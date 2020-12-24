遠距醫療納入健保給付 2021年正式啟動！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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外國行之有年的遠距醫療，在台灣卻一直停留在試辦階段。不過，隨著健保給付將把遠距醫療納入，明年起可望有更多醫療院所與資通訊業者投入其中，不但能嘉惠更多離島、偏鄉的民眾，更可能成為下一個發光發亮的明星產業。

本刊在前文（台灣遠距醫療法規現況與未來挑戰）曾經報導過今年在新冠肺炎疫情下，台灣的遠距醫療法規有了突破性的進展。不過，從明（2021）年開始，隨著遠距醫療將正式納入健保給付範圍，台灣的遠距醫療事業終於補上最後一塊拼圖，讓許多耕耘許久的相關業者，看到一線曙光。

「明年就是遠距醫療進入健保給付的元年！」在12月初由生策會舉辦的「台灣醫療創新國際競爭力論壇 - 遠距醫療、精準醫療、細胞治療」中，中央健保署主任秘書葉逢明一開口，就宣布這個好消息。「這已經不是試辦了，就是健保正式納入遠距醫療，」他解釋，在第一年當中，健保準備了1億元，作為遠距醫療的給付總預算，包括耳鼻喉科、皮膚科、門診、急診等項目的遠距醫療，都可以請領健保給付。

5G使遠距醫療效益更顯著

自從2018年衛福部發布「通訊診察治療辦法」之後，台灣才開始有業者投入其中，三年下來也已經小有成果。舉例來說，仁寶集團在嘉義、雲林、澎湖建構了社區的遠距照護系統，設計了可以24小時服務、還可用於醫院掛號的聊天機器人（chatbot）；遠傳電信則善用了電信商的優勢，以SaaS（軟體即服務）的策略定位，縮短城鄉之間的醫療資源落差。

「我們的優勢，就是可以為醫療院所設計整套的解決方案，降低他們系統整合跟維護的難度，」遠傳電信陳國正協理表示，他們鎖定的族群，分別是資源不足的偏鄉、急診後送和照護。「偏鄉跟大醫院之間的地理距離沒辦法改變，但我們可以使用科技，讓病人在到院的五分鐘前，讓醫生獲得更充足的資訊，增加急救成功率。」

這一切的構想，在5G開台營運後，有了更顯著的效益。陳國正解釋，遠傳在台東大武山與高雄醫學大學附設中和紀念醫院間，架設了5G的邊緣運算網路，把兩地之間的訊息延遲降低到10毫秒（ms），「如果在以前用4G網路，搭配亞馬遜的AWS雲端平台就會花上249毫秒；就算用了5G，如果把訊號先送往雲端再轉接，也得要23毫秒左右。」

圖1：遠傳在今年推出台灣首例的5G遠距醫療模式 （資料來源：https://www.fetnet.net/5G/5g-clinic.html）

醫材製造能力，是台灣發展遠距醫療的強力後盾

談到台灣發展遠距醫療的優勢，陳國正認為，優良的硬體製造能力絕對是關鍵。他指出，為了適應不同條件的偏鄉醫療環境，許多醫療器材都得重新設計。「血糖機、血壓計……我們本來以為都得去國外找，沒想到在台灣通通都有，而且連超音波用的探頭都可以做得比我手上的麥克風還小！」

此外，這些業者也不約而同地把居家照護視為下一個遠距醫療的大商機。陳國正指出，「台灣其實有很大的族群，他們不一定居住在偏鄉，但就是交通不方便，卻又獨居而且有定期上醫院回診的需求，」但現行衛福部的通訊診察治療辦法還是以「會診」為架構，也就是患者必須在當地衛生所醫師的陪同下，才能與遠端醫院的醫師進行線上診療。對此，來自健保署的葉逢明也表示，從2021年開始，健保署就會開始研究居家照護、長照與遠距醫療掛鉤的可能性；「當亞馬遜（Amazon）都開始做線上藥局，我們現在的通訊診療辦法，也該思考要不要修正了。」

生策會副會長楊泮池則提醒，要成功推廣遠距醫療，必須要從應用場域跟政策誘因下手，也就是切實解決醫療產業面臨的痛點，才能產生對的商業模式。「如果台灣的ICT實力能夠與醫療技術充分整合，創造出來的產業很可能是下一座護國神山！」





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