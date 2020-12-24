疫情下的台幣升值潮 產業界如何因應？

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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台幣這半年來的升值又快又猛，讓許多傳產業者擔心將因此喪失出口的競爭力。其實不用太擔心這波升值，因為外銷訂單金額仍在成長，國際資金也紛紛來台灣找尋投資機會，廠商不妨換個角度思考：如何利用這波升值潮，增強自己的競爭力。

今年台幣的匯率持續升值，如果以全球的基礎貨幣是美元來當標準，台灣人的財富在全球是明顯成長的。從台幣匯率和台灣股市的大幅成長，可以看到全球的資本願意前來投資台灣的意願相當高，如果沒有看到明顯的投資獲利誘因，全球資本不會大量湧入台灣進行投資。

圖1：1996年至今台幣兌美元匯率走勢

2020年是台灣經濟表現不平凡的一年，台灣GDP年度成長率並沒有以往年高出許多，但是這已經足以讓台灣的經濟表現在全球交出亮眼的成績單，因為世界各國受到中國武漢肺炎疫情的影響，幾乎都出現了經濟衰退。

圖2：近年台灣每季經濟成長率

圖3：近年韓國每季經濟成長率

圖4：近年新加坡每季經濟成長率

圖5：近年日本每季經濟成長率

圖6：近年中國每季經濟成長率

防堵疫情得當，台灣今年經濟表現堪稱亮眼

以台灣周圍鄰國為例，南韓、日本、菲律賓、中國，2020年至少都出現一季度的GDP衰退，東南亞的貿易樞紐國：新加坡出現連三季GDP衰退。相對於周圍許多經濟體的經濟表現不如預期，台灣如同往年一般的經濟成長，反而相對亮眼許多，關鍵在於，台灣非常有效的阻擋了中國武漢肺炎疫情的入侵。

圖7：2019年至今每月台灣受雇人數（單位：千人）

在中國武漢肺炎疫情席捲全球的上半年，台灣就業人口一度最慘減少約5萬多人，台灣的總人口約2360萬人，同時期的南韓就業人口減少超過百萬人（總人口約5170萬），日本就業人口減少超過150萬人（總人口約12600萬），新加坡第二季就業人口減少超過12萬人（總人口約571萬），歐元區就業人口減少超過510萬人（總人口約34190萬），美國就業人口減少超過2500萬人（總人口約32913萬），從就業數據和人口規模就可以體會，台灣經濟受到疫情的傷害相當小。

圖8：2016年至今台灣民間消費業營業額年增率變化

民間消費是台灣重要的經濟成長項目。2020年比較慘的是觀光旅遊和餐飲業，但上半年過後，台灣的餐飲業已經逐漸走出陰霾，年增率從負20%恢復到正成長，零售和批發產業也回到正成長。有些人可能會覺得，這樣的表現沒有特別好，但如果和亞洲其他地區相比，例如東南亞各國，那就可以觀察到明顯的落差，新加坡零售銷售一度衰退超過50%，東南亞表現較好的是越南，下半年就恢復年增率正成長。

從統計數據就可以看出來，台灣的民間消費在3〜5月份雖然也遭遇逆風，但相對於許多國家大規模的商業活動驟減，台灣的傷害可以說是相當小，扣除觀光旅遊產業，台灣的整體民間消費表現算是很不錯。

圖9：2019年至今東南亞各國零售指數年增率

即使台幣升值，台灣出口表現仍維持成長

台灣的另一個強項是出口貿易。8月以後的出口額直接攀升到歷史高點，而且望眼2021年，台灣的出口訂單還在持續成長，主要是美國的經濟持續復甦，消費力復甦，開始向外國進口補貨，而台灣是美國重要的貿易夥伴，台灣取得大量美國的商業訂單，可以預期後續的出口貿易還會持續成長，加上國際上已經有數家中國武漢肺炎疫苗的藥廠研發出好成果，等大規模量產以後，2020年下半年很有機會全面壓制疫情。

全球的商業活動恢復越熱絡，台灣的出口產業就能有越多的成長空間，雖然台幣持續升值會傷害台灣的出口商營運利潤，但是訂單增加，同時會增加營運獲利，貿易越熱絡，台灣的出口、進口、金融、倉儲、運輸、能源相關產業都會跟著受惠，對就業市場也會有正面幫助，就業市場維持穩健成長，又會回頭挹注民間消費的成長，對台灣來說，這是好消息。

圖10：2011年至今台灣每月出口值

圖11：2016年下半年至今主要國家/地區對台灣外銷訂單金額變化

台灣的民間消費持續成長，貿易成長能見度尚在，2021年全球半導體和科技業很有機會出現更強的需求成長，台灣的科技產業很有機會跟著受惠，對於外國投資人來說，股市就能預見勝算較高的套利空間，他們自然願意增加投資台灣的資本。

當然，投資和投機都會湧入台灣，推升台幣和股市的價格，以全球經濟恢復的速度來看，2021年上半年，全球很有機會持續復甦，台灣的出口產業能可以克服強勢台幣的環境，但是隨著下半年開始面對成長的基期墊高，屆時台灣的出口產業，很可能會敵不過強勢台幣的環境，屆時強勢台幣對台灣的經濟會是相對負面的隱憂。





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