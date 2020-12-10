快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

各國專利局都正在研究如何使用人工智慧（AI）協助工作，更有許多研究機構與企業，投入使用AI來撰寫專利的可能。在這片風潮之下，Google憑藉著在自然語言處理（NLP）上的技術優勢，推出了為專利分析量身打造的BERT演算法模型。也許初步看起來，BERT能做的不過是「猜單字」而已，但若能吸引更多人投入，假以時日必然不容小覷。

專利分析的重要性不言可喻，分析方法也相當五花八門，但能獲得市場認可的卻相當有限。原因很簡單卻也很難克服：專利文本內的文字數量太過龐大，而且許多字句的用法也與日常生活不同，想要用量化的方法進行分析難免掛一漏萬，精準度也稍嫌不足；如果改用逐篇閱讀、比對的方法又相當曠日廢時，還得再加上不同語言的隔閡。因此，就算明知專利資料是個大金礦，但真能從中挖出黃金的還是少之又少。

在眾多科技大咖中，Google很早就對專利產生興趣。2006年時，Google就推出了名為「Google Patents」的專利搜尋引擎服務，讓使用者可以從中搜索超過全球各國的獲證專利或申請中的專利文件，總數量超過1億篇。其中，包括五大局（IP5，分別為：USPTO、EPO、JPO、KIPO、CNIPA）在內，全球有17個專利局公告的專利全文，都可以透過Google Patents獲得。到了2018年時，Google Patents也與Darts-ip合作，把專利訴訟的資料也納入搜尋範圍中，讓資料庫更加完整。

Google從2006年就開始建構全球專利搜尋平台

近年來，Google也開始試著把人工智慧（AI）技術的研究成果，應用在專利上。Google在2018年時，就在自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）領域發布了BERT演算法，並逐步運用在機器人聊天室（chatbot）、搜尋、自動完成（autocomplete）中。到了今年11月底，Google又對外釋出了使用BERT架構的專利文件技術專屬方案，讓全球的研發機構和專利產業使用。

由於專利文件用語的特性，Google這次也對BERT演算法的技術進行了微調。首先，在對文本進行分詞（tokenization）時，為了使語意分析更精準，這套方案裡的BERT使用的並不是一般分詞方法，而是針對特定技術領域重新設計。例如，對於「義肢（prothesis）」這個字，在通用的分詞技術上可能會被切割成 “pro”、 “the”、 “is”三個片段，但在分析專利文本時， “prothesis”就會被視為一個完整片段來分析。

此外，專利文件跟一般文書也有結構上的差異，例如摘要（abstract）的內容可能是簡短的描述性文字段落，而請求項（claim）則可能是有歸屬或前後關係的條列式文字。為了反映這個特性，Google又另外設計了五種標記（token）套用在專利文件的各個段落中，讓分析模型更為精準。

那麼，BERT演算法在專利分析上又有何用呢？以Google提供的報告來看，最顯著的功能在於辨識以及產生關鍵的同義字（synonsyms）。首先，Google挖空了三份專利文件摘要中的 “eye”單字，再把這三份文件送進BERT演算法分析並預測被挖空的單字。結果，在測試的三份文件裡，第一和第三份都把正確的答案（eye）列為第一預測結果，而第二份文件則是列為第三預測結果，預測的精準度相當高。

圖1：Google使用BERT演算法的第一份預測結果。預測1即為正確答案（eye），預測2則為相近的retina
圖1：Google使用BERT演算法的第一份預測結果。預測1即為正確答案（eye），預測2則為相近的retina

BERT演算法已經具備不同技術領域的語言分析能力

可別以為這只是簡單的猜單字遊戲而已。Google指出，這三份專利摘要所描述的其實是三個互異的技術領域：第一份是視覺處理系統的節能方法、第二份是紡織機器、第三份則是關於非侵入式的醫療程序。換句話說，雖然三份專利摘要裡都有 “eye”單字，但語意跟使用情境都大不相同。然而，經過BERT的分析後，不但都能得出正確的預測結果，系統也會給出與正確答案相似的其他結果，例如第一份預測中出現過的 “retina”答案，就沒有出現在第二、第三份預測中。這樣的結果也反映了BERT對於不同技術領域用語的熟悉度。

在實際應用上，Google認為，BERT演算法將有助於企業的專利部門改進內部的機器學習模型，各國的專利局也可以將BERT應用在專利審查以及前案檢索上。目前，Google也已經將全套程式碼、操作指引、範例都發布在Github上，任何人都可以根據自己的需求開發出其他應用。

有了Google以及人工智慧的加入，未來的專利分析也必然會更加精采。


【詳細內容請見《北美智權報》274期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

專利說明書作為軟體專利適格審查的重要依據－2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案

美國最高法院於2014年Alice案確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，首先審查的就是系爭專利請求項是否指向抽象概念等不予專利的例外。由於「軟體相關發明」主要以實施該軟體發明的步驟寫成方法專利，據以申請專利；然該等方法即常被爭執是否指向「抽象概念」，因此CAFC以案例發展出針對軟體專利系爭請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」予以檢視的方法論。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次闡釋法院如何審查系爭軟體專利請求項是否指向抽象概念，並著重說明專利說明書的內容如何輔助審查機關或法院認定系爭專利請求項具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

《IP小辭典》優先權日

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。以在我國以外之國家或世界貿易組織（WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日。

侵害專利行為中必然存在不當得利嗎？

2017年時智慧財產法院曾在105年度民專上字第24號民事判決中做出有爭議的判決，其一方面認為該案專利權人無法獲得專利侵權行為所造成的損害賠償，因為該權利人未能證明被告公司「就侵害系爭專利之行為有何故意或過失可言」，但該判決仍要求被告返還該權利人約10億元的「不當得利」。雖該判決後被最高法院廢棄，後繼的智財法院仍於107年民專上更（一）字第4號民事判決繼續依據民法第179條之不當得利規定，而補償該權利人約4億。

透過專利分析探索石墨烯壓電材料在生醫領域之應用

石墨烯（Graphene）本身並非是壓電的材料，2012年史丹佛大學的材料工程師通過摻雜原子破壞對稱性的方式，從而發現可讓石墨烯產生壓電特性。由於石墨烯本身具有很強的韌性、導電性、導熱性、彈性、敏感度和透明性，因此是可穿戴感測器中最具開發潛力的候選者。本文通過專利檢索的方式找尋石墨烯壓電材料在生醫領域的應用，有鑑於生物醫療技術需要大量的監測感測裝置，石墨烯獨有的特性相當適合應用在生醫領域感測與檢測裝置上，前景相當看好。目前，該技術領域尚未出現巨頭企業，全球專利申請量不高，非常適合企業與科研單位提前進行技術的布局。

台灣冷鍊技術發展現況

東南亞屬熱帶氣候，長年夏天，農作物於產地採收及運送過程中，耗損率高達25％～45％。食品一旦在儲運過程中失溫斷鏈，就失去原有的市場價值。東南亞市場為全球中產階級興起最為快速的區域，預估2025年電子商務產業整體產值將超過1,000 億美元，但東南亞國家目前普遍缺乏完整冷鏈體系和專業城市配送服務，對冷鏈物流的需求殷切，而台灣冷鏈產業具備完整解決方案和技術優勢，除了已經在合作中的越南，下一步將瞄準馬來西亞與印尼的冷鏈物流市場……

2020年美國專利法規相關事件回顧

日後回溯2020年重大事件，應該免不了要提到延燒整年的疫情及美國總統大選，而年底要回顧今年美國專利法規變化，也繞不開這兩項議題。

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

各國專利局都正在研究如何使用人工智慧（AI）協助工作，更有許多研究機構與企業，投入使用AI來撰寫專利的可能。在這片風潮之下，Google憑藉著在自然語言處理（NLP）上的技術優勢，推出了為專利分析量身打造的BERT演算法模型。也許初步看起來，BERT能做的不過是「猜單字」而已，但若能吸引更多人投入，假以時日必然不容小覷。

當科技遇上法律：運用鑑識科技打造雙贏局面

隨著科技的快速發展，數位化的進程也是以光速推進，勢不可擋。除了企業致力於無紙化的推動外，就連日常的生活中，數位化的足跡也是無所不在。像是日常的生活記錄，已從紙本照片手寫日誌轉變成數位照片、文字檔、甚至是影音檔案；又像是交易活動，許多人都已經不用接觸實體貨幣，全部以電子支付方式進行。看來我們常說的「讓證據說話」，也應該改成「讓數位證據說話」；要「讓數位證據說話」又有什麼是值得注意的呢？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

註冊商標之於企業品牌，如同電影「復仇者聯盟」中的強力盾牌之於美國隊長，對於美國隊長而言，強大的盾牌，甚至取代了其他槍枝武器。而縝密的商標布局，則可率先將企業品牌先立於不敗之地。

麻省理工科技評論：中國版2020年50家聰明公司出爐！

在2020年11月19日舉辦的EmTech China 2020全球新興科技峰會上，《麻省理工科技評論》發佈了2020年度 中國版「50 家聰明公司」（50 Smartest Companies，TR50）榜單。

熱門新聞

擺設懷舊看板侵害了誰的權利？淺談109年智易字第11號刑事判決

先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

二親等內資金往來 贈與或借貸如何判斷？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：菲律賓和新加坡篇

IFRS 17會計處理解析： 一般衡量模型下獲利性群組之原始認列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。