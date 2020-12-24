2021台灣經濟預測：明年會更好 但仍有疫情外的隱憂

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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讓人心煩意亂的2020年，終於再過一個星期就要畫下句點。那麼，2021年有機會好轉嗎？根據各家研究經濟機構的預測，台灣明年的經濟成長率，絕對比今年更好，甚至還有可能出現4%以上的較高成長。為什麼？因為「實在不可能更糟了」。

在討論2021年的前景時，先來看看2020年到底會有多糟。根據多個國際機構的估計，由於新冠肺炎造成的衝擊，全球的經濟在2020年將出現4%以上的萎縮。其中，IHS Markit認為，美國、日本、歐元區等全球主要國家或地區，將分別出現3.45%、5.36%以及7.36%的衰退幅度。

因此，即使大部分國際機構都認為，2021年全球經濟會呈現4%以上的成長幅度，專家們也多半抱持謹慎態度。中信金控首席經濟學家林建甫就指出，「今年衰退4%、明年再成長4%；這就代表全球要到2022年，經濟規模才回得到2019年的程度。」

表1：近期台灣主要研究機構之今、明年經濟成長預測（單位：%） （資料來源：各單位）

2020台灣經濟，幾乎全靠科技業支撐

因此，台灣在一片衰退的2020年之中還能維持經濟正成長，顯得特別可貴。回顧今年的經濟情勢，不可諱言地，民間消費受到的負面衝擊最為慘烈，即使下半年台灣出現了報復性消費，國旅更呈現久違的熱潮，但許多飯店、餐飲、零售業早已在疫情中結束營業也是不爭事實。以中經院的預測為例，即使從今年7月以來連續調高經濟成長率，卻也同步看壞民間消費的表現。

表2：近一年來中華經濟研究院對台灣經濟成長與民間消費成長預測（單位：%；括號內箭頭為與前次預測比較） （資料來源：http://www.cier.edu.tw）

換句話說，既然民間消費不振，台灣今年的經濟成長是靠著民間投資以及貿易出口帶動，前者包括台商回台投資，以及科技大廠對台灣加深布局，尤其是台積電的3奈米、5奈米先進製程，可說是今年民間投資的大亮點。在貿易出口上，台灣科技業也成為疫情中的意外受惠者：受到在家工作、上班趨勢的帶動，沉寂許久的PC、NB出貨量暴增，還有5G引發的設備換機潮，預估全年出口金額，比起2019年還是有1%左右的成長。

展望2021年，由於眾多藥廠都已經開發出新冠肺炎疫苗，許多國家也已經開始施打，倘若效果符合預期，全球可望從2021年開始逐步解除封鎖，讓日常的社交與經濟活動回到正軌；屆時，民間消費將會是受益最大的部門。此外，著眼於5G、AI創造的新商機，科技業的對外出口也可望維持成長。在內、外皆優的樂觀預期下，也難怪中研院經濟所、台經院都把台灣明年的經濟成長率，給予4%以上的高評價。

2021年，台灣產業須慎防台幣升值衝擊

不過，2021年還是有兩大隱憂必須注意：

台灣在2020年的民間投資以及對外出口，幾乎都是靠著科技製造業，尤其是半導體產業在支撐。誠然，台灣半導體製造業的競爭力，已經遙遙領先韓國與中國大陸，但是台灣除了半導體業外，還有廣大的石化、紡織、機械等傳統製造業，他們在今年的表現也許沒有科技業好，但創造的工作機會絕對不比科技業少。因此，如果明年經濟還是只能靠半導體業支撐，對台灣絕對不是好事。 新台幣在今年出現了兇猛的升值潮，年初時還有30兌1美元，到了年底則已經逼近28元，已經成為出口商的沉重負擔。雪上加霜的是，台灣在最新一次的美國財政部匯率報告中，重新回到匯率操縱國的觀察名單當中，其背後的意圖就是逼迫台幣在明年持續升值。這樣一來，勢必進一步打擊出口產業的競爭力，就算是今年表現亮眼的科技製造業，也很難從台幣的升值危機中脫身。





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