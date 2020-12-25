化學結構之專利檢索 - Ⅱ

【喻韜／北美智權 專利工程研究員】

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本次將延續北美智權報275期化學結構之專利檢索—Ⅰ，介紹PATENTSCOPE中以結構式進行檢索的方式，並實際以不同的結構式實測。

上傳結構

依照前次的方式進入化合物檢索後，即可點選「上傳結構」選項，進入其介面。

按下「Upload」後即可由本機選擇想要上傳的結構式。該介面中提示有可接受的檔案格式，其中較不為一般人所知的是 .mol 這個檔案格式，該格式最初為ChemDraw、ISIS/Draw等較為主流的分子結構編輯程式所採用，爾後逐漸變為通用檔案格式。然而，筆者建議在專利工程師的日常工作中盡量採用／轉存為圖形格式，以避免與客戶稿件往來時，或是電子送件時發生不相容的意外；因為一旦發生意外，輕則需要付出額外的心力，重則失去較早的申請日。也因此，本文均以圖形格式進行操作，不對 .mol 格式進行測試。

本次以乙醯胺酚 (檔名：Acetaminophen.jpg) 為例，化學結構圖形上傳後系統即自動開始分析、評估，以乙醯胺酚來說，這個過程大概只有三秒鐘。

之後，頁面便自動跳轉至「結構編輯器」並呈現對input分析、評估的output，此時檢索者應該要檢查output是否正確，如果系統呈現的結構式有誤，則要進行修訂，完成修訂後，按下5. 評估以重新輸入結構式，如果要放棄當前進度，則可以按下2. 重置以回到化合物檢索最初的頁面。

進行到這一步驟時，如果沒有修改結構式的必要，基本上只要按下3. 子結構檢索或4. 精確結構檢索，就可以收取檢索結果了。與以文字進行檢索類似，以結構進行檢索時，4. 精確結構檢索也可以選擇是否搭配1. 檢索骨架；而3. 子結構檢索則是本文後段的重點。





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