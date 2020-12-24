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2021年網通產業關鍵趨勢：5G帶動Wi-Fi 6成為主流技術

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問林柏齊分享2021年網路通訊產業趨勢。 （圖片來源：MIC提供）
圖一、資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問林柏齊分享2021年網路通訊產業趨勢。 （圖片來源：MIC提供）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年即將步入尾聲，資策會產業情報研究所（MIC）預測，受到2020年COVID-19疫情、美中科技戰與全球5G開始規模商用化等因素影響，2021年將是網通產業秩序重組的一年，網通產業明年將在技術發展上出現大幅變革。

隨著全球5G持續加速商轉，全球409家營運商宣布正在投資5G，其中125家營運商於52個國家推出5G商用網路，2020年5G用戶數有望達到2.2億戶規模。資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問林柏齊指出，展望2021年，不僅5G手機滲透率近四成，Wi-Fi 6也伴隨5G成為主流聯網技術，3GPP預計將在年第三季導入NR-RedCap技術標準。

趨勢一、Wi-Fi 6技術成為主流

隨著5G逐漸開展，Wi-Fi 6技術也成為聯網的主流規格，加上遠距工作的推波助瀾，手機、筆電、平板、寬頻終端產品出現換機潮，2021年Wi-Fi 6占整體Wi-Fi晶片出貨滲透率將超越50%。

Wi-Fi 6 是前幾代Wi-Fi的大幅升級，最大的改變是連網速度更快。Wi-Fi 5 最高能提供 3.5 Gbps；Wi-Fi 6跨多個通道的最大輸送量為9.6 Gbps，除了最多能減少 75%的延遲，還能把有線和無線訊號拉近到幾乎相同。Wi-Fi 6 技術讓資料編碼更有效率，並藉由更強大的處理器合理使用無線頻譜。

林柏齊指出，5G與Wi-Fi 6相輔相成， Wi-Fi 6也將伴隨5G成為聯網的主流規格，並支援更多元的高速、低延遲應用。2020年儘管面對COVID-19疫情，市場對Wi-Fi高速聯網需求仍強勁。2021年中後預計搭載Wi-Fi 6的設備，將占整體無線區域網路（WLAN）市場五成以上比重。

雖然許多產業因為疫情受到影響，但Wi-Fi產業供應鏈則持續受惠於疫情，市場預估聯網產品出貨需求，將至少遞延到2021年第一季；包括Qualcomm、Mediatek、Broadcom和Realtek等晶片廠商，都提出Wi-Fi 6 的晶片解決方案。

進一步從2021年搭載Wi-Fi 6終端產品趨勢觀察，5G手機的滲透率高達53％，包括Apple、Samsung等品牌業者5G手機均搭載Wi-Fi 6標準；筆電滲透率也有10％，像是Intel第九、十代處理器均搭載Wi-Fi 6。而寬頻CPE和無線路由器在明年的Wi-Fi 6滲透率均達9％，中高階閘道器將搭載Wi-Fi 6，先進國家Wi-Fi 6路由器出貨預計將會過半。

趨勢二、5G手機加速滲透

根據資策會MIC統計，2021年全球智慧型手機出貨量約13.55億台，其中5G機種約5.39億台，滲透率近四成（39.8%）。隨著5G市場擴張，為了滿足大螢幕高速串流觀影體驗，刺激產品更多元化，更多品牌推出商用摺疊式（foldable）螢幕機種，可捲式（rollable）螢幕也以概念設計問世，期待成為手機設計的新趨勢。

圖二、2019～2024年5G手機出貨量與滲透率 （資料來源：MIC，2020年12月）
圖二、2019～2024年5G手機出貨量與滲透率 （資料來源：MIC，2020年12月）

林柏齊認為，5G實現8K影像串流，讓折疊式/可捲式螢幕形成手機新賣點，透過折疊式設計達到擴增螢幕，將帶來更佳觀影體驗，折疊式商用機種陸續問世，唯生產良率與價位仍為制肘。而可捲式螢幕則解放應用使用尺寸限制，明年預計將有更多品牌嘗試推出結合手機的多元概念式設計。

趨勢三、NR-RedCap發展彌補中階物聯網缺口

為滿足特定缺乏長期電力供應且高傳輸速度的應用需求，3GPP預計將於2021年第三季，在5G NR與NB-IoT之間、導入折衷的NR-RedCap技術標準，可以期待未來物聯網服務組合將更加完整。

林柏齊指出，NR-RedCap將提供電信營運商新的物聯網技術，完善低、中及高速的物聯網服務組合，3GPP預計將於明年第三季導入降低裝置大小及功耗的NR-RedCap技術標準，期望滿足中階物聯網的需求。NR-RedCap將在2022年後商用，目前已有多家電信商啟動NB-IoT及LTE-M服務，帶動全球3GPP 低功耗廣域物聯網裝置數量成長。

圖三、NR-RedCap發展方向 （圖片來源： MIC，2020年12月）
圖三、NR-RedCap發展方向 （圖片來源： MIC，2020年12月）

趨勢四、FWA成為寬頻最後一哩新選擇

部分國家因幅員廣大的偏鄉區域光纖布建不易，吸引電信商嘗試以5G FWA（Fixed Wireless Access）作為固網最後一哩的選項，並淘汰過時的數位用戶線路技術（Digital Subscriber Line，簡稱DSL），資策會MIC預估，這將會推升2021年5G CPE（Mi-Fi與FWA）產業出貨達560萬台、成長率超過143%。未來除了傳統Cable、DSL、FTTx外，家庭上網更多了5G固定無線接入（FWA） 選項，特別適用於有線網路布建困難，或是建置成本過高的區域。

圖四、2019~2024全球5G CPE出貨預測 （ 資料來源：MIC，2020年12月）
圖四、2019~2024全球5G CPE出貨預測 （ 資料來源：MIC，2020年12月）

5G CPE成為網通業者新產品開發目標，一方面5G FWA獲得部分國家電信商青睞，做為布局固網最後一哩的補充或替代方案，並淘汰過時的DSL技術；另一方面，Mi-Fi的用戶也將逐步升級成5G產品。林柏齊指出，美國政府大力補助農村及偏鄉網路建置，加速5G FWA得市場發展。2020年美國FCC提出偏鄉數位機會基金計畫（RuralDigital Opportunity Fund，簡稱RDOF），首波補助160億美元，協助業者在寬頻網路未完善地區提供上網服務。今年美國RS頻譜標售結束，多家得標業者計畫以FWA服務申請補助，參與廠商包括有線電視業者、網路電信業者衛和星寬頻業者，美國偏遠地區因光纖布建不易，加上初期布建與後期維護成本高昂等考量，凸顯FWA的優勢與潛力，吸引服務商嘗試以5G FWA取代光纖成為最後一哩，可以期待美國將成為2021年5G FWA最具潛力的市場之一，因此網通業者也已陸續推出5G FWA相關產品，除了晶片解決方案，Nokia、Samsung、Casa Systems也推出5G FWA的相關設備。

美國電信服務龍頭AT&T宣布將停止DSL業務，衝刺光纖和無線網路服務，AT&T主要對手T-Mobile也看好FWA發展潛力，開始推出4G FWA服務，以爭取傳統固網用戶，未來將逐步升級成5G網路；而歐洲電信商包括BT、Vodafone、TIM等業者，都開始強化光纖網路、5G FWA、或是兩者混搭的網路建置模式，這些布局都將在2021年擴大5G FWA的市場。


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