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麻省理工科技評論：中國版2020年50家聰明公司出爐！

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：《麻省理工科技評論》）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在2020年11月19日舉辦的EmTech China 2020全球新興科技峰會上，《麻省理工科技評論》發佈了2020年度 中國版「50 家聰明公司」（50 Smartest Companies，TR50）榜單。作為當今全球影響力最大的技術商業類雜誌，《麻省理工科技評論》每年評選的「50家聰明公司」一直被譽為「世界技術發展指南」，今年進入中國版榜單的科技企業，包括騰訊、百度、華為、美團、京東、小米、阿里雲、第四範式、小馬智行、理想汽車、中芯國際等多家企業。值得注意的是，這份中國版的TR50榜單，除了知名的中國上市企業，還有位於中國的國際公司以及中外合資公司，也有規模尚小但潛能巨大的科技新創，雖然許多企業還處於創業融資階段（A輪、B輪或C輪），假以時日有可能成為中國市場的明日之星。

創刊於1899 年的《麻省理工科技評論》，由美國麻省理工學院主辦，是影響力極大的技術商業類媒體。自2010 年起，《麻省理工科技評論》每年都會從全球科技公司中遴選出「50 家聰明公司」，以此洞見未來的科技版圖，例如2010年上榜的特斯拉、2012年上榜的 SpaceX，都在名不見經傳時就被發掘，如今各自成為全球新能源汽車和太空探索技術的引領企業。

2013年時，TR50榜單裡只有2家中國公司上榜，2017年上榜的中國公司數量增至9家，阿里巴巴、騰訊、華為等中國頂級企業均曾入圍，《麻省理工科技評論》認為中國正在成為全球科研創新的重心之一，為著眼聚焦中國的力量，2018年11月，TR50榜單正式落地於中國，並在2019年首次發表以「中國支點」為概念的TR50榜單。今年《麻省理工科技評論》再次鎖定「中國聚力」，發表了中國版的「50 家聰明公司」。《麻省理工科技評論》指出，「50家聰明公司」評選的兩大核心指標是「高精尖的科技創新」「成功的商業模式」。這份榜單是對當前時代背景下聰明力量的凝聚匯總，預見改變中國以及改變世界的創新力量，上榜企業有望在未來三～五年繼續保持技術引領，或是形成新的顛覆勢能。

2020年榜單揭曉：四成上榜來自中關村

《麻省理工科技評論》表示，儘管2020年受到疫情影響，但新能源、5G、物聯網、量子計算、高性能晶片、工業互聯網等，都在經濟困局中創造出前所未有的活力，TR50榜單評選並非依據企業短期營收數字，而是看重企業基於新興科技的創造能力。

圖一、2020年《麻省理工科技評論》「50 家聰明公司」名單 （圖片來源：《麻省理工科技評論》）
圖一、2020年《麻省理工科技評論》「50 家聰明公司」名單 （圖片來源：《麻省理工科技評論》）

2020年上榜企業領域主要集中於晶片、醫療、人工智慧、航空太空等高新技術領域；根據《麻省理工科技評論》統計，2020年「50 家聰明公司」榜單中，來自中關村的企業多達四成，中關村科技園被譽為「中國矽谷」，1988年5月由大陸國務院批准成立北京市高新技術產業開發試驗區，是中國第一個國家級高新技術產業開發區、第一個國家自主創新示範區、第一個國家級人才特區，也是中國科教智力和人才資源最為密集的區域。2020年中關村共有20家企業獲選聰明公司，包括：小米集團、百濟神州、京東、泛生子、美團、星河動力航天、紫光展銳、第四範式、速度科技、理想汽車、創新奇智、猿輔導、百度、博雅輯因、平凱星辰、云跡科技、齊碳科技、小馬智行、快手科技、銀河航天。

另一方面，新冠肺炎疫情讓生技醫療成為2020年最受矚目的產業，今年共有17家生物醫藥企業上榜（佔比34％），包括百濟神州、泛生子、華大智造、信達生物製藥、燃石醫學、微醫集團、未知君、瑞博生物、恩和生物、博雅輯因、深信生物、複星醫藥、天境生物、齊碳科技、複星凱特、邁瑞醫療、晶泰科技。

百濟神州是目前全球臨床試驗最多的中國創新藥企業，有超過70項臨床試驗正在進行，其中有10項是全球性第三期臨床試驗。在百濟神州布局的30款抗腫瘤新藥中，11款為自主研發的新藥，並擁有第一個在美國獲批上市的中國原創抗癌新藥BTK抑制劑「澤布替尼」，是百濟神州今年獲選的原因。

圖二、中國百濟神州自主研發的BTK抑制劑澤布替尼（zanubrutinib） （圖片來源：百度百科）
圖二、中國百濟神州自主研發的BTK抑制劑澤布替尼（zanubrutinib） （圖片來源：百度百科）

而全球目前僅有三家公司能自主研發並量產臨床級高通量基因測序儀，華大智造是唯一來自中國的企業，憑藉自家研發的DNBSEQ測序技術，為大陸國產測序儀發展寫下新的一頁。在今年疫情期間，以華大智造自動化設備和訊息化系統為核心的火眼實驗室，只用了短短五天時間就建造完成，為湖北疑似新冠肺炎患者提供檢測，每天檢測樣本可多達萬人。

圖三、武漢「火眼」實驗室內景圖 （圖片來源：華大智造）
圖三、武漢「火眼」實驗室內景圖 （圖片來源：華大智造）

值得注意的是，以往鮮少上榜的線上教育領域也成功登榜，中國最大線上教育平台猿輔導今年榜上有名。《麻省理工科技評論》認為，猿輔導以直播加互動的方式完成教學，過程融入AI技術，及時回饋學生反應，並推出個人化輔導方案，是中國第一家組建AI研究院的線上教育公司，猿輔導為全球教育科技領域估值最高的獨角獸，同時未來全球的線上教育行業發展亦將大有可為。

另外，中國第一家研發、推廣和應用量子計算的創新公司本源量子，在今年9月研製出中國第一台工程化超導量子計算機「悟源」，從量子晶片、量子測控、量子軟體、量子雲、量子計算機控制系統、量子計算軟體系統，均為本源量子自主研發，開創中國量子計算工程化先河，成功被收錄於2020年TR50榜單。中國在量子計算領域起步較晚，在2017年9月，中國量子信息科學奠基人郭光燦院士與中科大郭國平教授團隊，聯合創立中國第一家專注量子計算領域開發的本源量子，邁出了中國量子計算產業化發展的第一步，本源量子目前已取得77項專利，在今年10月的全球量子計算發明專利排行榜上躋身第7名，也是中國唯一進入前十大的量子計算公司。

圖四、本源量子的超導量子計算機「悟源」 （圖片來源：百度百科）
圖四、本源量子的超導量子計算機「悟源」 （圖片來源：百度百科）

聰明公司將引領中國下一輪成長

過去一年，新冠肺炎疫情、中美貿易摩擦、全球經濟增速衰退、技術禁令、逆全球化發展等諸多複雜因素交織，中國卻在各種挑戰之下展現出市場的韌性和潛能，各領域新興技術得以充分發揮，加上中國政府推動的新基建開始重構基礎生產力，助長創新藥、生命科學技術、合成生物、太空探索、新材料、新能源、5G、物聯網、量子計算、高性能晶片等各大領域發展，相信新崛起的「聰明公司」們，已開始引領中國下一輪成長。


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