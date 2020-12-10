台灣冷鍊技術發展現況

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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東南亞屬熱帶氣候，長年夏天，農作物於產地採收及運送過程中，耗損率高達25％～45％。食品一旦在儲運過程中失溫斷鏈，就失去原有的市場價值。東南亞市場為全球中產階級興起最為快速的區域，預估2025年電子商務產業整體產值將超過1,000 億美元，但東南亞國家目前普遍缺乏完整冷鏈體系和專業城市配送服務，對冷鏈物流的需求殷切，而台灣冷鏈產業具備完整解決方案和技術優勢，除了已經在合作中的越南，下一步將瞄準馬來西亞與印尼的冷鏈物流市場……

冷鏈（Cold Chain）是冷凍冷藏供應鏈的簡稱，泛指冷藏冷凍類食品從原材料供應物流、食品工廠內生產物流、貯藏運輸物流至販賣銷售物流等，各個環節中始終處於規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。如何降低溫差的變化、完善密閉的包裝、縮短搬運貨配送的時間，是冷鏈物流品質管理的關鍵因素。

工研院服務系統科技中心總監陳慧娟在12/3舉辦的《台灣國際冷鏈技術展》上指出，冷鏈物流的範圍其實比想像中更廣，農業產品包括農產品、畜產家禽、水產品、加工食品，先在食品工廠加工，再由低溫車隊運送到低溫物流中心，接著配送到餐飲、超市、便利商店或是營業所，最後才會送到顧客手上。低溫是維持品質、延長壽命、減少細菌滋生的重要措施，在運送途中必須有完善的冷鏈物流控管。在缺工嚴重的背景下，農業自動化是未來趨勢，降低成本、確保品質是農業冷鏈的痛點和需求。

低溫配送的國際標準

2017年由日本黑貓雅碼多集團主導，制定了PAS 1018「低溫配送標準公共規範」；2020年5月，ISO國際標準組織以PAS 1018為範本，發布ISO 23412「冷鏈低溫包裹遞送服務標準」，是低溫配送服務供應商在規劃低溫配送系統、低溫設備及低溫配送人員的重要參考依據。隨著冷鏈物流的國際規範陸續發佈，目前台灣也以PAS 1018及ISO 23412為範本，訂定台灣的CNS冷鏈低溫包裹遞送標準，台灣冷鏈協會希望未來宅配都能滿足相關標準的要求。

為了讓運作標準化，台灣正在制定「城市冷鏈物流標準規範」，以標準規範檢視冷鏈物流服務與管理能力，包括以節能減碳、優質存儲、效率化貨物周轉為目標的「冷鏈物流冷庫技術規範」；或是因應水果類產品對環境要求所產生的「冷鏈物流溫濕度控制規範」。陳慧娟指出，其實冷鏈配送有很多原則，例如長短程的控管溫度是不一樣的；而根據農產品共配品質準則，很多產品即使需要的溫度一樣，也不能同車配送，有可能相互影響而破壞品質。

AI在冷鏈技術上的應用

陳慧娟表示，需要冷鏈進行溫控的食品，通常有效期限較短，容易生產過剩造成報廢，或因生產不足而減少收入，若能預測通路端的需求，結合AI技術精準分析訂貨週期並掌握客戶的喜好，不僅能幫助農民掌握商機，物流業者也能提前針對商流、物流運作準備。

除了掌握需求，AI也能改善配送路線排程，農產品業者要同時面對電商宅配、店配、站配等多元配送通路，加上配送時間很久、消費者對於配送要求愈發嚴苛，AI技術可協助物流業者在最短時間擬定最適派車及配送排程決策。另一方面，AIOT也能幫助優化儲貨效能，透過規劃冷庫設計的擺放方式，讓動線要方便快速出貨，人員也不用久留於冷庫。

為了在配送期間全程維持品質不斷鏈，工研院研發出8種溫度蓄冷服務的「無動力式保溫技術」，可以無動能方式維持冷藏15~48小時、冷凍8~24小時，平均可降低25％宅配成本，並減少30％的能源消耗和碳排量。只要事先以製冷裝置預凍蓄冷片後，將其置於蓄冷容器（蓄冷箱、蓄冷籠車）中，就能維持箱內及商品溫度，使用後可回收再使用。因應物流業者不同需求，不同的產品適用不同溫層的保冷裝置。

圖二、多元無動力式保冷容器 （圖片來源：2020/12/3，「台灣農業冷鏈物流科技論壇」，陳慧娟簡報）

陳慧娟指出，如果是短程配送，在成本考量下，物流業者會選擇輕量型的保冷配送，若以蓄冷箱加上常溫車，可一次共載多溫層貨品，蓄冷的穩定性高，最長約可達24~36小時的保鮮時間。「多溫共配」是冷鏈物流常見的配送模式，若每次有不同溫層就要分別派不同車輛出去，既浪費又不友善環境；改採多種不同溫度共配，以蓄冷籠車加常溫車結合四溫層蓄冷片，視路程需求裝載適量蓄冷片，最長約可提供48小時的保鮮時間。

另外，為協助農產品打入現代通路，時下也流行以機車物流配送，由機車搭配物流蓄冷軟箱，箱內為多溫層分隔設計，冷藏及冷凍均可維持超過6小時以上保溫時效，滿足機車快遞2~3小時的配送需求。

圖三、多溫共配的物流方案 （圖片來源：2020/12/3，「台灣農業冷鏈物流科技論壇」，陳慧娟簡報）

冷鏈智慧聯網平台與共享經濟

由於溫度控管在農產品和冷鏈發展扮演關鍵要素，工研院發展智慧聯網平台、智慧監控APP、溫度感測器等冷鏈物流監管方案，確保產品高質流通。陳慧娟指出，數據紀錄之後最重要的是分析，結合聯網平台進行數據分析，才能打造智慧物流服務。將蒐集來的溫度建立產品溫度數據庫，除了方便物流業者管理品溫與車溫，也能提供給政府部門稽核查詢，並提供低溫食品物流履歷給消費者，保障食品安全與健康；若有產品客訴問題時，可提供數據分析服務、釐清責任歸屬，因為完整預冷與無預冷產品，溫度曲線是有差異的，透過溫度的數據紀錄，可判定客戶委託寄送物品是否有預冷不足的情況；或是分析溫度峰值(peak)區段數目與型態，判斷是到店才開啟車廂或壓縮機故障。

由於冷庫、低溫車投資高，物流宅配費貴，要維持品質的成本不低，影響一般中小企業導入冷鏈物流的意願，今年度農委會也推動農產品的資源整合共用共享平台，台灣農產品、水產品都有區域集聚特性，像是冷庫、蓄冷車、低溫設備、溫度感測器、預冷設備等資源都可以共用，並透過聯網引導，將車輛、冷庫、蓄冷設備共同分享。

綜觀台灣冷鏈產業，高達90％是服務食材、食品，從生鮮、肉品、水產、蔬果到加工品，無不囊括在內，台灣已具備冷鏈完整解決方案，可以發揮技術優勢，並以「類國家隊」拓展東南亞海外冷鏈市場，提出坪效規劃、節能完整解決方案，或提供各項冷鏈建設與管理。台灣目前正和越南進行合作，短中期將以台灣冷鏈物流解決方案與軟實力，結合越南農水產零售冷鏈市場發展；長期可放眼越南的農水產零售冷鏈市場。陳慧娟認為，台灣企業有能量又能合作，結合技術與團隊優勢一起打國際戰，第一步先從越南市場開始，下個目標將是馬來西亞、印尼。





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