱中心化、難竄改特性，可由不同節點共同驗證數位資產，適度填補了數位資產在交易上難確知其是否真實存在、以及是否被重複交易等困局。然而新技術的應用卻也帶來新興風險，而需要就數位資產此類數位化資料交換過程的互操作性、資料完整正確性等施加相當注意；另方面，價值移轉過程在資料傳輸上，除可能涉及隱私外，也可能涉及營業秘密保護法問題，各節點雖以雜湊值進行儲存，不會顯示其內容，但是某些詮釋資料（metadata，或又稱後設資料）可能可供節點參與者使用，透過詮釋資料所顯示之活動類型以及公鑰地址的監視，或許能從中推斷相關參與者的活動，造成營業秘密受他人窺探。

最後有關於智慧合約風險部分，涉及企業以智慧合約進行契約自動化執行。在自動化執行的流程中，必須保證執行程序上無人可干預。也就是原則上，程式一經布署於區塊鏈上，即需要確保契約內容無法被更改。此無法更改的不變性在面對詐欺、程式錯誤時，如無建立配套可能會形成契約風險。另外，亦應注意智慧合約應用也可能受到現實情形限制，如果是無法明確定義的法律條款，像是相當合理期間此類不確定法律概念，則會因為無法預先定義參數而難以實現，造成民法上契約無法履行的問題。

綜上所述，面對新冠肺炎肆虐當下，企業推動數位轉型已是必然。利用區塊鏈技術的弱中心化、難竄改、快速交易清算以及透明易稽核等特性，確實可填補現實交易鏈中斷的難題。然而，企業採行區塊鏈技術的過程中，也必須就相關的潛在風險施加相當注意，透過積極管理風險作法構築數位信任，形塑成功的數位轉型，以避免風險管理不當而帶來的聲譽減損、營運損失，進而衍生營運危機。





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