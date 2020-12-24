聽新聞
test
0:00 / 0:00

金融業界的智財管理大哉問

聯合新聞網 / 北美智權報
（專家對談：「智財管理與公司治理」。左起：德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅、 友達光電智權室資深 處長余義勝、玉山金控資訊長謝萬禮、勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬； 攝影：李淑蓮。）
（專家對談：「智財管理與公司治理」。左起：德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅、 友達光電智權室資深 處長余義勝、玉山金控資訊長謝萬禮、勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬； 攝影：李淑蓮。）

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

玉山金融控股股份有限公司資訊長謝萬禮：「因為我們把金融創新當成一個很重要的策略主軸，所以很多金融服務、機制都會不斷進行創新，但有些服務及機制的開發不可能完全靠自己，必須要與外部廠商合作。我們過去常發現一件事，就是當我們把一些想法實現之後，便發現在很短的時間內，同業間就會出現同樣的服務或機制；這對我們來說是很大的挑戰。另一方面，我覺得專利在這方面是幫助蠻大的，就是說我們把靠自己研發出來的東西變成專利之後，同業間就知道這個東西不能隨便去繁衍，即使要採用也要花好一段時間才能調整出自己可以使用的產品。這可以把競爭時間拖長，也可以讓我們有更長的時間去享受研發競爭的成果。」

勤業眾信聯合會計師事務所於12月16日攜手國立政治大學產創總中心舉辦「智慧財產管理與公司治理產學調研報告發布暨專家研討會」，活動邀請了台灣智財界重要的業界代表，包括友達光電、宏碁、玉山金融，以及對促進台灣產業有很大貢獻的財團法人中小企業信用保證基金、台灣中小企業銀行，共同探討台灣企業的智財管理現況與未來發展。

調查發現，依產業屬性不同，台灣企業的智財管理發展亦有很大的差異。相較其他產業較早即投入智財保護與管理的科技業，多以技術保護為主，部分企業更已設立專責單位，依核心技術屬性分別進行專利布局，或辨識為營業秘密而加以保護。而過往以商標保護為重的金融業，則在金融科技（Fintech）的驅動下，逐漸意識金融專利與智慧財產權保護的重要性，更表示想師法科技業，發展一套適合金融業的完善智財管理制度。勤業眾信表示，透過這場科技與金融業的對談，希冀激發關注智財管理的其他業者共鳴，讓智慧財產管理的觀念擴及並深根在所有台灣產業，無論透過專利布局、或是智財權活化運用，讓台灣企業擁有的智慧財產具有實質的貨幣價值，幫助台灣產業升級，站穩進軍海外市場的關鍵一步。

向科技業學習，金融業可以少走冤枉路

當天會議第二場專家對談「智財管理與公司治理」，由德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅擔任主持人，與談嘉賓包括友達光電智權室資深處長余義勝、玉山金控資訊長謝萬禮、以及勤業眾信資深副總經理鄭淑芬。余義勝分享完他在科技業界的經驗後表示，如果金融業界可以跟科技業界學習，應該可以少走許多冤枉路。

余義勝說；「過去在公司與會計部門的互動就是財務長來問要花多少錢打訴訟或是申請專利。面板產業競爭相當激烈，有利益就會有競爭，有競爭就會有訴訟。因為國際情勢就是如此，所以訴訟好像是變成了唯一途徑。訴訟的過程都是花錢買的經驗。剛開始面對訴訟的時候都會盤算如何應戰，然後再摸摸口袋看自己是不是有專利，如果沒有的話就會想去買，專利買賣也因此興起。如果別人知道你在打仗的話，賣給你的專利一定比較貴。所以如果自己可以申請專利可以說是一舉數得，一方面可以展現研發成果，另一方面也可以證明你公司有這樣的實力。」

余義勝指出，友達自2004年從研發模式轉成戰鬥模式開始，可以說是經歷了3個回合。說3個回合是指在每次打完訴訟之後會簽合約，合約的效期通常只有幾年，而合約到期之後又會重燃戰火。在幾個回合下來，余義勝覺得是蠻成功的，因為友達已經可以完全用自己產出的專利來應戰。「專利、智慧財產權在公司是必要的投資，剛開始雖然要投資，但長久下來是可以有回報的。友達長期累積下來，已經可以讓公司在對外談判的時候站在一個比較有利的位子，談判下來也容易有比較好的結果。」

針對智財專利，金融業的佼佼者玉山金控有不同的體會。玉山金控資訊長謝萬禮分享了玉山金控在智慧財產管理的歷程。他表示自2016年以後，金融業因為Fintech的關係，才慢慢對專利領域的表現表示關注。玉山在1992年成立，過去對金融業的法規一直相當重視，管理非常嚴格。在初期，只會關注在使用軟體的時候會否侵權或有沒有被授權的問題。那時候的認知是金融業就是金融服務，服務業是沒有「專利」這個概念的，大部分銀行業者都是這種思維。

至於後來玉山金控在專利申請的部分急起直追是有原因的。謝萬禮表示：「因為我們把金融創新當成一個很重要的策略主軸，所以很多金融服務、機制都會不斷在進行創新，但有些服務及機制的開發不可能完全靠自己，必須要與外部廠商合作。我們過去常發現一件事，就是當我們把一些想法實現之後，便發現在很短的時間內，同業間就會出現同樣的服務或機制；這對我們來說是很大的挑戰。另一方面，我覺得專利在這方面是幫助蠻大的，就是說我們把靠自己研發出來的東西變成專利之後，同業間就知道這個東西不能隨便去繁衍，即使要採用也要花好一段時間才能調整出自己可以使用的產品。這可以把競爭時間拖長，也可以讓我們有更長的時間去享受研發競爭的成果。」

針對金融業的侵權問題，德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅指出，就在2019年，台灣已經有金融機構被控告了專利侵權，所以這個風險是存在的。

不過，余義勝認為被告不一定是壞事，這是一個從nobody變成一個somebody的過程。他指出從被告到應戰，都會碰到一個問題，就是老闆會問：「我們不是有很多專利嗎？拿出來反告他們吧。」其實就算手中有幾百幾千件專利，也很難拿出來告人。所以也因為經過這樣一個學習的過程，才知道如何去申請有用的專利，這一直是一件很重要的事情。余義勝說：「現在可以自誇一句，競爭同業只要敢來告友達，第二天就會馬上被告。要有這樣的底氣和能耐，當然要靠平常的建立。Fintech是一個新興的領域，如果一開始能結合我們科技業從失敗到成功的經驗，應該可以省掉許多力氣和金錢，讓投資更划得來。」

熊誦梅指出，如果真的要用的時候拿不出專利，還有一個辦法就是趕快去買，這部分可以找相關專家來協助，看應該買什麼專利，她認為可以提供給金融科技業作參考。熊誦梅個人推測是因為金融業給人的印象就是財力雄厚，所以不管是否可以告成，但成為被告的機會不低。

對此，謝萬禮相當認同，他指出過去金融業大家都以為是同業在競爭，但Fintech進來之後完全不一樣，因此，如果還是用傳統的角度去看，那未來會面臨很大的風險。因為有許多Fintech公司擁有許多專利，這時候只要推出一項新的服務或機制，便很容易會踏到別人佈下的地雷。所以在投入新計劃之前，就要先進行專利地圖檢索，先看一看，不要等最後投入很多人力金錢之後才發現已掉入了陷阱。

經過數年的經營，謝萬禮體認到雖然專利數量是一個很大的評估指標，但專利必須長期研發及維護，數量龐大的專利需要投入很大的成本，因此到後期真的要好好思考：那一些是有價值、值得保留的專利？那一些是有用的專利？必須要用專利來彰顯數位品牌的專業，這是金融業對未來挑戰應有的想法。這幾年間玉山金控不僅在專利數量上有長足的成長，而且幾乎全部是發明專利，可以說是質量並重。

具體評估企業IP治理制度與風險 強化公司治理能力

針對業者的面臨的挑戰，勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬表示，科技業與金融業之距離已越來越近。她很驚訝金融業對科技業的渴望，而玉山金控在這方面可以說是金融業的模範生，不僅超前佈署，且相當積極。但她認為現在要的不僅是IP地圖，更重要的是風險地圖。不管是科技業或是金融業，在研發還沒投入之前，便要進行風險盤查。風險盤查對金融業是很痛苦的，因為沒有足夠的人才去進行風險盤查，就算現在進行教育訓練也來不及、就算去買專利也不一定買得到合適的。因此她認為公司平常就要建立完整的資料庫：「我們要怕的不是現在，是3-5年後的專利戰，不要被眼前的一片祥和迷惑了。針對風險管理地圖，也可以由國家主導，針對Fintech做一個風險管理地圖，不用各家銀行自為政，以免資源浪費。」

鄭淑芬指出，企業在布局和發掘其影響營運的重要智慧財產策略時，應留意例如取得、保護、維護與運用等過程，以建置妥善的管理制度。建議也可採取策略導向地使智慧財產權的生命周期，從衍生至消滅各階段皆建立具體的評估指標與執行規畫，依據企業自身的需求，考量企業本身的產業定位、營運策略、商業模式、產品／技術生命週期等經營活動與策略，提供最適切的智慧財產風險管理機制及解決方案，及擬定智財戰略與執行。此外，鄭淑芬也提醒，企業亦可偕同外部專業智財團隊協助，藉由設立技術或商業機密資訊保護機制及進行智財盡職調查服務。透過台灣智慧財產管理系統（TIPS）驗證，強化公司治理能力，讓企業據以取得競爭優勢並確保智慧財產權實施與營運的自由。

綜合觀察產業的IP現況與未來布局

隨著台灣企業保護智慧財產的意識升級，調查研究發現，從科技業至金融業乃至其他高度關注智財管理的企業，皆開始思考企業的智慧財產布局和管理策略。目前科技業多已設置專責的智慧財產部門保護其核心技術，甚至頂尖業者更是擁有完整的營運和活化智慧財產的經驗與能力，區分核心與非核心技術，進行保護或授權、交易等運用。過往金融業雖偏重商標保護，但受到Fintech影響，金融業者也開始重視智慧財產的研發、管理與保護，甚至部分業者表示已透過收購或異業合作的方式取得相關技術，未來更希望朝向系統性的專利布局，及營業秘密分權控管制度發展，建立金融業的完善智財管理制度。


【詳細內容請見《北美智權報》275期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

疫情下的台幣升值潮 產業界如何因應？

台幣這半年來的升值又快又猛，讓許多傳產業者擔心將因此喪失出口的競爭力。其實不用太擔心這波升值，因為外銷訂單金額仍在成長，國際資金也紛紛來台灣找尋投資機會，廠商不妨換個角度思考：如何利用這波升值潮，增強自己的競爭力。

特斯拉的龍舌蘭：趣談「TESLAQUILA」與商標混淆誤認及地理標示

向來想法天馬行空的特斯拉（Tesla, Inc.）不久前推出一款龍舌蘭酒，上架後幾乎是瞬間秒殺。雖然這個點子噱頭十足，但商品面世卻歷經不少曲折。本篇藉由「特斯拉的龍舌蘭」（Tesla Tequila）這項商品命名，講述讓馬斯克（Elon Musk）難以如願的兩項法律問題：「商標混淆誤認」以及「地理標示」。

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

2021台灣綠能產業新修法展望

為推動台灣綠能發展，2020年已經陸續完成一連串的修法，包括嚴格把關農地種電、確立漁電共生先行、推動環境及社會檢核等政策，接著下一階段，還有經濟部即將上路的用電大戶條款、環保署正在研擬中的溫室氣體減量及管理法修正，對於用電及排碳大企業而言，未來要面對法令的限制變多了，但同時也為台灣的綠能產業發展，提供了政策誘因……

《IP小辭典》早期公開制度

在民國90年10月26日修正生效的專利法中，正式導入了發明專利的「早期公開制度」，這是台灣專利法劃時代的變革，也符合了國際發明專利的立法趨勢。由於發明專利申請案的審查期限較長，如果要等到實體審查審定核准後，社會公眾才能得知其申請內容，可能造成第三人對於同一技術內容進行重複研究、投資或申請，無法充分發揮專利制度的功用。而所謂「發明早期公開」，是指發明專利申請案自申請日 (若有主張優先權者，為最早優先權日) 後經過18個月，即解除保密狀態，使大眾經由公開得知其技術內容，避免企業活動重複投入研發及投資的浪費，並可使第三人得因發明技術內容之公開而及早獲得相關技術資訊，從事進一步研究發展、提升產業競爭能力。已被公開之發明申請案，即屬於「先前技術」，得作為其他專利申請案是否符合專利要件的引證資料。

遠距醫療納入健保給付 2021年正式啟動！

外國行之有年的遠距醫療，在台灣卻一直停留在試辦階段。不過，隨著健保給付將把遠距醫療納入，明年起可望有更多醫療院所與資通訊業者投入其中，不但能嘉惠更多離島、偏鄉的民眾，更可能成為下一個發光發亮的明星產業。

精準醫療檢測的均等侵權判斷 — 2020年Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.案

2020年8月，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc.案維持聯邦地院判決，認定系爭美國第8,889,083號專利（系爭專利）有效，且依「均等論」判決被控侵權人10X公司的產品侵犯該專利權，須賠償近2千4百萬美元。本案涉及微流體生物晶片（microfluidic biochips）系統，係一種應用於精準醫療領域的基因檢測或生化分析平台，判決針對專利均等侵權理論的適用與限制著墨甚多，為探討精準醫療檢測專利侵權訴訟如何適用均等論的良好案例。

2020年台灣智財界十大事件回顧

2020年即將進入尾聲，今年全球共同的關注焦點，莫過於至今仍未平息的新冠肺炎疫情；但在今年的台灣智財界，也有不少能成為里程碑的大事件發生。2020年最後一期的北美智權報中，讓我們一起來回顧值得社會記憶或關注的台灣智財界重要大事……

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：泰國和越南篇

繼上一期「菲律賓和新加坡註冊要件與特殊規定介紹」之後，本篇繼續介紹東南亞國協中的泰國與越南的商標註冊要件與特殊規定。泰國經濟發達，有獨立之商標法，但其為君主立憲與佛教國家，商標圖案中不得有冒犯君王或佛教之內容。越南經濟近年來越來越發達，但法制相對落後，並無獨立的商標法，只有統一的智慧財產權法。

2021年網通產業關鍵趨勢：5G帶動Wi-Fi 6成為主流技術

2020年即將步入尾聲，資策會產業情報研究所（MIC）預測，受到2020年COVID-19疫情、美中科技戰與全球5G開始規模商用化等因素影響，2021年將是網通產業秩序重組的一年，網通產業明年將在技術發展上出現大幅變革。

2021台灣經濟預測：明年會更好 但仍有疫情外的隱憂

讓人心煩意亂的2020年，終於再過一個星期就要畫下句點。那麼，2021年有機會好轉嗎？根據各家研究經濟機構的預測，台灣明年的經濟成長率，絕對比今年更好，甚至還有可能出現4%以上的較高成長。為什麼？因為「實在不可能更糟了」。

金融業界的智財管理大哉問

玉山金融控股股份有限公司資訊長謝萬禮：「因為我們把金融創新當成一個很重要的策略主軸，所以很多金融服務、機制都會不斷進行創新，但有些服務及機制的開發不可能完全靠自己，必須要與外部廠商合作。我們過去常發現一件事，就是當我們把一些想法實現之後，便發現在很短的時間內，同業間就會出現同樣的服務或機制；這對我們來說是很大的挑戰。另一方面，我覺得專利在這方面是幫助蠻大的，就是說我們把靠自己研發出來的東西變成專利之後，同業間就知道這個東西不能隨便去繁衍，即使要採用也要花好一段時間才能調整出自己可以使用的產品。這可以把競爭時間拖長，也可以讓我們有更長的時間去享受研發競爭的成果。」

熱門新聞

2021台灣綠能產業新修法展望

特斯拉的龍舌蘭：趣談「TESLAQUILA」與商標混淆誤認及地理標示

疫情下的台幣升值潮 產業界如何因應？

大陸先進封裝「風雲再起」

2020年台灣智財界十大事件回顧

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：泰國和越南篇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。