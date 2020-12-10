如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

【吳欣穎╱北美智權 商標服務團隊】

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註冊商標之於企業品牌，如同電影「復仇者聯盟」中的強力盾牌之於美國隊長，對於美國隊長而言，強大的盾牌，甚至取代了其他槍枝武器。而縝密的商標布局，則可率先將企業品牌先立於不敗之地。

品牌策略

奧美廣告創辦人，廣告教父大衛·麥肯茲·奧格威（David MacKenzie Ogilvy）曾說「品牌競爭是企業競爭的最高層次。」在品牌激烈的競爭中，商標布局的完善與否，絕對是重要的成敗關鍵。

● 依企業成長週期訂定品牌策略

現代行銷學之父菲利浦．科特勒（Philip Kotler）曾表示「品牌的意義，是企業要強化自己最值得驕傲的特質，並且是向外溝通這種特質。最終，品牌的建立靠的不是廣告，而是企業對自己承諾扎扎實實的表現。」企業往往需要透過品牌識別，及經歷長期的消費者體驗後，逐漸樹立市場上的獨特地位。所以企業為了維繫品牌永續的價值，必須跟隨企業成長周期各階段品牌發展的目標，訂定不同的商標申請與維護策略。

【初創期】品牌建立

在企業初創時期，處於建立品牌階段。由於此時期的企業資源有限，僅能將資源集中投資核心商品或服務，盡可能將企業品牌與其他同業的差異性深植在消費者的印象中。為避免品牌創意遭到他人剽竊搶註，在品牌商標提出申請前，應做好嚴密的措施，慎防洩漏品牌商標機密。

【成長期】品牌認同

待企業進入成長期，則開始由核心商品與服務逐漸延伸，依據目標消費客群擬定品牌架構並進行市場區隔，優化經營效率，持續強化消費者對於品牌的認同。此時商標布局，應由主力市場擴張至潛力市場，由深度進化至廣度，擴大商標權利的保護區域，即橫軸布局。

【穩定期】策略調校

當企業邁入穩定期，再按照市場現況，進行品牌架構的調校。如此，才能有效維持住消費者對該品牌的偏好，締造穩固的市場立基與源源不絕的利潤回饋。而此時的商標布局，可在既有的基礎下，去蕪存菁，依品牌架構調整商標的維護策略。

● 依企業營銷目標建立品牌架構

品牌架構可為單一品牌，亦可為多個獨立品牌，端視企業的經營方針而定。

單一品牌如傳統產業的義美公司、大同集團，其優點是一榮俱榮，可集中資源統一管理，品牌形象清晰，易於深植人心；缺點則為一損俱損，若有負面消息，例如經營權之爭，同時也相對容易在消費者心中留下不良的印象，而波及旗下所有的商品或服務。

多個獨立品牌如王品集團，旗下有王品、西堤牛排、陶板屋、原燒、聚……等，優點是能明確的區隔不同消費族群，在營運上較容易依據不同的消費區塊採取相應的行銷策略，缺點為塑造每個品牌均需投入大量資源，相對單一品牌而言，多個獨立品牌的發展成本所費不貲。

商標策略

品牌與商標存在著密不可分的關係，主要原因在於品牌需要藉由商標註冊以取得法律上明確的權利保護，惟有依據各國商標法律規定，經由官方審查通過的註冊商標，才擁有較為明確的法律定位。為了避免其他第三人侵害或攀附企業辛苦建立的品牌，儘快取得品牌的商標權，絕對是首要之務，故商標布局往往是品牌管理策略的起手式。





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