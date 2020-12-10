《IP小辭典》優先權日

【蔣士棋╱李淑蓮 北美智權報 編輯部】

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優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。以在我國以外之國家或世界貿易組織（WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日。

主張優先權者，其專利要件之審查，應以優先權日為準；如果是發明專利申請案，應自最早優先權日後18個月公開；如果是申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應自最早國際優先權日後16個月內檢送寄存證明文件。

優先權不僅是專利制度由來已久的核心，也是專利佈局 ─ 尤其是國際專利佈局 ─ 的重要工具。由於專利為屬地主義，同一發明必須至不同國家申請專利才能在不同地區取得專利保護，若申請人未能同步在各國申請，將很容易因喪失新穎性使得後申請案被核駁，國際優先權制度的目的就是以優先權日的方法來彌補申請制度的不足，保護申請人在各國申請同一發明為專利的權利。而國內優先權則是允許申請人對既有專利申請案的內容再改良或併入其他發明內容後，再提出專利申請時得適用前申請案之申請期日，使得對發明的保護更為周全。

國際優先權基本概念

在1883年的巴黎公約（Paris Convention）就已經看得到國際優先權的相關規範。其中的第4條規定：會員國國民（含準國民）先在某一個締約國申請各種專利後，於一定期間內向其他會員國就相同發明提出合法專利申請時，可享有優先權。相對地，各締約國在受理專利、商標等工業財產權之申請時，也必須承認申請人於任一締約國所提出之第一次申請案之申請日。

即使巴黎公約百年來歷經多次修正，國際優先權制度始終屹立不搖，也因為巴黎公約在世界貿易組織（WTO）成立時，被引用為《與貿易有關的智慧財產權協定》（TRIPS）的核心內容，使得國際優先權制度成為所有WTO會員國都必須遵行的規範。因此，即使台灣並非巴黎公約的締約國，企業在台灣進行專利申請後，仍然可以透過TRIPS的法規架構，在其他WTO會員國主張國際優先權。

國際優先權之效力

依據台灣專利法第28條第1項規定；「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」可知，申請人可享有的國際優先權期限（又稱優惠期）為12個月（註：此一期間為發明專利與新型專利之規定；設計專利之優惠期，依專利法第142條第2項則為6個月。除期間長度不同外，設計專利於國際優先權之其他規範與發明、新型專利均相同）。

舉例說明如下：

例：A於2019年8月1日時，在某WTO會員國提出專利申請（甲案）；B於2019年12月1日時，在台灣就與甲案相同之發明提出專利申請（乙案）。2020年7月1日時，A在台灣就與甲案相同之發明提出專利申請（丙案）。

● 若A就丙案未主張甲案之國際優先權：依據專利先申請原則，由於A的台灣專利申請日晚於B，因此B的台灣申請案（乙案）便成為了A的台灣申請案（丙案）之先前技術，而A的台灣申請案也會被判定不符合新穎性原則；

● 若A就丙案主張甲案之國際優先權：此時雖然A的台灣專利（丙案）申請日晚於B之乙案，但A的優先權日（2019/8/1）早於B的台灣案申請日，惟國際優先權制度之下，其專利要件之審查會以優先權日為基準，因此A之丙案便會成為B之乙案的先前技術，而變成B之台灣申請案會被判定不符合新穎性原則；

● 若A於2020年8月2日才在台灣提出丙案申請：由於已經超過1年的優先權主張期限，A無法在台灣主張其國際優先權，而B之台灣申請案因為早於2020年8月2日申請，因此A的台灣申請案會被判定不符合新穎性原則。

對申請人而言，主張國際優先權、取得優先權日的好處，除了可以排除其他人之申請外，依據專利法第28條第4項規定，其申請案專利要件之審查，將以優先權日為準。以上述案例來說，若A在台灣提出丙案的時間為2020年7月1日，並主張甲案之國際優先權，則台灣在審查丙案時，須以優先權日（2019/8/1）作為判斷產業利用性、新穎性、非顯而易見性等專利要件的基準時點，即使相關技術在優先權日與丙案申請日之間有所突破，仍然不影響丙案之審查。





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