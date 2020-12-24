《IP小辭典》早期公開制度

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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在民國90年10月26日修正生效的專利法中，正式導入了發明專利的「早期公開制度」，這是台灣專利法劃時代的變革，也符合了國際發明專利的立法趨勢。由於發明專利申請案的審查期限較長，如果要等到實體審查審定核准後，社會公眾才能得知其申請內容，可能造成第三人對於同一技術內容進行重複研究、投資或申請，無法充分發揮專利制度的功用。而所謂「發明早期公開」，是指發明專利申請案自申請日 (若有主張優先權者，為最早優先權日) 後經過18個月，即解除保密狀態，使大眾經由公開得知其技術內容，避免企業活動重複投入研發及投資的浪費，並可使第三人得因發明技術內容之公開而及早獲得相關技術資訊，從事進一步研究發展、提升產業競爭能力。已被公開之發明申請案，即屬於「先前技術」，得作為其他專利申請案是否符合專利要件的引證資料。

發明專利申請案的公開時機

依專利法第37條規定，智慧局接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自「申請日」(有主張優先權者，則為「最早優先權日」，以下皆同)後經過18個月，應將該申請案公開。原則上，發明申請案經審查無不合規定程式且無應不予公開之情事者，18個月過後就會公開，但若15個月內尚未補齊文件者，將延至文件齊備後再進行公開作業。

發明申請案於早期公開審查時，不會進行可專利性審查。發明申請案只要經程序審查文件齊備，且有請求實體審查，即可進入實體審查階段。因此，發明申請案公開的時間，與進行實體審查的時間無關，也不會影響審定的時間。

發明早期公開的目的，在於避免重複投入研發及投資的浪費，申請人不得請求不公開或延後公開發明專利申請案，否則將喪失早期公開制度的意義。如果要撤回發明專利申請案，是否仍會被公開申請內容，則取決於撤回的時間點。 申請人如於申請日或最早優先權日後15個月內，申請撤回發明申請案時，原則上該申請案不會被公開；但如已逾申請日或最早優先權日後經過15個月才申請撤回，該申請案仍將公開 。另外，發明申請案於公開前已核准並公告於專利公報，取得專利權者，仍將自申請日或最早優先權日18個月後，刊登於發明公開公報。

發明申請案如有撤回優先權主張、處分不受理優先權主張或視為未主張優先權時，經申請人撤回、處分不受理或視為未主張者，其公開日將改自申請日後計算18個月；如果申請時有主張二項以上優先權，而原先最早之優先權主張經撤回、處分不受理或視為未主張者，則以其餘受理的優先權主張中，最早之優先權日後經過18個月公開 。但申請人若在最早優先權日後15個月才撤回最早的優先權主張者，該申請案仍將公開。

提早公開專利的優點

雖然專利法規定是經18個月後公開，申請人也可以申請提早公開，根據專利法第37條第2項規定，只要具備提早公開申請書，並繳納申請規費新台幣1000元，即可申請提早公開其發明專利申請案。申請人於提出專利申請案時，即可申請提早公開，但必須等申請案程序審查文件齊備後，智慧局才會進行早期公開審查及後續公開作業。若自申請日或優先權日起已超過18個月，才申請分割或改請為發明的申請案，因為是援用原申請日，自原申請日起可能已超過18個月，因此將儘速公開。

請求提前公開專利，對於申請人有什麼好處呢？發明專利申請案由於權利未定，無法禁止他人實施其專利，因此容易遭到侵權仿冒，但若申請提前公開專利，則可申請優先審查專利。根據專利法第40條規定，發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查。發明專利權期限，是從申請日起算20年屆滿，選擇提早公開專利，在遇到侵權時可以申請優先審查，對於電子產品等生命周期比較短的技術而言，早日授權將可以提高專利的利用率。

在發明申請案公開後，如有第三人實施公開的技術內容，專利申請人是可以請求賠償的。根據專利法第41條規定，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明申請案公告後，請求適當的補償金。對於明知發明申請案已經公開，在公告前仍繼續為商業上實施之人，亦得請求賠償。但要注意補償金之請求權，自核准專利公告之日起算，兩年間不行使即消滅。

發明申請案不予公開的情形

發明申請案有下列情事之一者，將不予公開：

不合規定之程式者。 自申請日(有主張優先權者，為最早優先權日)後15個月內撤回申請案者。另依專利法第30條主張國內優先權者，其被主張國內優先權之先申請案將自申請日後滿15個月視為撤回，故該先申請案亦不予公開。 涉及國防機密或其他國家安全之機密者。 妨害公共秩序或善良風俗者。

除了以上情形以外，所有之發明申請案均應予以公開，申請人不得申請不公開。

發明早期公開資料，將刊載於「發明公開公報」，依專利法施行細則第31條第1項規定，公開公報載明之事項如下：

申請案號。 公開編號。 公開日。 國際專利分類。 申請日。 發明名稱。 發明人姓名。 申請人姓名或名稱、住居所或營業所。 委任代理人者，其姓名。 摘要。 最能代表該發明技術特徵之圖式及其符號說明。 主張專利法第28 條第1 項優先權之各第1 次申請專利之國家或世界貿易組織會員、申請案號及申請日。 主張專利法第30條第1項優先權之各申請案號及申請日。 有無申請實體審查。





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