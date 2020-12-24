金融業界的智財管理大哉問

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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玉山金融控股股份有限公司資訊長謝萬禮：「因為我們把金融創新當成一個很重要的策略主軸，所以很多金融服務、機制都會不斷進行創新，但有些服務及機制的開發不可能完全靠自己，必須要與外部廠商合作。我們過去常發現一件事，就是當我們把一些想法實現之後，便發現在很短的時間內，同業間就會出現同樣的服務或機制；這對我們來說是很大的挑戰。另一方面，我覺得專利在這方面是幫助蠻大的，就是說我們把靠自己研發出來的東西變成專利之後，同業間就知道這個東西不能隨便去繁衍，即使要採用也要花好一段時間才能調整出自己可以使用的產品。這可以把競爭時間拖長，也可以讓我們有更長的時間去享受研發競爭的成果。」

勤業眾信聯合會計師事務所於12月16日攜手國立政治大學產創總中心舉辦「智慧財產管理與公司治理產學調研報告發布暨專家研討會」，活動邀請了台灣智財界重要的業界代表，包括友達光電、宏碁、玉山金融，以及對促進台灣產業有很大貢獻的財團法人中小企業信用保證基金、台灣中小企業銀行，共同探討台灣企業的智財管理現況與未來發展。

調查發現，依產業屬性不同，台灣企業的智財管理發展亦有很大的差異。相較其他產業較早即投入智財保護與管理的科技業，多以技術保護為主，部分企業更已設立專責單位，依核心技術屬性分別進行專利布局，或辨識為營業秘密而加以保護。而過往以商標保護為重的金融業，則在金融科技（Fintech）的驅動下，逐漸意識金融專利與智慧財產權保護的重要性，更表示想師法科技業，發展一套適合金融業的完善智財管理制度。勤業眾信表示，透過這場科技與金融業的對談，希冀激發關注智財管理的其他業者共鳴，讓智慧財產管理的觀念擴及並深根在所有台灣產業，無論透過專利布局、或是智財權活化運用，讓台灣企業擁有的智慧財產具有實質的貨幣價值，幫助台灣產業升級，站穩進軍海外市場的關鍵一步。

向科技業學習，金融業可以少走冤枉路

當天會議第二場專家對談「智財管理與公司治理」，由德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅擔任主持人，與談嘉賓包括友達光電智權室資深處長余義勝、玉山金控資訊長謝萬禮、以及勤業眾信資深副總經理鄭淑芬。余義勝分享完他在科技業界的經驗後表示，如果金融業界可以跟科技業界學習，應該可以少走許多冤枉路。

余義勝說；「過去在公司與會計部門的互動就是財務長來問要花多少錢打訴訟或是申請專利。面板產業競爭相當激烈，有利益就會有競爭，有競爭就會有訴訟。因為國際情勢就是如此，所以訴訟好像是變成了唯一途徑。訴訟的過程都是花錢買的經驗。剛開始面對訴訟的時候都會盤算如何應戰，然後再摸摸口袋看自己是不是有專利，如果沒有的話就會想去買，專利買賣也因此興起。如果別人知道你在打仗的話，賣給你的專利一定比較貴。所以如果自己可以申請專利可以說是一舉數得，一方面可以展現研發成果，另一方面也可以證明你公司有這樣的實力。」

余義勝指出，友達自2004年從研發模式轉成戰鬥模式開始，可以說是經歷了3個回合。說3個回合是指在每次打完訴訟之後會簽合約，合約的效期通常只有幾年，而合約到期之後又會重燃戰火。在幾個回合下來，余義勝覺得是蠻成功的，因為友達已經可以完全用自己產出的專利來應戰。「專利、智慧財產權在公司是必要的投資，剛開始雖然要投資，但長久下來是可以有回報的。友達長期累積下來，已經可以讓公司在對外談判的時候站在一個比較有利的位子，談判下來也容易有比較好的結果。」

針對智財專利，金融業的佼佼者玉山金控有不同的體會。玉山金控資訊長謝萬禮分享了玉山金控在智慧財產管理的歷程。他表示自2016年以後，金融業因為Fintech的關係，才慢慢對專利領域的表現表示關注。玉山在1992年成立，過去對金融業的法規一直相當重視，管理非常嚴格。在初期，只會關注在使用軟體的時候會否侵權或有沒有被授權的問題。那時候的認知是金融業就是金融服務，服務業是沒有「專利」這個概念的，大部分銀行業者都是這種思維。

至於後來玉山金控在專利申請的部分急起直追是有原因的。謝萬禮表示：「因為我們把金融創新當成一個很重要的策略主軸，所以很多金融服務、機制都會不斷在進行創新，但有些服務及機制的開發不可能完全靠自己，必須要與外部廠商合作。我們過去常發現一件事，就是當我們把一些想法實現之後，便發現在很短的時間內，同業間就會出現同樣的服務或機制；這對我們來說是很大的挑戰。另一方面，我覺得專利在這方面是幫助蠻大的，就是說我們把靠自己研發出來的東西變成專利之後，同業間就知道這個東西不能隨便去繁衍，即使要採用也要花好一段時間才能調整出自己可以使用的產品。這可以把競爭時間拖長，也可以讓我們有更長的時間去享受研發競爭的成果。」

針對金融業的侵權問題，德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅指出，就在2019年，台灣已經有金融機構被控告了專利侵權，所以這個風險是存在的。

不過，余義勝認為被告不一定是壞事，這是一個從nobody變成一個somebody的過程。他指出從被告到應戰，都會碰到一個問題，就是老闆會問：「我們不是有很多專利嗎？拿出來反告他們吧。」其實就算手中有幾百幾千件專利，也很難拿出來告人。所以也因為經過這樣一個學習的過程，才知道如何去申請有用的專利，這一直是一件很重要的事情。余義勝說：「現在可以自誇一句，競爭同業只要敢來告友達，第二天就會馬上被告。要有這樣的底氣和能耐，當然要靠平常的建立。Fintech是一個新興的領域，如果一開始能結合我們科技業從失敗到成功的經驗，應該可以省掉許多力氣和金錢，讓投資更划得來。」

熊誦梅指出，如果真的要用的時候拿不出專利，還有一個辦法就是趕快去買，這部分可以找相關專家來協助，看應該買什麼專利，她認為可以提供給金融科技業作參考。熊誦梅個人推測是因為金融業給人的印象就是財力雄厚，所以不管是否可以告成，但成為被告的機會不低。

對此，謝萬禮相當認同，他指出過去金融業大家都以為是同業在競爭，但Fintech進來之後完全不一樣，因此，如果還是用傳統的角度去看，那未來會面臨很大的風險。因為有許多Fintech公司擁有許多專利，這時候只要推出一項新的服務或機制，便很容易會踏到別人佈下的地雷。所以在投入新計劃之前，就要先進行專利地圖檢索，先看一看，不要等最後投入很多人力金錢之後才發現已掉入了陷阱。

經過數年的經營，謝萬禮體認到雖然專利數量是一個很大的評估指標，但專利必須長期研發及維護，數量龐大的專利需要投入很大的成本，因此到後期真的要好好思考：那一些是有價值、值得保留的專利？那一些是有用的專利？必須要用專利來彰顯數位品牌的專業，這是金融業對未來挑戰應有的想法。這幾年間玉山金控不僅在專利數量上有長足的成長，而且幾乎全部是發明專利，可以說是質量並重。

具體評估企業IP治理制度與風險 強化公司治理能力

針對業者的面臨的挑戰，勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬表示，科技業與金融業之距離已越來越近。她很驚訝金融業對科技業的渴望，而玉山金控在這方面可以說是金融業的模範生，不僅超前佈署，且相當積極。但她認為現在要的不僅是IP地圖，更重要的是風險地圖。不管是科技業或是金融業，在研發還沒投入之前，便要進行風險盤查。風險盤查對金融業是很痛苦的，因為沒有足夠的人才去進行風險盤查，就算現在進行教育訓練也來不及、就算去買專利也不一定買得到合適的。因此她認為公司平常就要建立完整的資料庫：「我們要怕的不是現在，是3-5年後的專利戰，不要被眼前的一片祥和迷惑了。針對風險管理地圖，也可以由國家主導，針對Fintech做一個風險管理地圖，不用各家銀行自為政，以免資源浪費。」

鄭淑芬指出，企業在布局和發掘其影響營運的重要智慧財產策略時，應留意例如取得、保護、維護與運用等過程，以建置妥善的管理制度。建議也可採取策略導向地使智慧財產權的生命周期，從衍生至消滅各階段皆建立具體的評估指標與執行規畫，依據企業自身的需求，考量企業本身的產業定位、營運策略、商業模式、產品／技術生命週期等經營活動與策略，提供最適切的智慧財產風險管理機制及解決方案，及擬定智財戰略與執行。此外，鄭淑芬也提醒，企業亦可偕同外部專業智財團隊協助，藉由設立技術或商業機密資訊保護機制及進行智財盡職調查服務。透過台灣智慧財產管理系統（TIPS）驗證，強化公司治理能力，讓企業據以取得競爭優勢並確保智慧財產權實施與營運的自由。

綜合觀察產業的IP現況與未來布局

隨著台灣企業保護智慧財產的意識升級，調查研究發現，從科技業至金融業乃至其他高度關注智財管理的企業，皆開始思考企業的智慧財產布局和管理策略。目前科技業多已設置專責的智慧財產部門保護其核心技術，甚至頂尖業者更是擁有完整的營運和活化智慧財產的經驗與能力，區分核心與非核心技術，進行保護或授權、交易等運用。過往金融業雖偏重商標保護，但受到Fintech影響，金融業者也開始重視智慧財產的研發、管理與保護，甚至部分業者表示已透過收購或異業合作的方式取得相關技術，未來更希望朝向系統性的專利布局，及營業秘密分權控管制度發展，建立金融業的完善智財管理制度。





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